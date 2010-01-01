تتطلب تحديثات الصيانة وقتًا واهتمامًا، لكن الصيانة غير المطبَّقة يمكن أن تشكِّل خطرًا كبيرًا. ويوفر لك IBM Concert رؤية واضحة حول الإصلاحات التي لم تُطبق على نظام z/OS، مما يساعدك على تجنب الانقطاعات والمخاطر الأمنية الناتجة عن البرامج غير المحدَّثة.
تخلَّص من الجهد اليدوي من خلال أتمتة تتبُّع المخاطر، مما يُتيح لفريقك التركيز على المبادرات الاستراتيجية وتقليل الوقت المستغرق لتحديد المخاطر وتقييمها.
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حدِّد الإصلاحات ذات التأثير الكبير ورتِّبها حسب الأولوية لضمان تشغيل الأنظمة بسلاسة وتجنب انقطاع عمليات الأعمال.
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استفِد من دعم الذكاء الاصطناعي لتسريع إجراءات المعالجة ووضع استراتيجيات التخفيف من المخاطر في الوقت المناسب؛ للحد من ثغرات النظام وسد الفجوات في مدى تغطية الأحداث.
تتبَّع خطط الصيانة وتمكَّن من إعدادها تلقائيًا في الوقت المناسب وتجنَّب مشكلات الترقية المستقبلية.
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يمكنك تصوُّر مخاطر تقرير تحليل البرنامج المعتمد (APAR) والمتطلبات الأساسية والعلاقات المرتبطة به لتحديد استراتيجية ترقية البرامج بشكل استباقي وتفادي حدوث انقطاعات أثناء عملية الترقية.
تمكَّن من مراقبة وإدارة حالات الانحراف في الصيانة في جميع بيئات z/OS لتعزيز التحديثات في الوقت الصحيح ومعالجة فجوات التغطية بشكل استباقي.
تمكَّن من مراقبة المنتجات قيد التشغيل، وتتبُّع الميزات ومعرِّف تعديل الوظائف (FMID)، واستراتيجيات التخفيف التي يتم إنشاؤها بواسطة watsonx.ai لتعزيز الكفاءة التشغيلية وتقليل المخاطر.
استخدِم "نطاق التأثير" لتحليل التبعيات والمتطلبات المسبقة لتقرير APAR، مما يضمن تطبيق التحديثات الحرجة في الوقت الصحيح وتقليل مخاطر النظام.
يعمل IntelliMagic Vision for z/OS & Concert على تقييم أداء البنية التحتية استنادًا إلى مؤشرات مستوى الخدمة (SLI) وأهداف مستوى الخدمة (SLO) لتقييم صحة خدمات الأعمال بشكل شامل ووضع خطط للتخفيف من المشكلات.
يساعد Ansible Automation Platform for z/OS & Concert على مراقبة الامتثال للشهادات بشكل مستمر—بما في ذلك IBM Z، ويعزِّز سياسة امتثال استباقية على مستوى المؤسسة لتجنب الغرامات والمخالفات المكلِّفة.
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يعمل IBM Developer for z/OS & Concert على تحليل انحراف التكوين عبر البنية التحتية الهجينة بالكامل لتوفير الوقت في حل المشكلات المتعلقة بالتغييرات، مع الحفاظ على الامتثال للمعايير التنظيمية، كالحفاظ على نسخة من قائمة مواد البرامج لجميع عمليات بناء البرامج.
اكتشِف كيف يمكن دفع عملك للأمام باستخدام Concert. واحجز اجتماعًا مع أحد الخبراء للحصول على تحليل تفصيلي حول كيفية الاستفادة من Concert for IBM z لتحسين عملك.