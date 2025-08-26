إدارة عمليات الكمبيوتر المركزي

لا يزال مديرو أجهزة الكمبيوتر المركزية يواجهون تحديات متزايدة في مراقبة بيئاتهم قبل أن تتسبب في تعطيل التطبيقات المهمة للأعمال. ومن بين التحديات الرئيسية إدارة حجم عمليات البيانات على الكمبيوتر المركزي وصعوبتها. وغالبًا ما تفوق سرعة تحليل البيانات قدرة الإنسان. ونتيجةً لذلك، تصبح الرؤية محدودة مع زيادة الفجوات في السياق، ما يزيد من المخاطر التشغيلية.