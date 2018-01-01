الامتثال في ®IBM Cloud: قانون خصوصية المستهلك في كاليفورنيا (CCPA) وقانون حقوق الخصوصية في كاليفورنيا (CPRA)

ما قانون خصوصية المستهلك في كاليفورنيا (CCPA) وقانون حقوق الخصوصية في كاليفورنيا (CPRA)؟

يمنح قانون خصوصية المستهلك في كاليفورنيا لعام 2018 (CCPA) المستهلكين في كاليفورنيا مزيدًا من التحكم في المعلومات الشخصية التي تجمعها الشركات عنهم، بينما تقدِّم لوائح CCPA إرشادات حول كيفية تنفيذ القانون.

يعمل قانون حقوق الخصوصية في كاليفورنيا (CPRA) على تعديل وتوسيع قانون خصوصية المستهلك في كاليفورنيا (CCPA)، الذي تم إقراره في 28 يونيو 2018، لتعزيز حماية خصوصية مستهلكي كاليفورنيا.

للمزيد من المعلومات حول قانون خصوصية المستهلك في كاليفورنيا (CCPA)، يُرجى النقر هنا.
موقف IBM

تم إدراج قانون خصوصية المستهلك في كاليفورنيا (CCPA) ضمن ملحق خصوصية البيانات لدى IBM. للاطلاع على القوانين أو الولايات القضائية التي ينطبق عليها ملحق حماية البيانات (DPA) من IBM، بما في ذلك الأقسام ذات الصلة بقانون CCPA، يُرجى زيارة موقع IBM DPL. يُمكن العثور على ملحق معالجة البيانات (DPA) من IBM على موقع شروط IBM.

لمزيد من المعلومات حول سياسات خصوصية البيانات من IBM، يُرجى زيارة IBM Trust Center.  إذا كانت لديك أي أسئلة إضافية حول سياسة خصوصية IBM للعروض الخارجية، يمكنك التواصل مع مكتب المساعدة من IBM.

