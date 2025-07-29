اسم جديد. القدرات نفسها. Rapid Infrastructure Automation الآن تحت اسم IBM Concert Workflows

سير العمل في IBM® Concert لأتمتة البنية التحتية

أتمتة معيارية وقابلة للتوسع عبر كامل البنية التحتية

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تنسيق البنية التحتية عبر المجموعات المختلفة

أنشئ بسهولة أتمتة وتنظيمًا معقدين منخفضي التعليمات البرمجية يمكنهما التكيف مع أي بيئة. يُعَد سير العمل في IBM® Concert لأتمتة البنية التحتية ميزة مصممة لتبسيط إنشاء الأتمتة عبر الطبقات المختلفة وإدارتها، وجعلها قابلة للاستخدام من قِبل الفرق والأجهزة.
تحافظ على الاستثمارات الحالية في الأتمتة وتعزّزها

مع دعم جميع منصات الأتمتة الرئيسية، يمكنك إعادة استخدام أصول الأتمتة الحالية وتعزيزها لتشمل تنسيقات أكثر تعقيدًا من البداية إلى النهاية وعبر مختلَف المجالات. استمِر في استخدام الأدوات المصممة خصيصًا وزِد من القيمة لبقية أقسام العمل.
تقليل الاعتماد على مهارات الأتمتة المتخصصة

تُتيح واجهة المستخدم البديهية نشر الأتمتة للجميع من خلال وظائف السحب والإفلات منخفضة التعليمات البرمجية وواجهات برمجة التطبيقات المجرّدة من البائعين، ما يُتيح إنشاء سير عمل معقد بقدر تعقيد أعمالك ويقلل من اعتمادك على المهارات المتخصصة.
يُبسّط أتمتة البنية التحتية من خلال الخدمة الذاتية.

تؤدي أتمتة البنية التحتية منخفضة التعليمات البرمجية وتنظيمها إلى أتمتة قائمة على الأحداث يسهُل استخدامها، ما يُتيح تقديم خدمات البنية التحتية ذاتيًا أو عبر واجهات برمجة التطبيقات.
يُلبي احتياجاتك أينما كنت.

بدعم لأكثر من 260 مزوّدًا للخدمات، وتكامل مع واجهات برمجة التطبيقات الخاصة، وأوامر SSH، وTelnet، وتوافق مع Python وAnsible، توفِّر هذه الأداة مرونة استثنائية. وهي مصممة لتتوافق مع وضعك الحالي. لا حاجة لتغيير أي شيء لبدء الأتمتة بسرعة.

الارتقاء من الأتمتة المؤسسية إلى التنسيق المتكامل 

شاهِد كيف يمنحك النهج القائم على واجهات برمجة التطبيقات (API) دعمًا إضافيًا للانتقال من الأتمتة إلى التنسيق على مستوى المؤسسة

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تبسيط الأتمتة وتوسيع نطاقها

يوفِّر IBM Concert Workflows قابلية التوسع لمساعدة المؤسسات على زيادة الأتمتة وتبسيط العمليات.
لقطة شاشة لمحرر كائن سير العمل
سير العمل في Concert يعزِّز الأتمتة الحالية
توسيع الأتمتة الحالية

وسِّع نطاق الأتمتة بسرعة - دون الحاجة إلى استبدال أدواتك الحالية. يعمل سير العمل في IBM® Concert على ربط البرامج النصية وأدلة التشغيل والمنصات مثل Ansible وJenkins وChef، وتنسيقها وتحسينها.

بفضل الدعم المدمج لواجهات برمجة التطبيقات (APIs) ومحفِّزات الأحداث والتحكم القائم على الأدوار، يمكنك توحيد الأتمتة عبر بيئات تكنولوجيا المعلومات ودفع التنسيق الشامل عبر المجموعات. فعِّل سير العمل عبر واجهة برمجة التطبيقات أو واجهة المستخدم، واستفِد من مكتبة متنامية من التكاملات، وأدِر كل شيء من خلال منصة موحَّدة ومركزية.

أضِف أدوات جديدة، واحتفِظ بما ينجح، وطوِّر الأتمتة لديك بسرعة وذكاء وعلى نطاق واسع. 
صورة توضيحية لـ API gateway في سير العمل في Concert
خادم API Gateway في Concert Workflows
أتمتة قابلة للاستهلاك بسهولة

تمكَّن من دمج وتنسيق عمليات سير العمل المعقدة باستخدام أتمتة قوية وقابلة للتوسع تعتمد على واجهات برمجة التطبيقات. سواء أكنت تعمل في بيئات منخفضة التعليمات البرمجية أو بيئات ذات تعليمات برمجية كاملة، يمكنك تشغيل وإدارة وإعادة استخدام أصول الأتمتة مثل البرامج النصية وأدلة التشغيل عبر أدواتك وفرقك.

يتم نشر كل سير عمل كنقطة نهاية لواجهة برمجة التطبيقات - مؤمَّنة ومُدارة وخاضعة للحوكمة عبر API Gateway المدمجة. تحكَّم في الوصول حسب المستخدم أو الفريق أو الدور، وتأكَّد من الموثوقية من خلال المصادقة المركزية، وحدود الاستخدام، والمراقبة في الوقت الفعلي.

تبسيط أتمتة واجهات برمجة التطبيقات. توسيع النطاق بأمان. توصيل أسرع.
صورة توضيحية لمركز الأتمتة في Concert Workflows
يُتيح Concert Workflows للفرق توفير الأتمتة كخدمة.
إدارة الأتمتة المركزية

توفِّر الإدارة الآمنة والموحَّدة للأتمتة حوكمة من فئة المؤسسات لاستراتيجية الأتمتة لديك. ومن خلال الإدارة الموحَّدة لسير العمل والتحكم في الوصول حسب الدور وصولًا إلى مستوى كتل الإجراءات، يمكن للفرق تنفيذ الأتمتة بثقة.

يمكنك جدولة سير العمل وإصداره وإدارته بسهولة من خلال دعم Git المدمج. توفِّر لوحات معلومات الحوكمة مقاييس فورية، ورؤًى حول عائد الاستثمار، ومسارات تدقيق متكاملة تشمل التسجيل والمعالجة المدمجة للأخطاء.

آمنة. مرئية. خاضعة للرقابة. أتمتة مصممة للتوسع.
أتمتة سير العمل منخفض التعليمات البرمجية في Concert Workflows
أتمتة سير العمل منخفض التعليمات البرمجية في Concert Workflows
تنسيق البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات

يُعَد IBM Concert Workflows محركًا قويًا مصممًا ليلبي احتياجات مستخدِمي البيئات منخفضي التعليمات البرمجية وذات التعليمات البرمجية الكاملة على حد سواء. أنشئ الأتمتة المعقدة، وأدِرها، ووسّع نطاقها باستخدام واجهة سحب وإفلات بديهية وآلاف من كتل الإجراءات الجاهزة القائمة على واجهات برمجة التطبيقات.

تجاوَز العمليات اليدوية - وقم بالأتمتة بشكل أسرع باستخدام JSON أو YAML أو أدوات دون كود. يمكنك التكامل بسلاسة مع مجموعة التقنيات الموجودة لديك وزيادة الإنتاجية عبر الفرق. سواء أكنت تعمل على تنسيق البنية التحتية أم تسريع تقديم الخدمات، يساعدك Concert Workflows على تبسيط الأتمتة ويتكيف مع نمو أعمالك.
لقطة شاشة لمحرر كائن سير العمل
سير العمل في Concert يعزِّز الأتمتة الحالية
توسيع الأتمتة الحالية

وسِّع نطاق الأتمتة بسرعة - دون الحاجة إلى استبدال أدواتك الحالية. يعمل سير العمل في IBM® Concert على ربط البرامج النصية وأدلة التشغيل والمنصات مثل Ansible وJenkins وChef، وتنسيقها وتحسينها.

بفضل الدعم المدمج لواجهات برمجة التطبيقات (APIs) ومحفِّزات الأحداث والتحكم القائم على الأدوار، يمكنك توحيد الأتمتة عبر بيئات تكنولوجيا المعلومات ودفع التنسيق الشامل عبر المجموعات. فعِّل سير العمل عبر واجهة برمجة التطبيقات أو واجهة المستخدم، واستفِد من مكتبة متنامية من التكاملات، وأدِر كل شيء من خلال منصة موحَّدة ومركزية.

أضِف أدوات جديدة، واحتفِظ بما ينجح، وطوِّر الأتمتة لديك بسرعة وذكاء وعلى نطاق واسع. 
صورة توضيحية لـ API gateway في سير العمل في Concert
خادم API Gateway في Concert Workflows
أتمتة قابلة للاستهلاك بسهولة

تمكَّن من دمج وتنسيق عمليات سير العمل المعقدة باستخدام أتمتة قوية وقابلة للتوسع تعتمد على واجهات برمجة التطبيقات. سواء أكنت تعمل في بيئات منخفضة التعليمات البرمجية أو بيئات ذات تعليمات برمجية كاملة، يمكنك تشغيل وإدارة وإعادة استخدام أصول الأتمتة مثل البرامج النصية وأدلة التشغيل عبر أدواتك وفرقك.

يتم نشر كل سير عمل كنقطة نهاية لواجهة برمجة التطبيقات - مؤمَّنة ومُدارة وخاضعة للحوكمة عبر API Gateway المدمجة. تحكَّم في الوصول حسب المستخدم أو الفريق أو الدور، وتأكَّد من الموثوقية من خلال المصادقة المركزية، وحدود الاستخدام، والمراقبة في الوقت الفعلي.

تبسيط أتمتة واجهات برمجة التطبيقات. توسيع النطاق بأمان. توصيل أسرع.
صورة توضيحية لمركز الأتمتة في Concert Workflows
يُتيح Concert Workflows للفرق توفير الأتمتة كخدمة.
إدارة الأتمتة المركزية

توفِّر الإدارة الآمنة والموحَّدة للأتمتة حوكمة من فئة المؤسسات لاستراتيجية الأتمتة لديك. ومن خلال الإدارة الموحَّدة لسير العمل والتحكم في الوصول حسب الدور وصولًا إلى مستوى كتل الإجراءات، يمكن للفرق تنفيذ الأتمتة بثقة.

يمكنك جدولة سير العمل وإصداره وإدارته بسهولة من خلال دعم Git المدمج. توفِّر لوحات معلومات الحوكمة مقاييس فورية، ورؤًى حول عائد الاستثمار، ومسارات تدقيق متكاملة تشمل التسجيل والمعالجة المدمجة للأخطاء.

آمنة. مرئية. خاضعة للرقابة. أتمتة مصممة للتوسع.
أتمتة سير العمل منخفض التعليمات البرمجية في Concert Workflows
أتمتة سير العمل منخفض التعليمات البرمجية في Concert Workflows
تنسيق البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات

يُعَد IBM Concert Workflows محركًا قويًا مصممًا ليلبي احتياجات مستخدِمي البيئات منخفضي التعليمات البرمجية وذات التعليمات البرمجية الكاملة على حد سواء. أنشئ الأتمتة المعقدة، وأدِرها، ووسّع نطاقها باستخدام واجهة سحب وإفلات بديهية وآلاف من كتل الإجراءات الجاهزة القائمة على واجهات برمجة التطبيقات.

تجاوَز العمليات اليدوية - وقم بالأتمتة بشكل أسرع باستخدام JSON أو YAML أو أدوات دون كود. يمكنك التكامل بسلاسة مع مجموعة التقنيات الموجودة لديك وزيادة الإنتاجية عبر الفرق. سواء أكنت تعمل على تنسيق البنية التحتية أم تسريع تقديم الخدمات، يساعدك Concert Workflows على تبسيط الأتمتة ويتكيف مع نمو أعمالك.

تحقيق الأتمتة والتنسيق عبر مختلف الطبقات والمجالات

شاشات إدارة الأداء المؤتمتة في RNA معروضة على سطح مستوٍ في عرض متساوي القياس
قم بأتمتة إدارة أداء الشبكات

تحسين جمع البيانات على نطاق واسع، من خلال تضمين البيانات من المنصات غير المدعومة. تحويل هذه الرؤى إلى إجراءات من خلال أتمتة ومعالجة معقدتين لعمليات سير العمل. أتمتة حل المشكلات والتحديثات وتكوين النظام بناءً على تنبيهات الأداء.
شاشات إدارة السحابة العامة في RNA معروضة على سطح مستوٍ في عرض متساوي القياس
تنسيق الأتمتة وتوسيع نطاقها عبر الأنظمة

دمج قدرات الأتمتة بسلاسة عبر جميع أنظمة الأعمال. تلبية احتياجات مختلَف الأنظمة والأدوات المتعددة وعمليات النقل اليدوي للبيانات باستخدام عمليات تنسيق وأتمتة متقدمة. سد الفجوات في المنصة لإنشاء مسارات عمل فعَّالة وخالية من الأخطاء تعزز الإنتاجية.
شاشات أمان الشبكات المؤتمتة في RNA معروضة على سطح مستوٍ في عرض متساوي القياس
تنسيق الأمان والامتثال

اعتماد الأتمتة والتنسيق وهندسة المنصات لتقديم البنية التحتية للخدمة الذاتية. تضمن الأتمتة المحسَّنة عبر الصوامع أمان وضوابط الامتثال من خلال التنسيق، ما يمنع فشل التدقيق. تدعم رؤية تكنولوجيا المعلومات الشاملة أمان البنية التحتية المستمر وأتمتة الامتثال.
شاشات RNA-ITSM معروضة على سطح مستوٍ في عرض متساوي القياس
تبسيط إدارة خدمات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات

استخدِم حلًا قابلًا للتوسع يستفيد من البيانات الفورية من نظام إدارة خدمات تكنولوجيا المعلومات لديك لأتمتة التحقق، والتشخيص، وحل الحوادث، ما يعزز سرعة الاستجابة ودقة اتخاذ القرار.

جرِّب القيمة الكاملة لبرنامج IBM® Concert

الشاشة الرئيسية لبرنامج IBM® Concert
الشاشة الرئيسية لبرنامج IBM® Concert

يمنح IBM® Concert الفرق رؤية موحَّدة لحالة التطبيقات والامتثال، ما يساعد على اكتشاف المخاطر مبكرًا وتسريع التعافي. يحتوي Concert على سير عمل مدمج يحوِّل الرؤى إلى إجراءات مؤتمتة، ما يبسِّط المعالجات، ويسهِّل عمليات التدقيق، ويساعد المؤسسات في الحفاظ على المرونة والامتثال بجهد يدوي أقل.

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اتخِذ الخطوة التالية

تبسيط تعقيدات البنية التحتية وتعزيز الأتمتة. 

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