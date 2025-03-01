اتصال سحابة متعددة للشبكات متعددة الاستخدامات للشركتين المنظمتين أحمال التشغيل على IBM Cloud

نظرًا لأن الشركات تقوم بتحديث وترحيل أحمال التشغيل إلى IBM Cloud ، فإنها غالبًا ما تواجه متطلبات تشغيل عنصر معين من عناصر التطبيق أحمال التشغيل على شبكات مزودي الخدمة السحابية الأخرى. تخلق هذه المتطلبات تحديًا تقنيًا للمؤسسات - خاصة في الصناعات المنظمة (على سبيل المثال, التأمين، والخدمات المصرفية، والرعاية الصحية، وما إلى ذلك) - لإنشاء اتصال آمن وموثوق بين عناصر وخدمات سحابة متعددة التطبيقات والخدمات.
للمساعدة في مواجهة التحديات تحاول هذه المدونة الإجابة على بعض الأسئلة الشائعة من خلال تقديم ملخص للمفاهيم والنهج الرئيسية التي تتبناها المؤسسات لربط IBM التطبيق أحمال التشغيل بالجهات السحابة الأخرى. استخدم هذه المقالة كدليل لتقييم وتحديد أفضل الخيارات وعروض الاتصال التي تناسبك:
الشركات في الصناعات المنظمة لديها عمليات تجارية معقدة (على سبيل المثال, الاكتتاب في التأمين، ومعالجة المطالبات، ومعالجة المدفوعات، ومعالجة الغش في التأمين، ومعالجة البيانات الطبية، وما إلى ذلك) والعديد من العمليات الآلية وشبه الآلية الأخرى التي تقود وظائف الأعمال. يتطلب تحديث هذه العمليات عادةً مزيجاً من أفضل خدمات البائعين المتخصصة أو عروض التطبيقات التي قد لا تكون جميعها موجودة على نفس السحابة.
العديد من التطبيقات المحلية المخصصة للتشغيل على شبكات السحابة بشكل خاص، وفصلها عن العناصر التابعة التي تعمل على السحابة الأخرى. بالإضافة إلى ذلك، غالبًا ما تدخل الشركات في شراكة مع مقدمي الخدمات المُدارة الذين لديهم موقع مركزي للحوسبة ولكن يجب عليهم الوصول إلى الموارد الموزعة عبر عدة سحابات. وغالبًا ما يكون استخدام السحابة المختلفة لتشغيل أحمال التشغيل خيارًا استراتيجيًا لتلبية متطلبات الامتثال، وتقليل التعرض للانقطاع وتقليل مخاطر الاحتكار لمن يريد الاحتفاظ بها.
يمكن تصنيف أحمال التشغيل التي تتطلب اتصالاً سحابة متعددة استناداً إلى مستوى عالٍ من السحابة وأنواع البيانات التي يتم تبادلها عبر السحابة. بشكل عام، تشمل الفئات التالية:
واعتمادًا على مدى تعقيد عملية التطبيق، فإن المؤسسة لديها مزيج من أحمال التشغيل المذكورة أعلاه. تُعد معرفة حالة الاستخدام وخصائص تبادل البيانات عبر السحابة عوامل رئيسية لتقييم الخيارات القابلة للتطبيق لربط أحمال التشغيل.
على IBM Cloud ، غالبًا ما تتبع الشركات التي لديها خدمات تأمينية ومصرفية أحمال التشغيل التشغيل البنية المرجعية القائمة على VPC من ® IBM Cloud للخدمات المالية. ®IBM Cloud للخدمات المالية يوفر الأمان والضوابط المضمنة في النظام الأساسي، ويؤدي إلى أتمتة وضع الأمان والامتثال، ويبسط إدارة المخاطر للامتثال التنظيمي.
سحابة متعددة التطبيق أحمال التشغيل التشغيل على ®IBM Cloud للخدمات المالية VPCs للخدمات المالية تتصل وتتبادل البيانات مع التطبيق أو الخدمات التي تعمل على VPCs أو البرامجكخدمة (SaaS) على السحابة الأخرى. ولتمكين هذا الاتصال، تختار الشركات من بين عروض خدمات مزود السحابة لتمكين الوصول من وإلى مراكز الدفع الافتراضي إلى السحابة أو الشبكات الأخرى:
IBM Cloud VPC إن عروض خدمات الاتصال معتمدة من الخدمات المالية، مما يضمن الامتثال لضوابط نظام IBM Cloud Framework for Financial Services. ويوفر عرض الشبكة الافتراضية الخاصة من موقع إلى موقع اتصالاً آمنًا عبر الإنترنت العام، بينما توفر عروض Direct Link Connect و Direct Link مخصص اتصالاً آمنًا وخاصًا بالاستفادة من الشراكات القائمة مع أكثر من 45 مزود خدمة عالمي. تعمل هذه القدرات من IBM Cloud على بناء الثقة وتمكين شفافية النظام البنائي مع ميزة الأمن والامتثال والمرونة التي تتطلبها المؤسسات المالية وغيرها من المؤسسات الخاضعة للتنظيم.
هناك ثلاث طرق رئيسية لإنشاء اتصال بين أحمال التشغيل التي تعمل عبر برامج السحابة المختلفة:
فيما يلي وصف للمناهج والعروض IBM Cloud المرتبطة بها:
الاتصال عبر الإنترنت العام باستخدام الواجهات العامة: إحدى الطرق الأكثر شيوعًا هي الاتصال والاتصال عبر الإنترنت باستخدام واجهات عامة آمنة على الإنترنت (مثل واجهة برمجة التطبيقات العامة نقطة النهاية أو مضيف/منافذ TCP المكشوفة من واجهة برمجة التطبيقات العامة SaaS، إلخ). على الرغم من محدودية النطاق الذي يمكن أن تدعمه حالة استخدام المعلومات التكنولوجية, فإن هذا النهج بسيط وكثيرًا ما يستخدم لأن تكنولوجيا المعلومات لا تتطلب أي موارد شبكية خاصة بخلاف الاتصال بالإنترنت العام من وإلى مركز حماية الشبكة الافتراضي. IBM Cloud البوابة العامة و API Connect توفر العروض القدرات على الاستفادة من الواجهات العامة وإنشاء اتصال مع الخدمات على السحابة النظيرة الأخرى:
الاتصال عبر الإنترنت العام باستخدام الشبكات الخاصة الافتراضية (VPNs): هناك خيار آخر للاتصال عبر الإنترنت العام وهو الاتصال من شبكة خاصة افتراضية إلى شبكة (أي الشبكات الخاصة الافتراضية (VPN)). IBM تتيح الشبكة الافتراضية الخاصة من عميل إلى موقع توصيل مضيف يعمل على أي سحابة IBM Cloud VPC إلى. IBM تتيح الشبكة الافتراضية الخاصة من موقع إلى موقع الاتصال بين موقع IBM Cloud VPC إلى مركز افتراضي افتراضي افتراضي على نظير آخر من السحابة:
الاتصال من خلال شبكات الموفرين: هناك نهج أكثر شمولاً يوفر اتصالاً خاصاً من شبكة إلى شبكة وهو ربط شبكات السحابة VPC من خلال شبكة شركاء مزود الاتصال. يحتوي عرض IBM Cloud Direct Link Connect على شراكات قائمة مسبقاً مع العديد من مزودي خدمات الشبكة المتصلين أيضاً بالسحابة الأخرى. تكنولوجيا المعلومات عبارة عن عرض متعدد المستأجرين ويوفر اتصالاً آمنًا وخاصًا IBM Cloud VPC بنظيراتها من السحابة VPCs:
الربط المباشر في مركز البيانات المشترك مركز البيانات مرفق: إن الخيار الأكثر مباشرة للربط المباشر بين التشغيل أحمال التشغيل هو الربط المادي المباشر للشبكات في مزود مركز البيانات مرفق الذي لديه موقع مشترك IBM Cloud و السحابة النظيرة الأخرى. العرض IBM Cloud Direct Link Dedicated يحتوي العرض على شراكات راسخة مسبقًا مع العديد من المواقع المشتركة مرفق ويوفر اتصالاً ماديًا مباشرًا وآمنًا وخاصًا مستجرًا واحدًا مع شبكات السحابة الأخرى.
تتمثل إحدى الخطوات المهمة في اعتماد واحد أو أكثر من الأساليب المذكورة أعلاه لمؤسسة ما في تقييم العروض المتاحة من IBM Cloud والنظير مزود السحابة. يتطلب اختيار عرض قابل للتطبيق تقييم عوامل مختلفة من حيث الأهداف الاستراتيجية قصيرة وطويلة الأجل والمتطلبات الفنية.
في الختام يمكن للمؤسسات في الصناعات المنظمة أن تتبنى البنية المرجعية القائمة علىالمستندة إلى البنية المرجعية من ®IBM Cloud للخدمات المالية لربط سحابة متعددة أحمال التشغيل على IBM Cloud بالشبكات السحابة المحلية الأخرى. الاستفادة من عروض مثل IBM شبكة VPN من موقع إلى موقع للاتصال عبر الإنترنت العام أو IBM Direct Link للاتصال بالشبكة الخاصة مع خيار من أكثر من 45 مزود خدمة عالمي، فإن الشركات لديها خيارات متنوعة لاختيار عروض الاتصال الأنسب لتلبية احتياجاتها التجارية والتقنية.
تقدم مدونة مدورونة التالية وصفًا مقارنًا للعوامل الرئيسية لتقييم وضمان الاتصال الموثوق به والفعال من حيث التكلفة بين السحابة.