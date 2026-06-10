استكشف تسعيرًا يُحتسب حسب الاستخدام الفعلي فقط.
يعتمد تسعير IBM® Concert على الاستخدام الفعلي، بحيث يمكنك إضافة المستخدمين أو إزالتهم، بل وحتى إضافة حالات استخدام المنتج أو إزالتها، داخل التثبيت وبالوتيرة التي تناسبك.
تُستخدَم وحدات الموارد لقياس الاستخدام الديناميكي لمؤسستك بين كل من القوى العاملة والمستهلكين وحالات استخدام المنتج.
تمكَّنت Deutsche Telekom من تخفيض وقت التصحيح بنسبة 78%، من 90 دقيقة إلى 20 دقيقة فقط لكل حالة.
يعمل IBM Concert على أتمتة جمع بيانات المرونة وربطها، ما يُتيح لك تقييم وضع المرونة على مستوى المؤسسة لكل تطبيق بسرعة أكبر بنسبة 62%.
يعمل IBM Concert على تسريع الاستجابة الأمنية وخفض زمن معالجة نقاط الضعف والثغرات الأمنية الشائعة (CVE) بنسبة 90%. التخفيف من المخاطر، وزيادة الموثوقية.
تمكَّن قسم تطوير البرمجيات (SDO) في IBM من توفير الوقت وتحسين معالجة نقاط الضعف والثغرات الأمنية الشائعة (CVE) بفضل عمليات المسح الأسرع بنسبة 25% والترتيب الأفضل للأولويات.