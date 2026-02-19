ذكاء الأعمال للحكومة والقطاع العام

تقديم تحليلات آمنة ومحكومة على نطاق واسع باستخدام IBM Cognos Analytics
تتطلب الوكالات الحكومية الشفافية والامتثال والكفاءة. ويوحد IBM Cognos Analytics البيانات، ويؤتمت التقارير، ويقدم رؤى آمنة ومحكومة، عبر البيئات السحابية أو المحلية أو الهجينة، لدعم العمليات الحساسة للمهام.
يقوم Cognos Analytics بتجميع بيانات الحكومة في رؤية واحدة خاضعة للحوكمة، مما يعمل على توفير تقارير جاهزة للتدقيق مع تتبّع كامل للمصدر وضوابط وصول آمنة. ويمكن للوكالات تلبية المتطلبات التنظيمية مع حماية البيانات الحساسة عبر أي بيئة.
تساعد الرؤى المدعومة بالذكاء الاصطناعي القادة على تحديد الاتجاهات والقضايا الناشئة بسرعة. وتقلل الأتمتة من تراكم التقارير المتأخرة، مما يمكّن الوكالات من الاستجابة بشكل أسرع لاحتياجات المجتمع والمتطلبات التشغيلية.
سواء كان النشر سحابياً أو محلياً أو هجيناً، فإن Cognos يوفر حوكمة وأداءً متسقين. يمكن للوكالات التوسع بالسرعة التي تناسبها دون إضافة تعقيدات أو المساس بالأمان.
تقلل الحوكمة المركزية وسير العمل الآلي من العمل اليدوي وعبء تكنولوجيا المعلومات، ما يسمح للفرق بالتركيز على الخدمات الأساسية والأولويات ذات القيمة الأعلى.
وزارة الدفاع البريطانية
وساعدتنا IBM Cognos Analytics على دمج أربع منصات قديمة في منصة واحدة، مما عمل على توفير ساعات كبيرة من المحللين وحسن التعاون. “
IBM Enterprise Performance Management
تدعم IBM Cognos Analytics التقارير التنفيذية لمجموعات Fortune 500 العالمية، حيث تقدم رؤى موثوقة وفي الوقت المناسب. “