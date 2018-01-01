يمنح قانون خصوصية المستهلك في كاليفورنيا لعام 2018 (CCPA) المستهلكين في كاليفورنيا مزيدًا من التحكم في المعلومات الشخصية التي تجمعها الشركات عنهم، بينما تقدِّم لوائح CCPA إرشادات حول كيفية تنفيذ القانون.
يعمل قانون حقوق الخصوصية في كاليفورنيا (CPRA) على تعديل وتوسيع قانون خصوصية المستهلك في كاليفورنيا (CCPA)، الذي تم إقراره في 28 يونيو 2018، لتعزيز حماية خصوصية مستهلكي كاليفورنيا.
للمزيد من المعلومات حول قانون خصوصية المستهلك في كاليفورنيا (CCPA)، يُرجى النقر هنا.
تم إدراج قانون خصوصية المستهلك في كاليفورنيا (CCPA) ضمن ملحق خصوصية البيانات لدى IBM. للاطلاع على القوانين أو الولايات القضائية التي ينطبق عليها ملحق حماية البيانات (DPA) من IBM، بما في ذلك الأقسام ذات الصلة بقانون CCPA، يُرجى زيارة موقع IBM DPL. يُمكن العثور على ملحق معالجة البيانات (DPA) من IBM على موقع شروط IBM.
لمزيد من المعلومات حول سياسات خصوصية البيانات من IBM، يُرجى زيارة IBM Trust Center. إذا كانت لديك أي أسئلة إضافية حول سياسة خصوصية IBM للعروض الخارجية، يمكنك التواصل مع مكتب المساعدة من IBM.
هل لديك أسئلة حول أحد برامج الامتثال؟ هل تريد الحصول على تقرير امتثال محمي؟ يمكننا تقديم المساعدة.