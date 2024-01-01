تعرف على المزيد حول قدرات الحل، والحسابات المدعومة من السحابة وكيف تساعد إدارة وضع أمن البيانات (DSPM)) في تصنيف البيانات وتصنيفها.
اطلع على تقييم المحللين لسوق إدارة المخاطر الرقمية الناشئ وكيف يمكن للمعلومات التكنولوجية أن تساعد في إدارة المخاطر.
تعرف على متطلبات النظام لتثبيت IBM ®Guardium DSPM وصيانته.
أوقف التسريبات من خلال المراقبة والتحكم الذكي.
احصل على رؤية واضحة للبيانات الحساسة، ورسم خريطة لتدفقات البيانات واكتشف الثغرات الأمنية باستخدام إدارة دعم البيانات الحساسة.
احصل على نظرة عامة على سوق منصات أمن البيانات.
تعرف على كيفية ضمان امتثال البيانات في عالم سحابة متعددة هجينة.
هل أنت قلق بشأن اختراق أمن البيانات السحابة؟ التشفير وحده لا يكفي. تعرّف على DSPM، مفتاح السحابة أمن البيانات الحقيقي.
تُعد خروقات السحابة مكلفة وشائعة، خاصة في عالم السحابة متعددة الجنسيات. تعرّف كيف يمكن لحماية البيانات السحابة الأصلية أن تحافظ على أمان بياناتك وتحافظ على ارتفاع الابتكار.
اكتشف نصائح خبير الاتصالات واتجاهات الصناعات والاستراتيجيات العملية لتعظيم الاستفادة من بياناتك في مجال الأمن السيبراني.
تعرّف على الاستراتيجيات الفعّالة لتحصين بياناتك من خلال تدابير الامتثال.
اكتشف أفضل الممارسات في مجال الصناعات للتحكم في بياناتك وحماية المعلومات التكنولوجية من الانتهاكات وغرامات الامتثال.
®يبسط السحابة أمن البيانات. تعرّف على كيفية الحصول على DSPM على CSPM الحافة.
يمكنك مراقبة نشاط البيانات وتسريع عملية تدقيق الامتثال وإعداد التقارير الخاصة بمخزن البيانات في أي مكان.
الاعتماد على الاكتشاف والتصنيف القائم على البيانات الحساسة والمنظمة المستندة إلى البيانات الحساسة والمنظمة، أينما كانت المعلومات التكنولوجية، منظمة أو غير منظمة، في حالة السكون أو الحركة.
قم بتشفير ملفاتك وقواعد بياناتك وقواعد بياناتك ولوائح أمن البيانات والخصوصية والتحكم في مفاتيح التشفير للبيانات المستندة إلى السحابة
توفير إدارة مركزية وآمنة للمفاتيح مع تقليل التكاليف وزيادة الكفاءة التشغيلية.
قم بحماية بياناتك من خلال فحص المعلومات التي تكشف عن نقاط الضعف والتهديدات والثغرات الأمنية.
تعرف على المزيد عن عائلة منتجات ®Guardium
تدعم ®Guardium DSPM جميع مزودات السحابة الرئيسية، مثل Amazon Web Services (AWS) وGoogle منصة سحابية (GCP) و Microsoft Azure.
ينشر محلل ®Guardium DSPM عنصر محلل DSPM في حساب السحابة الخاص بالعميل مع الأذونات والتكوين المناسبين.
لا، يعمل ®Guardium DSPM حصريًا في نموذج SaaS.
لا، أنت لا تحتاج إلى أي منتجات أخرى ®Guardium لاستخدام أداة ®Guardium DSPM.
في حين أن أداة ®Guardium DSPM لا تركز على تفويضات محددة مثل اللائحة العامة لحماية البيانات وقانون حماية خصوصية التأمين الصحي والمسؤولية القانونية للملكية الفكرية وقانون حماية خصوصية المستهلك وغيرها, تكنولوجيا المعلومات توفر مجموعة من القدرات التي تساعد في تحديد التكوينات الخاطئة المحتملة التي يمكن أن تؤثر على خصوصية البيانات. يمكن أن تساعد هذه القدرات في الحفاظ على الامتثال للوائح ذات الصلة.