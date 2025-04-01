يوفر IBM Business Analytics Enterprise مركزًا للمحتوى بدون تعليمات برمجية لإدخال واحد لاكتشاف محتوى تحليلات الأعمال وتخصيصه والتوصية به بين العديد من البائعين. تكنولوجيا المعلومات عبارة عن منصة تحليلات تجمع بين تحليلات تنبؤية وإعداد التقارير وتحليلات البيانات والبيانات أصلاً خارج الصندوق.

استخدم الرؤى المستخلصة من مجموعات البيانات الخاصة بك لتعديل الخطط التنظيمية والميزانيات والتقارير والتوقعات في الوقت الفعلي. التكيّف مع ظروف السوق المتغيرة أو طلب العملاء بسرعة العمل، مع ضمان توافق الأنشطة التشغيلية مع الأهداف والغايات.