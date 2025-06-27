تتطلب تحديثات الصيانة وقتًا واهتمامًا، لكن الصيانة التي لا تعالج الثغرات الأمنية تشكِّل خطرًا كبيرًا. يوفر لك ®IBM Concert رؤية واضحة حول الإصلاحات التي لم تُطبق على نظام ®z/OS، مما يساعدك على تجنب الانقطاعات والمخاطر الأمنية الناتجة عن البرامج غير المحدَّثة.