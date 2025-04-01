IBM Cloud Data Security Broker يمنحك ®القدرة على حماية البيانات في السحابة مخزن البيانات وحماية البيانات الحساسة من الجميع - بما في ذلك مسؤولي السحابة. يعمل الحل على مركزية سياسات التشفير والتدقيق في الوصول إلى البيانات عبر مصادر البيانات المختلفة مع عدمتطفلي وجاهز من خارج الصندوق التكامل وبدون الحاجة إلى أي تغييرات في التطبيق البرمجي أو الحاجة إلى أي تغييرات.