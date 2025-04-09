يمكن للمؤسسات التي تطبِّق ISO 20000 على نظام إدارة الخدمات (SMS) اختيار الخضوع لعملية اعتماد للتحقق من أن متطلبات نظام إدارة الخدمات لديها تتوافق مع المعيار الدولي.

يمكن لهيئات اعتماد مختلفة إجراء تدقيق للمؤسسات التي تسعى للامتثال لمعيار ISO 20000. تتطلب عملية الاعتماد عادةً من المؤسسات الاحتفاظ بوثائق تفصيلية حول متطلبات وعمليات نظام إدارة الخدمات (SMS)، وكيفية امتثالها للمعيار.

قد تكون شهادة ISO 20000 مطلوبة للحصول على شهادات أو بيانات اعتماد مهمة أخرى. على سبيل المثال، يجب على مقدمي الخدمات السحابية الساعين إلى التعيين في وزارة الإلكترونيات وتكنولوجيا المعلومات بالهند (MietY) إثبات الامتثال لمعيار ISO 20000 ومعايير الأمان الأخرى والحفاظ عليها.

أظهر استطلاع أجرته ISO في عام 2022 أن شهادة ISO 20000 هي ثامن أكثر شهادات معايير ISO شيوعًا في جميع أنحاء العالم بناءً على عدد من المؤسسات المعتمدة. وتسعى العديد من المؤسسات للحصول على شهادة ISO 20000 لطمأنة العملاء بأفضل ممارساتها في إدارة خدمات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات (ITSM).

ومع ذلك، فقد أوضحت ISO أن شهادة الجهة الخارجية ليست السبب الوحيد للامتثال للمعيار وأن المؤسسات يُمكنها تحقيق فوائد إطار ISO 20000 وإرشاداته لتنفيذ خدمة الرسائل النصية القصيرة (SMS) وتقييمها وتحسينها المُستمر مع شهادة أو من دون شهادة.