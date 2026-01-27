تكوين وتسعير وعرض أسعار IBM Sterling

يقوم IBM Sterling CPQ بتحويل وأتمتة التكوين والتسعير وعرض الأسعار للمنتجات والخدمات المعقدة
يحول IBM Sterling CPQ عملية شراء وبيع المنتجات والخدمات المعقدة عبر جميع القنوات المفضلة لدى عملائك لتسهيل الشراء منك.
يرشد حل برمجيات CPQ لدينا عملاء التجارة الإلكترونية، وفرق المبيعات، وممثلي مركز الاتصالات، والشركاء لاختيار المنتجات المناسبة وضمان دقة التسعير. يساعدك IBM ™Sterling CPQ على توفير تجربة الشراء التي يطلبها العملاء اليوم، مع تحسين إنتاجية مبيعاتك.
يوفر CPQ عملية بيع إلكترونية آلية لتكوين حزم الحلول بدقة مع فرص بيع متقاطع وزيادة البيع، مما يعزز رضا العملاء ويقلل من حجم مراكز الاتصال.
يلغي CPQ التنفيذ اليدوي للتسعير من خلال نظام مركزي يفرض اتساق التسعير ويؤتمت تغييرات التسعير مع تمكين المستخدمين الأعمال من تسهيل الصيانة.
وتتيح CPQ للموظفين والشركاء إنشاء عروض الأسعار والتفاوض بشأنها وتحويلها إلى طلبات، مما يتيح المزيد من التحكم في عملية عرض الأسعار مع إمكانية رؤية دورات عروض الأسعار بدءًا من الفرصة وحتى وضع الطلب.
قدم تجربة عملاء متعددة القنوات سلسة وقم بتحسين تنفيذ الطلبات عبر مواقع سلسلة التوريد الخاصة بك.
زوّد موظفي المتجر بأدوات محمولة تساعدهم في جذب العملاء وتقديم تجربة شراء مخصّصة داخل المتجر.
قم بتنفيذ مهام تعديل الطلبات المعقدة باستخدام تطبيقنا الشامل لإدارة الطلبات المستند إلى الويب.
مخزون متطور يعد بخلق تجارب متعددة القنوات من الجيل التالي.
موارد الخبراء لمساعدتك على النجاح