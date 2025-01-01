يوفر حساب IBM Concert إصدار تجريبي مجاني إصدار تجريبي مجاني حسابًا تجريبيًا كامل التجهيز لمدة 30 يومًا من منصتنا الشاملة لإدارة التطبيقات. توفر لك هذه التجربة المعبأة في صندوق زمني جولة إرشادية مع عينة من البيانات، مما يتيح لك استكشاف ®كونسيرت القوي بالسرعة التي تناسبك. لديك أيضًا خيار تحميل بياناتك الخاصة للحصول على تجربة أكثر تخصيصًا.
IBM Concert Premium تم تصميمه للمؤسسات التي تبحث عن حل قوي وقابل للتوسع لإدارة التطبيق. مع عدم وجود قيود زمنية، يتيح لك هذا الخيار كامل الميزات دمج نظام البنائي للتطبيق بالكامل، مما يوفر لك إمكانية إجراء تحسينات وتحسينات مستمرة.