أتمتة معيارية وقابلة للتوسع عبر كامل البنية التحتية
أنشئ بسهولة أتمتة وتنظيمًا معقدين منخفضي التعليمات البرمجية يمكنهما التكيف مع أي بيئة. يُعَد سير العمل في IBM® Concert لأتمتة البنية التحتية ميزة مصممة لتبسيط إنشاء الأتمتة عبر الطبقات المختلفة وإدارتها، وجعلها قابلة للاستخدام من قِبل الفرق والأجهزة.
مع دعم جميع منصات الأتمتة الرئيسية، يمكنك إعادة استخدام أصول الأتمتة الحالية وتعزيزها لتشمل تنسيقات أكثر تعقيدًا من البداية إلى النهاية وعبر مختلَف المجالات. استمِر في استخدام الأدوات المصممة خصيصًا وزِد من القيمة لبقية أقسام العمل.
تُتيح واجهة المستخدم البديهية نشر الأتمتة للجميع من خلال وظائف السحب والإفلات منخفضة التعليمات البرمجية وواجهات برمجة التطبيقات المجرّدة من البائعين، ما يُتيح إنشاء سير عمل معقد بقدر تعقيد أعمالك ويقلل من اعتمادك على المهارات المتخصصة.
تؤدي أتمتة البنية التحتية منخفضة التعليمات البرمجية وتنظيمها إلى أتمتة قائمة على الأحداث يسهُل استخدامها، ما يُتيح تقديم خدمات البنية التحتية ذاتيًا أو عبر واجهات برمجة التطبيقات.
بدعم لأكثر من 260 مزوّدًا للخدمات، وتكامل مع واجهات برمجة التطبيقات الخاصة، وأوامر SSH، وTelnet، وتوافق مع Python وAnsible، توفِّر هذه الأداة مرونة استثنائية. وهي مصممة لتتوافق مع وضعك الحالي. لا حاجة لتغيير أي شيء لبدء الأتمتة بسرعة.
يوفِّر IBM Concert Workflows قابلية التوسع لمساعدة المؤسسات على زيادة الأتمتة وتبسيط العمليات.
تحسين جمع البيانات على نطاق واسع، من خلال تضمين البيانات من المنصات غير المدعومة. تحويل هذه الرؤى إلى إجراءات من خلال أتمتة ومعالجة معقدتين لعمليات سير العمل. أتمتة حل المشكلات والتحديثات وتكوين النظام بناءً على تنبيهات الأداء.
دمج قدرات الأتمتة بسلاسة عبر جميع أنظمة الأعمال. تلبية احتياجات مختلَف الأنظمة والأدوات المتعددة وعمليات النقل اليدوي للبيانات باستخدام عمليات تنسيق وأتمتة متقدمة. سد الفجوات في المنصة لإنشاء مسارات عمل فعَّالة وخالية من الأخطاء تعزز الإنتاجية.
اعتماد الأتمتة والتنسيق وهندسة المنصات لتقديم البنية التحتية للخدمة الذاتية. تضمن الأتمتة المحسَّنة عبر الصوامع أمان وضوابط الامتثال من خلال التنسيق، ما يمنع فشل التدقيق. تدعم رؤية تكنولوجيا المعلومات الشاملة أمان البنية التحتية المستمر وأتمتة الامتثال.
استخدِم حلًا قابلًا للتوسع يستفيد من البيانات الفورية من نظام إدارة خدمات تكنولوجيا المعلومات لديك لأتمتة التحقق، والتشخيص، وحل الحوادث، ما يعزز سرعة الاستجابة ودقة اتخاذ القرار.
يمنح IBM® Concert الفرق رؤية موحَّدة لحالة التطبيقات والامتثال، ما يساعد على اكتشاف المخاطر مبكرًا وتسريع التعافي. يحتوي Concert على سير عمل مدمج يحوِّل الرؤى إلى إجراءات مؤتمتة، ما يبسِّط المعالجات، ويسهِّل عمليات التدقيق، ويساعد المؤسسات في الحفاظ على المرونة والامتثال بجهد يدوي أقل.
تبسيط تعقيدات البنية التحتية وتعزيز الأتمتة.