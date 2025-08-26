إدارة عمليات الكمبيوتر المركزي

تبسيط العمليات باستخدام سير عمل موحَّد
لا يزال مديرو أجهزة الكمبيوتر المركزية يواجهون تحديات متزايدة في مراقبة بيئاتهم قبل أن تتسبب في تعطيل التطبيقات المهمة للأعمال. ومن بين التحديات الرئيسية إدارة حجم عمليات البيانات على الكمبيوتر المركزي وصعوبتها. وغالبًا ما تفوق سرعة تحليل البيانات قدرة الإنسان. ونتيجةً لذلك، تصبح الرؤية محدودة مع زيادة الفجوات في السياق، ما يزيد من المخاطر التشغيلية.
تتلقى الفرق عددًا هائلًا من التنبيهات عبر الأنظمة، ما يجعل من الصعب اكتشاف العاجل منها ويَحُول دون التصرف بسرعة.
تؤدي الأدوات غير المتكاملة والرؤية المحدودة إلى تأخر تحليل السبب الأساسي وصعوبة فهم السياق الكامل للمشكلة.
دون وجود معارف مسبقة أو معالجة موجَّهة، غالبًا ما تمر المخاطر دون ملاحظتها حتى تتسبب في تعطيل الخدمات الحساسة.
يؤدي ضعف الخبرة بأجهزة الكمبيوتر المركزية ومحدودية الأتمتة التصحيحية إلى ضعف الثقة في حل المشكلات بشكل فعَّال.
تعمل ميزة Concert for IBM Z Operations Management على تبسيط عمليات الكمبيوتر المركزي من خلال توحيد سير العمل، وتحديد أولويات الأحداث، وتقييم تأثير الأعمال. فهي تعمل على تجميع الأحداث والبيانات وربطها ووضعها في سياقها لمساعدة الفرق على اتخاذ قرارات أسرع بثقة كبرى - ما يساعد على تعزيز المرونة وتقليل فترات تعطُّل التطبيقات ضمن حل واحد مبسَّط.
تعرَّف على Concert for IBM Z. واستفِد من إمكانات التعلم الآلي؛ لتحديد سلوكيات النظام الطبيعية واكتشاف الحالات الشاذة مبكرًا قبل تفاقمها إلى مشكلات تؤثِّر في الخدمة. شاهِد Concert for Z في أثناء العمل من خلال عرض توضيحي مباشر أو احجز موعدًا؛ لمعرفة المزيد حول ما يمكن أن يضيفه إلى عملك.