اكتشاف بيانات مؤسستك وتصنيفها وتأمينها عبر بيئات السحابة وبيئات SaaS
ومع اعتماد مجموعة من التقنيات المتطورة وممارسات التطوير، فإن زيادة أحجام البيانات وتشتت البيانات جعلت من أمن البيانات تحديًا ذا أبعاد استثنائية.
يؤدي عدم كفاية بيانات أمن البيانات الاستراتيجية إلى زيادة كبيرة في مخاطر تسرب البيانات والانتهاكات والوصول غير المصرح به إلى البيانات الحساسة، والعقوبات الكبيرة لعدم الامتثال للوائح خصوصية البيانات. يمكّن حلنا مجموعة حلولنا العنوان حساس من مواجهة العديد من التحديات بفعالية:
تعرّف على الاختلافات الرئيسية بين إدارة دعم اتخاذ القرار وإدارة دعم اتخاذ القرار في أمثلة واقعية.
4.88 مليون دولار أمريكي هو متوسط تكلفة اختراق أمن البيانات بالدولار الأمريكي.
تنطوي الخروقات على بيانات ظاهريًا.
من اختراق أمن البيانات مخزن البيانات المتضمنة عبر بيئات متعددة.
تحديد البيانات الحساسة عبر بيئتك السحابة بشكل سريع ودقيق ومستمر. يستفيد حلنا من محرك مدعوم بالذكاء الاصطناعي المتقدم لاكتشاف البيانات الحساسة وتصنيفها بكفاءة، مما يوفر لك وقتاً ثميناً وموارد بشرية. وبفضل نشر معلومات تكنولوجيا المعلومات بدون وكيل، يبدأ نظام DSPM في الاكتشاف على الفور - لا يلزم معرفة مسبقة بمواقع البيانات أو كلمات المرور.
تقوم DSPM بشكل استباقي بحماية ومنع تسرب البيانات بين الحسابات والبيئات، مع تحديد الأسرار المكشوفة ومعالجتها تلقائيًا. يوفر محركنا المبتكر الخاص بمكافحة فيروسات الفدية الخبيثة، الذي يعتمد على تحليل تدفق البيانات وذكاء الوصول، حماية لا مثيل لها ضد التهديدات والمخاطر المحتملة.
اكتساب رؤية شاملة في الوصول إلى البيانات من طرف ثالث لتحديد المخاطر المحتملة وتخفيفها بشكل استباقي. تعمل ميزة الذكاء الاصطناعي-ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا على تبسيط عملية تقييم البائعين والحالات الشاذة وتقييم التأثير المحتمل لاختبار أمن البيانات. يساعد ذلك على ضمان الامتثال للوائح الخاصة بـ "مراكز الصناعات" وحماية مجموعتك من الوصول غير المصرح به.
الفوائد
هل تبحث عن رؤية مركزية لكيفية الوصول إلى بيانات حساس واستخدامها عبر البيئات المختلطة؟ ألقِ نظرة على كيف يمكن لـ ®IBM ®Guardium SaaS من IBM Guardium حماية البيانات وتعزيز مرونة تكنولوجيا المعلومات في بيئات سحابة متعددة اليوم.
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