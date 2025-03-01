اتصال سحابة متعددة للشبكات متعددة الاستخدامات للشركتين المنظمتين أحمال التشغيل على IBM Cloud

نظرًا لأن الشركات تقوم بتحديث وترحيل أحمال التشغيل إلى IBM Cloud ، فإنها غالبًا ما تواجه متطلبات تشغيل عنصر معين من عناصر التطبيق أحمال التشغيل على شبكات مزودي الخدمة السحابية الأخرى. تخلق هذه المتطلبات تحديًا تقنيًا للمؤسسات - خاصة في الصناعات المنظمة (على سبيل المثال, التأمين، والخدمات المصرفية، والرعاية الصحية، وما إلى ذلك) - لإنشاء اتصال آمن وموثوق بين عناصر وخدمات سحابة متعددة التطبيقات والخدمات.

للمساعدة في مواجهة التحديات تحاول هذه المدونة الإجابة على بعض الأسئلة الشائعة من خلال تقديم ملخص للمفاهيم والنهج الرئيسية التي تتبناها المؤسسات لربط IBM التطبيق أحمال التشغيل بالجهات السحابة الأخرى. استخدم هذه المقالة كدليل لتقييم وتحديد أفضل الخيارات وعروض الاتصال التي تناسبك: