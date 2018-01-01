يمنح قانون خصوصية المستهلك في كاليفورنيا لعام 2018 (CCPA) المستهلكين في كاليفورنيا مزيدًا من التحكم في المعلومات الشخصية التي تجمعها الشركات عنهم، بينما تقدِّم لوائح CCPA إرشادات حول كيفية تنفيذ القانون.

يعمل قانون حقوق الخصوصية في كاليفورنيا (CPRA) على تعديل وتوسيع قانون خصوصية المستهلك في كاليفورنيا (CCPA)، الذي تم إقراره في 28 يونيو 2018، لتعزيز حماية خصوصية مستهلكي كاليفورنيا.

