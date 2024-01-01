IBM ®غوارديوم حماية البيانات يمكنك مراقبة نشاط البيانات وتسريع عملية تدقيق الامتثال وإعداد التقارير الخاصة بمخزن البيانات في أي مكان.

IBM ®Guardium Discover and Classify الاعتماد على الاكتشاف والتصنيف القائم على البيانات الحساسة والمنظمة المستندة إلى البيانات الحساسة والمنظمة، أينما كانت المعلومات التكنولوجية، منظمة أو غير منظمة، في حالة السكون أو الحركة.

IBM Guardium Data Encryption قم بتشفير ملفاتك وقواعد بياناتك وقواعد بياناتك ولوائح أمن البيانات والخصوصية والتحكم في مفاتيح التشفير للبيانات المستندة إلى السحابة

IBM ®مدير دورة حياة المفتاح ®Guardium Key Lifecyycle Manager توفير إدارة مركزية وآمنة للمفاتيح مع تقليل التكاليف وزيادة الكفاءة التشغيلية.

IBM ®ضعف التقييم ®Guardium Vulnerability قم بحماية بياناتك من خلال فحص المعلومات التي تكشف عن نقاط الضعف والتهديدات والثغرات الأمنية.