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توضيح الرسوم البيانية والبيانات مع الدرع والقفل والمفتاح
الشروع في العمل ®ملخص حل IBM ®Guardium DSPM من IBM

تعرف على المزيد حول قدرات الحل، والحسابات المدعومة من السحابة وكيف تساعد إدارة وضع أمن البيانات (DSPM)) في تصنيف البيانات وتصنيفها.

 موجز سوق EMA DSPM

اطلع على تقييم المحللين لسوق إدارة المخاطر الرقمية الناشئ وكيف يمكن للمعلومات التكنولوجية أن تساعد في إدارة المخاطر.

 متطلبات النظام

تعرف على متطلبات النظام لتثبيت IBM ®Guardium DSPM وصيانته.
تقارير المحللين، صحيفة البيانات والكتاب الإلكتروني

أوقف التسريبات من خلال المراقبة والتحكم الذكي.

اكتشف المزيد

 ®Guardium DSPM على AWS

احصل على رؤية واضحة للبيانات الحساسة، ورسم خريطة لتدفقات البيانات واكتشف الثغرات الأمنية باستخدام إدارة دعم البيانات الحساسة.

 بوصلة قيادة كوبينجر كول لمنصات أمن البيانات

احصل على نظرة عامة على سوق منصات أمن البيانات.

 IDG: IBM ®Guardium على AWS

تعرف على كيفية ضمان امتثال البيانات في عالم سحابة متعددة هجينة.

تقرير خرق البيانات 2024

بلغت تكاليف اختراق أمن البيانات مستوى مرتفعًا جديدًا. احصل على الرؤى حول كيفية تقليل هذه التكاليف من تجربة 604 مجموعة من 604 مجموعة و 3,556 من قادة الأمن الإلكتروني وقادة الأعمال.

اقرأ التقرير
منشور مدونة آلية دعم البرامج الحاسوبية الموزعة مقابل آلية دعم البرامج الحاسوبية الموزعة

هل أنت قلق بشأن اختراق أمن البيانات السحابة؟ التشفير وحده لا يكفي. تعرّف على DSPM، مفتاح السحابة أمن البيانات الحقيقي.

 هل البيانات السحابة في خطر؟ قم بتأمين تكنولوجيا المعلومات الآن

تُعد خروقات السحابة مكلفة وشائعة، خاصة في عالم السحابة متعددة الجنسيات. تعرّف كيف يمكن لحماية البيانات السحابة الأصلية أن تحافظ على أمان بياناتك وتحافظ على ارتفاع الابتكار.

 ®مدونات الجارديوم

اكتشف نصائح خبير الاتصالات واتجاهات الصناعات والاستراتيجيات العملية لتعظيم الاستفادة من بياناتك في مجال الأمن السيبراني.
مقاطع فيديو تعليمية سريعة
ندوة الإنترنت التنقل في إقامة البيانات

تعرّف على الاستراتيجيات الفعّالة لتحصين بياناتك من خلال تدابير الامتثال.

اكتشف أفضل الممارسات في مجال الصناعات للتحكم في بياناتك وحماية المعلومات التكنولوجية من الانتهاكات وغرامات الامتثال.

 هل بياناتك السحابة آمنة حقًا؟

®يبسط السحابة أمن البيانات. تعرّف على كيفية الحصول على DSPM على CSPM الحافة.

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الأسئلة الشائعة

ما هي مزودات السحابة التي يدعمها ®Guardium DSPM؟

تدعم ®Guardium DSPM جميع مزودات السحابة الرئيسية، مثل Amazon Web Services (AWS) وGoogle منصة سحابية (GCP) و Microsoft Azure.
ينشر محلل ®Guardium DSPM عنصر محلل DSPM في حساب السحابة الخاص بالعميل مع الأذونات والتكوين المناسبين.

 هل يمكن تشغيل ®Guardium DSPM محلياً أو كبرنامج نشر؟

لا، يعمل ®Guardium DSPM حصريًا في نموذج SaaS.

 هل أحتاج إلى أي منتجات أخرى من ®Guardium لاستخدام ®Guardium DSPM؟

لا، أنت لا تحتاج إلى أي منتجات أخرى ®Guardium لاستخدام أداة ®Guardium DSPM.

 هل يمكن ®Guardium DSPM العنوان هل يمكن لـ DSPM الامتثال التنظيمي؟

في حين أن أداة ®Guardium DSPM لا تركز على تفويضات محددة مثل اللائحة العامة لحماية البيانات وقانون حماية خصوصية التأمين الصحي والمسؤولية القانونية للملكية الفكرية وقانون حماية خصوصية المستهلك وغيرها, تكنولوجيا المعلومات توفر مجموعة من القدرات التي تساعد في تحديد التكوينات الخاطئة المحتملة التي يمكن أن تؤثر على خصوصية البيانات. يمكن أن تساعد هذه القدرات في الحفاظ على الامتثال للوائح ذات الصلة.
اتخذ الخطوة التالية

ابدأ رحلتك في إدارة خدمات الدعم اللوجستي. جرّب ®Guardium DSPM مجاناً مع نسخة تجريبية مدتها 30 يوماً أو احجز اجتماعاً مجانياً لمدة 30 دقيقة مع خبير ®Guardium للحصول على إجابات لأسئلتك.

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