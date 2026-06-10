يعتمد تسعير IBM® Concert على الاستخدام الفعلي، بحيث يمكنك إضافة المستخدمين أو إزالتهم، بل وحتى إضافة حالات استخدام المنتج أو إزالتها، داخل التثبيت وبالوتيرة التي تناسبك.

تُستخدَم وحدات الموارد لقياس الاستخدام الديناميكي لمؤسستك بين كل من القوى العاملة والمستهلكين وحالات استخدام المنتج.