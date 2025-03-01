أدوات الذكاء الاصطناعي المرنة المرنة والتكامل السلس: كيف يعمل موقع IBM granite على AWS على تمكين الشركات

يتسارع اعتماد الذكاء الاصطناعي (الذكاء الاصطناعي) عبر الصناعات, مع دمج 72% من مجموعة الذكاء الاصطناعي في وظيفة واحدة على الأقل من وظائف الأعمال، وفقًا لتقرير ماكينزي لعام 2024.

تؤكد هذه الطفرة على الاعتراف المتزايد بقدرة الذكاء الاصطناعي على دفع الابتكار والكفاءة. تجسد نماذج ®IBM granite ، المدمجة الآن مع Amazon Web Services (AWS)، هذا الاتجاه من خلال تقديمها للشركات قدرات استيعابية قوية مصممة خصيصًا لتلبية الاحتياجات التشغيلية المتنوعة.

ومع ذلك، تواجه العديد من الشركات تحديات في الوصول إلى أدوات الذكاء الاصطناعي القوية والمرنة التي تتكامل بسلاسة مع بنيتها التحتية الحالية. IBM granite تعالج النماذج على AWS هذه المشاكل من خلال دمج قدرات الذكاء الاصطناعي المتطورة مع نظام AWS النظام البنائي الواسع, تقدم حل الذكاء الاصطناعي التحوّلي الذي يمكن للشركات من جميع الأحجام الوصول إليه.