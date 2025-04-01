يوفر IBM Business Analytics Enterprise مركزًا للمحتوى بدون تعليمات برمجية لإدخال واحد لاكتشاف محتوى تحليلات الأعمال وتخصيصه والتوصية به بين العديد من البائعين. تكنولوجيا المعلومات عبارة عن منصة تحليلات تجمع بين تحليلات تنبؤية وإعداد التقارير وتحليلات البيانات والبيانات أصلاً خارج الصندوق.
استخدم الرؤى المستخلصة من مجموعات البيانات الخاصة بك لتعديل الخطط التنظيمية والميزانيات والتقارير والتوقعات في الوقت الفعلي. التكيّف مع ظروف السوق المتغيرة أو طلب العملاء بسرعة العمل، مع ضمان توافق الأنشطة التشغيلية مع الأهداف والغايات.
محلل أعمال ومستشار أعمال جديد مدعوم بالذكاء الاصطناعي.
تجميع المحتوى في الأصل من عدة بائعين (BI) في تحليلات واحدة متكاملة لوحة المعلومات التي يمكن لجميع المستخدمين الوصول إليها على نطاق واسع.
اتخذ قرارات تجارية واثقة مستنيرة مستندة إلى المقاييس والرؤى الحقيقية وتخلص من التخمين في اتخاذ القرارات.
قم بتوسيع نطاق أهداف وخطط العمل وتعديلها أثناء تعاونك عبر مجموعتك دون الحاجة إلى إعادة اختراع عمليات الأعمال.
اكتشف القيمة التي تجلبها تقنيات تحليلات الأعمال لصانعي القرارات التشغيلية لتسريع الوقت اللازم للتخطيط في الوقت الفعلي.
تعرّف على كيفية قيام IBM Business التحليلات التجارية بتوحيد البيانات للتحليل في الوقت الفعلي واتخاذ قرارات مستنيرة.
تعرف على مزايا الأعمال التي توفرها تحليلات الأعمال على مستوى المؤسسات من أجل اتخاذ قرارات أكثر جدارة بالثقة على البيانات.
قم بتوفير إمكانية الوصول إلى ذكاء الأعمال ومحتوى الخدمة الذاتية التحليلات المخصص لكل مستخدم وكن بطل التحليلات لنشاطك التجاري.
تعرّف على السبب الذي يجعل محفظة حلول تحليلات الأعمال IBM رائدة في السوق في تقرير مركز أبحاث السوق.
تواصل وتعلّم وشارك مع أكثر من 10,000 مستخدم عبر مجتمع التحليلات التجارية IBM.