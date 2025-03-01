أدوات الذكاء الاصطناعي المرنة المرنة والتكامل السلس: كيف يعمل موقع IBM granite على AWS على تمكين الشركات

يتسارع اعتماد الذكاء الاصطناعي (الذكاء الاصطناعي) عبر الصناعات, مع دمج 72% من مجموعة الذكاء الاصطناعي في وظيفة واحدة على الأقل من وظائف الأعمال، وفقًا لتقرير ماكينزي لعام 2024.
تؤكد هذه الطفرة على الاعتراف المتزايد بقدرة الذكاء الاصطناعي على دفع الابتكار والكفاءة. تجسد نماذج ®IBM granite ، المدمجة الآن مع Amazon Web Services (AWS)، هذا الاتجاه من خلال تقديمها للشركات قدرات استيعابية قوية مصممة خصيصًا لتلبية الاحتياجات التشغيلية المتنوعة.
ومع ذلك، تواجه العديد من الشركات تحديات في الوصول إلى أدوات الذكاء الاصطناعي القوية والمرنة التي تتكامل بسلاسة مع بنيتها التحتية الحالية. IBM granite تعالج النماذج على AWS هذه المشاكل من خلال دمج قدرات الذكاء الاصطناعي المتطورة مع نظام AWS النظام البنائي الواسع, تقدم حل الذكاء الاصطناعي التحوّلي الذي يمكن للشركات من جميع الأحجام الوصول إليه.
IBM وضع نماذج granite بشكل استراتيجي على خدمات AWS الرئيسية التالية، مما يوسع من إمكانية الوصول إليها ومرفق الخدمات للمؤسسات:
صُممت عائلة granite موديلات ميزة المصممة لدعم مجموعة واسعة من احتياجات المؤسسات، مع نماذج مصممة خصيصًا لتحسين مهام محددة. تشمل هذه النماذج:
تخيل أن شركة كبيرة من شركات البيع بالتجزئة تستخدم granite نماذج على Amazon SageMaker Jumpstart للحصول على عملاء في الوقت الفعلي. ومن خلال دمج بيانات تفاعل العملاء مع نظام الذكاء الاصطناعي المتقدم granite، يمكن لمتاجر التجزئة استخدام RAG للحصول على توصيات أفضل للمنتجات وتحليل المشاعر وتصنيف التعليقات. لا تؤدي حالة الاستخدام هذه إلى تعزيز مشاركة العملاء فحسب، بل تؤدي أيضاً إلى التخصيص على نطاق واسع. هذا هو الطريق المباشر لتحسين رضا العملاء وزيادة المبيعات.
ضع في اعتبارك مؤسسة مالية تهدف إلى تحديث أنظمة المعلومات الإرث عن طريق تحويل التعليمات البرمجية من كوبول إلى جافا. من خلال نشر IBM' granite نماذج على موقع Amazon SageMaker، يمكن للمؤسسة أتمتة أجزاء كبيرة من عملية تحويل الرموز. لا يقلل هذا النهج من الجهد اليدوي فحسب، بل يقلل أيضًا من الأخطاء، مما يؤدي إلى سرعة إنجاز المشروع وتوفير التكاليف.
من خلال إصدار granite بموجب ترخيص Apache 2.0، يتيح IBM للشركات مرونة لا مثيل لها. يمكن للمؤسسات تخصيص نماذج granite ودمجها مع بيانات الملكية وبناء ملكيتها الفكرية الخاصة بها على رأس IBM التقنية.
أيضًا، تم تحسين نماذج granite من أجل الضبط الدقيق لبيانات المؤسسة، مما يمكّن الشركات من تحقيق الأداء التنافسي دون الحاجة إلى نماذج ضخمة. يعد هذا الأمر مثاليًا للشركات التي ترغب في الحصول على رؤى محددة دون تكاليف حسابية باهظة لتدريب نماذج لغوية كبيرة.
فعلى سبيل المثال، تمكّن تقنية IBM و Red Hat InstructLab الشركات من استخدام تقنية "إرشادات مختبر التعليمات" (InstructLab) التي تتيح للشركات دمج المعرفة المؤسسية الفريدة من نوعها مباشرةً في مستند إلى الذكاء الاصطناعي الرؤى. يقلل هذا التكامل من التكاليف مع الحفاظ على أمان البيانات المملوكة للملكية في الوقت نفسه، وهو مزيج نادراً ما يمكن تحقيقه مع حلول الذكاء الاصطناعي التقليدية.
IBMيتجلى التزام الذكاء الاصطناعي بالثقة في حوكمة المعلوماتية بما في ذلك:
تتماشى شراكة granite على AWS مع الاستراتيجية الأوسع نطاقًا IBMلإنشاء نظام قوي ومترابط من الذكاء الاصطناعي النظام البنائي. تتضمن جهود النظام البنائي هذه ما يلي:
من خلال granite على AWS، أنشأ IBM جسرًا بين القدرات الذكاء الاصطناعي القوية والبنية التحتية السحابة وإضفاء الطابع الديمقراطي على الذكاء الاصطناعي على مستوى المؤسسات. من تجار التجزئة إلى الخدمات المالية، تستفيد المجموعة من هذه الشراكة لتحقيق مكاسب في مجال التنزيلات الرأسية وأتمتة العمليات المعقدة ودفع عجلة النمو بطرق كانت بعيدة المنال في السابق.
من خلال الجمع بين قوة الذكاء الاصطناعي للتوسع في الذكاء الاصطناعي graniteومنصات AWS للتوسع في AWS، تعمل هذه الشراكة على تشكيل مستقبل الذكاء الاصطناعي للمؤسسات، 1 حالة استخدام واحدة في كل مرة.
سواء كانت شركتك تتطلع إلى تعزيز تجربة العملاء أو تبسيط سير العمل أو تحسين عملية اتخاذ القرار, IBM granite على AWS يوفر مسارًا آمنًا ومرنًا وسهل الوصول إليه لتحقيق الإمكانات الكاملة لـ الذكاء الاصطناعي.
لمعرفة كيف يمكن لـ "الذكاء الاصطناعي" إعادة تعريف أعمالك بشكل مباشر، لا تفوّت فرصة زيارة AWS re: Invent. كن من بين أول من يتعرف على تجربة IBM granite كيف تعمل نماذج على AWS على تمكين الشركات من تحقيق المزيد.
تواصل مع IBM و AWS خبير AWS، وتعمق في قصص النجاح واستكشف الابتكار في الذكاء الاصطناعي
لقد استطلعنا آراء 2000 مجموعة حول مبادرات الذكاء الاصطناعي لديها لمعرفة ما ينجح وما لا ينجح وكيف يمكنك المضي قدمًا.
™IBM® Granite هي مجموعة من نماذج الذكاء الاصطناعي المفتوحة والموثوق بها وذات الأداء العالي والتي صُمِمَت خصيصًا للأعمال وجرى الارتقاء بها على النحو الأمثل لتوسيع نطاق تطبيقات الذكاء الاصطناعي لديك. استكشف خيارات اللغة والتعليمات البرمجية والسلاسل الزمنية والدرابزين.
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وقد صُمم المنهج، الذي يقوده كبار قادة الفكر لدى IBM، لمساعدة قادة الأعمال على اكتساب المعرفة اللازمة لتحديد أولويات استثمارات الذكاء الاصطناعي التي يمكن أن تدفع عجلة النمو.
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تعمّق في العناصر الثلاثة ذات الأهمية البالغة لإستراتيجية الذكاء الاصطناعي القوية: إنشاء ميزة تنافسية، وتوسيع نطاق الذكاء الاصطناعي عبر الأعمال، وتطوير الذكاء الاصطناعي الجدير بالثقة.
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