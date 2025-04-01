IBM ®Guardium DSPM (إدارة البيانات)

اكتشاف بيانات مؤسستك وتصنيفها وتأمينها عبر بيئات السحابة وبيئات SaaS

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كيفية استخدام الشركات لإدارة البيانات الرقمية لتأمين بياناتها - مؤتمر IBM TechXchange 2024 | 23 أكتوبر في لاس فيغاس

تعرّف على كيفية مساعدة DSPM في الحصول على رؤية واضحة لبياناتك الحساسة في بيئات سحابة هجينة وبيئات SaaS، وتحديد نقاط الضعف في مخازن بياناتك السحابة مخزن البيانات لتقليل أسطح هجمات البيانات.

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تحكم في أمن بياناتك في السحابة السحابة

ومع اعتماد مجموعة من التقنيات المتطورة وممارسات التطوير، فإن زيادة أحجام البيانات وتشتت البيانات جعلت من أمن البيانات تحديًا ذا أبعاد استثنائية.

يؤدي عدم كفاية بيانات أمن البيانات الاستراتيجية إلى زيادة كبيرة في مخاطر تسرب البيانات والانتهاكات والوصول غير المصرح به إلى البيانات الحساسة، والعقوبات الكبيرة لعدم الامتثال للوائح خصوصية البيانات. يمكّن حلنا مجموعة حلولنا العنوان حساس من مواجهة العديد من التحديات بفعالية:

  • امتداد البيانات - اكتشاف وتصنيف جميع بيانات السحابة وتصنيفها، بما في ذلك "بيانات ظلية" ، لتحديد الموقع الدقيق لتكنولوجيا المعلومات, وتتبع حركة المعلومات وإدارة الوصول إلى المعلومات.
  • تقلص سطح الهجوم - إزالة البيانات الحساسة المكشوفة علنًا في بيئات سحابة هجينة وتطبيق SaaS.
  • الامتثال & الخصوصية - ضمان الالتزام بالمتطلبات التنظيمية المتعلقة بخصوصية البيانات.
  • تحسين الموارد - تعزيز الكفاءة وتقليل تكاليف السحابة داخل البنى التحتية السحابة - تعزيز الكفاءة وتقليل تكاليف السحابة داخل البنى التحتية السحابة.
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تعرّف على الاختلافات الرئيسية بين إدارة دعم اتخاذ القرار وإدارة دعم اتخاذ القرار في أمثلة واقعية.
حاسبة الأسعار
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الوضع الأمني السيئ للبيانات مكلف يمكن أن تؤدي الثغرات غير المقصودة في أمن البيانات إلى عواقب مالية مكلفة. يقدم التقرير السنوي IBM تقرير خرق البيانات توصيات بشأن الخطوات التي يمكن أن تساعد في منع الأخطاء المكلفة. احصل على 2024 تقرير خرق البيانات 4.88

4.88 مليون دولار أمريكي هو متوسط تكلفة اختراق أمن البيانات بالدولار الأمريكي. 

 1 في 3

تنطوي الخروقات على بيانات ظاهريًا.

 40%

من اختراق أمن البيانات مخزن البيانات المتضمنة عبر بيئات متعددة.

المزايا

مدعوم آلياً بالذكاء الاصطناعي اكتشاف البيانات وتصنيفها

تحديد البيانات الحساسة عبر بيئتك السحابة بشكل سريع ودقيق ومستمر. يستفيد حلنا من محرك مدعوم بالذكاء الاصطناعي المتقدم لاكتشاف البيانات الحساسة وتصنيفها بكفاءة، مما يوفر لك وقتاً ثميناً وموارد بشرية. وبفضل نشر معلومات تكنولوجيا المعلومات بدون وكيل، يبدأ نظام DSPM في الاكتشاف على الفور - لا يلزم معرفة مسبقة بمواقع البيانات أو كلمات المرور.

 التخفيف من مخاطر البيانات ونقاط الضعف

تقوم DSPM بشكل استباقي بحماية ومنع تسرب البيانات بين الحسابات والبيئات، مع تحديد الأسرار المكشوفة ومعالجتها تلقائيًا. يوفر محركنا المبتكر الخاص بمكافحة فيروسات الفدية الخبيثة، الذي يعتمد على تحليل تدفق البيانات وذكاء الوصول، حماية لا مثيل لها ضد التهديدات والمخاطر المحتملة.

تحديد الوصول إلى البيانات الضارة

اكتساب رؤية شاملة في الوصول إلى البيانات من طرف ثالث لتحديد المخاطر المحتملة وتخفيفها بشكل استباقي. تعمل ميزة الذكاء الاصطناعي-ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا على تبسيط عملية تقييم البائعين والحالات الشاذة وتقييم التأثير المحتمل لاختبار أمن البيانات. يساعد ذلك على ضمان الامتثال للوائح الخاصة بـ &quot;مراكز الصناعات&quot; وحماية مجموعتك من الوصول غير المصرح به.

الاستراتيجيات لبناء ®الأعمال المرنة مع سحابة هجينة

انضم إلى IBM الأمن الإلكتروني خبير خبير الأمن الإلكتروني لتتعلم كيفية بدء رحلة عملك مرونة من خلال بناء مرونة إلكترونية والحفاظ عليها لحماية البيانات الحساسة عبر سحابة هجينة.

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حالة الاستخدام

مخاطر الطرف الثالث البيانات الحساسة برمجيات الفدية الخبيثة التحكم في الوصول إلى البيانات الأسرار المكشوفة تسرّب البيانات
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الفوائد

  • ابدأ في بضع دقائق مع النشر السريع والسهل والسحابة الأصلية.
  • قم بأتمتة اكتشاف بياناتك الحساسة، بما في ذلك البيانات الحساسة، عبر جميع بيئات السحابة وتطبيق SaaS.
  • قم بتصنيف الحساسيات الشخصية والمالية والتطويرية والقابلة للتحديد، مع الحفاظ على سيادة بياناتك. تظل بياناتك في حسابك ومنطقتك.
  • تحسين وضع الأمان والامتثال للبيانات الحساسة ومواءمتها مع أفضل الممارسات الأمنية ولوائح الامتثال، مثل اللائحة العامة لحماية البيانات وقانون حماية خصوصية البيانات وقانون نقل التأمين الصحي والمسؤولية عن نقل التأمين الصحي والملكية الفكرية وقانون حماية خصوصية البيانات (HIPAA) وقانون PCI.
  • التعرف باستمرار على الوصول المحتمل والفعلي إلى بياناتك الحساسة من قبل المستخدمين والهويات الداخلية والخارجية.
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الحلول ذات الصلة أمن البيانات وحمايتها

هل تبحث عن رؤية مركزية لكيفية الوصول إلى بيانات حساس واستخدامها عبر البيئات المختلطة؟ ألقِ نظرة على كيف يمكن لـ ®IBM ®Guardium SaaS من IBM Guardium حماية البيانات وتعزيز مرونة تكنولوجيا المعلومات في بيئات سحابة متعددة اليوم.

 الامتثال للبيانات

هل تبحث عن مساعدة لتلبية متطلبات الامتثال للبيانات المعقدة؟ ألقِ نظرة على سير العمل السهل الاستخدام في ®IBM ®Guardium الرؤى التي تساعدك على تلبية احتياجات الامتثال بسرعة.
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