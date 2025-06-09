تحليل وضع مرونة التطبيقات

استكشِف نهجًا موحَّدًا وقابلًا للتكرار لتعزيز مرونة التطبيقات للصمود أمام التحديات.
لا تُعَد فترات التعطل مشكلة فحسب، بل تشكِّل خطرًا على الأعمال. ومع ذلك، لا تزال معظم المؤسسات تعتمد على أدوات مجزأة، وإصلاحات كردّ فعل على ظهور المشكلات، وهو ما يستغرق وقتًا طويلًا ويُعَد أسلوبًا غير فعَّال.
يقدِّم IBM Concert نهجًا فريدًا في المرونة، بعد أن نجح في الجمع بين الأتمتة والرؤى في الوقت الفعلي ضمن إطار موحَّد وقابل للتوسع لتقييم المرونة وتعزيزها والحفاظ عليها بشكل لم يسبق له مثيل.
جمع وربط وتقييم البيانات من مصادر متعددة،
ما يُتيح تقييمًا مبسَّطًا وموحدًا
لممارسات ونتائج مرونة هندسة موثوقية الموقع (SRE).
احصل على رؤية فورية لوضع المرونة لديك
من خلال تقييم ذكي، ما يساعدك على اكتشاف ومعالجة
مشكلات مرونة التطبيقات دون الحاجة لربط البيانات يدويًا.
يعمل Concert على أتمتة مهام سير العمل الخاصة بالمعالجة، ما يقلِّل من المخاطر والانقطاعات ويُغني عن الحاجة إلى الاستعانة بمستشارين مكلِّفين. وبفضل ميزة التوصيات الاستباقية والإجراءات المرنة المستندة إلى الذكاء الاصطناعي، يتوفر الاستقرار والكفاءة على نطاق واسع.
تمكَّن من تحديد الأهداف وتقييم وضع المرونة، للصمود أمام التحديات، باستمرار وفقًا للمعايير المستهدفة وأفضل الممارسات في الصناعة.
شاهِد IBM Concert Resilience أثناء العمل. في هذا الفيديو التوضيحي القصير، ستكتشف كيف يُتيح لك Concert رؤية فورية لمرونة التطبيقات، ويكتشف المخاطر تلقائيًا، ويشغّل سير عمل شامل للمعالجة - كل ذلك خلال دقائق وليس شهور.
شاهِد كيف يعمل Concert على توحيد البيانات عبر بيئتك، وتعزيز درجات المرونة، وتقليل فترة التعطل باستخدام رؤى مستندة إلى الذكاء الاصطناعي وإجراءات مؤتمتة. إعادة تصوُّر المرونة مع IBM Concert.
Kevin Yu
كبير مهندسي موثوقية المواقع في IBM
ساعدتنا منصّة Concert في إزالة الحواجز بين الفرق وتعزيز الإنتاجية. لدينا الآن إطار عمل قابل للتوسع يمكّننا من قياس مرونة التطبيقات وتحسينها والحفاظ عليها على مستوى IBM بأكملها. “
سهولة قياس وتتبُّع وضع المرونة بشكل مستمر عبر 6 معايير غير وظيفية (NFR)
تستفيد أداة Resilience Posture Analysis في Concert من الأتمتة المستندة إلى الذكاء الاصطناعي لربط البيانات من مصادر متنوعة وتسليط الضوء على الفجوات لسهولة اكتشافها في وضع المرونة، ما يوفر رؤى عميقة لا يمكن لأي أداة واحدة في السوق أن توفرها.
تمكَّن من أتمتة عملية جمع وتحليل بيانات المرونة وإنشاء مهام سير عمل كاملة للمعالجة باستخدام الذكاء الاصطناعي.
تمكَّن من تقليل المخاطر المحتملة قبل ظهورها. واعتمِد على إجراءات تلقائية لتعزيز مرونة الصمود ودمجها في دورة حياة البرامج.
حوِّل مقاييس المرونة إلى درجات سهلة القراءة ورسوم بيانية تمثِّل أحدث التوجهات بما يساعد على سرعة اتخاذ القرارات.
تبسيط قابلية ملاحظة أداء التطبيقات وإدارة المرونة والمخاطر. يساعد تكامل IBM Concert مع Instana على تسهيل تقييم وضع المرونة من خلال أتمتة جمع بيانات المرونة عبر مجموعة كبيرة من المتطلبات غير الوظيفية (NFR). كما يُتيح هذا التكامل السلس اكتشاف المشكلات بشكل استباقي، واتخاذ القرارات المدعومة بالبيانات، والتعاون، ما يعزز من اتخاذ الإجراءات في الوقت الصحيح للحفاظ على مدة تشغيل النظام دون انقطاع وتقليل المخاطر.
توحيد البيانات التشغيلية المنعزلة عبر الأدوات والمجالات. يُعَد IBM Concert for Z مركزًا لإدارة عمليات تكنولوجيا المعلومات مدعومًا بالذكاء الاصطناعي، ومصممًا خصيصًا لتبسيط وتحديث مرونة أنظمة الكمبيوتر المركزي.يوفر Concert for Z رؤى ذكية وأتمتة تساعد الفرق على الاستجابة بشكل أسرع، وتقلل التعقيد، وتحافظ على التوافر. ويمكِّن فرق العمليات من إدارة الأداء بشكل استباقي، وتوقُّع المخاطر، وضمان المرونة المستمرة - ما يساعد على إدخال الكفاءة المدعومة بالذكاء الاصطناعي إلى بيئات أنظمة الكمبيوتر المركزي.
اكتشِف كيفية دفع عملك للأمام باستخدام Concert. وابدأ تجربة مجانية لمدة 30 يومًا أو احصل على عرض توضيحي مباشر مع أحد خبراء المنتج.