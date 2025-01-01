إجراء التحليلات في قطاع التأمين باستخدام IBM Cognos Analytics

احصل على رؤى قابلة للتنفيذ من مصادر بيانات ضخمة لإدارة المخاطر أو التسعير أو تجربة العملاء باستخدام حلول تحليلات البيانات المصممة لشركات التأمين. حقِّق ميزة تنافسية وحسِّن عملية اتخاذ القرار باستخدام حل للتحليلات يوفِّر لك:
تمكَّن من تحسين إدارة المخاطر، وبناء رؤى قابلة للتنفيذ، وتقديم تجارب أفضل للعملاء.
أحدِث تحولًا جذريًا في كيفية تحويل فريقك التسويقي للبيانات إلى رؤى قابلة للتنفيذ.
حوِّل الطريقة التي يتبعها فريق المبيعات لديك لتحليل البيانات وطرق تقديمها في عروض مصورة وكيفية استخلاص الرؤى منها.
* بيانات في الوقت الفعلي مع Cognos؛ إذ يعرض أحدث المعلومات في أثناء تشغيل التقرير.