أدوات الذكاء الاصطناعي المرنة المرنة والتكامل السلس: كيف يعمل موقع IBM granite على AWS على تمكين الشركات

الوسوم

Artificial Intelligence Business operations

18 نوفمبر 2024

المؤلف

Karan Sachdeva

Global Business Development Leader, Strategic Partnerships

IBM

يتسارع اعتماد الذكاء الاصطناعي (الذكاء الاصطناعي) عبر الصناعات, مع دمج 72% من مجموعة الذكاء الاصطناعي في وظيفة واحدة على الأقل من وظائف الأعمال، وفقًا لتقرير ماكينزي لعام 2024.

تؤكد هذه الطفرة على الاعتراف المتزايد بقدرة الذكاء الاصطناعي على دفع الابتكار والكفاءة. تجسد نماذج ®IBM granite ، المدمجة الآن مع Amazon Web Services (AWS)، هذا الاتجاه من خلال تقديمها للشركات قدرات استيعابية قوية مصممة خصيصًا لتلبية الاحتياجات التشغيلية المتنوعة.

ومع ذلك، تواجه العديد من الشركات تحديات في الوصول إلى أدوات الذكاء الاصطناعي القوية والمرنة التي تتكامل بسلاسة مع بنيتها التحتية الحالية. IBM granite تعالج النماذج على AWS هذه المشاكل من خلال دمج قدرات الذكاء الاصطناعي المتطورة مع نظام AWS النظام البنائي الواسع, تقدم حل الذكاء الاصطناعي التحوّلي الذي يمكن للشركات من جميع الأحجام الوصول إليه.

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التوفر عبر منصات AWS الرئيسية

IBM وضع نماذج granite بشكل استراتيجي على خدمات AWS الرئيسية التالية، مما يوسع من إمكانية الوصول إليها ومرفق الخدمات للمؤسسات:

  • Amazon SageMaker: granite النماذج متوفرة على Amazon SageMaker JumpStart، مما يسمح لعملاء AWS بنشر هذه النماذج القوية المدربة مسبقًا بأقل قدر من الإعداد. يتيح ذلك للشركات تضمين خبرة IBM في الذكاء الاصطناعي بسلاسة في بيئة AWS الخاصة بها، مما يعزز الكفاءة التشغيلية ويقلل من وقت الإعداد.
  • أمازون بيدروك: بالنسبة للشركات التي تتطلع إلى تضمين الذكاء الاصطناعي التوليدي القدرات في التطبيق، IBM granite يمكن الوصول إلى النماذج الآن من خلال Amazon Bedrock مع استيراد نماذج مخصصة للقدرات. يمكن للمطورين استخدام القدرات الذكاء الاصطناعية المتطورة لنماذج granite لبناء تطبيقات عالية التأثير تلبي متطلبات المؤسسات, مثل خدمة العملاء روبوتات وحلول معالجة المستندات الذكية.
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الأداء وتعدد الاستخدامات granite نماذج

صُممت عائلة granite موديلات ميزة المصممة لدعم مجموعة واسعة من احتياجات المؤسسات، مع نماذج مصممة خصيصًا لتحسين مهام محددة. تشمل هذه النماذج:

  • نماذج الأغراض العامة: تعد نماذج granite متعددة الاستخدامات، حيث تدعم مهام مثل التوليد المعزز للاسترجاع (RAG) والتلخيص والتصنيف. وهذا يمكّن المؤسسات من تبسيط عملية استرجاع المعلومات وتوليد المحتوى وتحليل البيانات.
  • النماذج المتخصصة: يوفر مزيج من طرازات خبير (MoE) و Guardian (MoE) قدرات محسّنة، مثل ميزة السلامة والحواجز الواقية المثالية للمصانع المنظمة حيث يكون الامتثال والدقة ضروريين.

البيع بالتجزئة بالتجزئة عميل الرؤى: الاستخدام الواقعي

تخيل أن شركة كبيرة من شركات البيع بالتجزئة تستخدم granite نماذج على Amazon SageMaker Jumpstart للحصول على عملاء في الوقت الفعلي. ومن خلال دمج بيانات تفاعل العملاء مع نظام الذكاء الاصطناعي المتقدم granite، يمكن لمتاجر التجزئة استخدام RAG للحصول على توصيات أفضل للمنتجات وتحليل المشاعر وتصنيف التعليقات. لا تؤدي حالة الاستخدام هذه إلى تعزيز مشاركة العملاء فحسب، بل تؤدي أيضاً إلى التخصيص على نطاق واسع. هذا هو الطريق المباشر لتحسين رضا العملاء وزيادة المبيعات.

تسريع تحويل الأكواد البرمجية: تطبيق واقعي في العالم الحقيقي

ضع في اعتبارك مؤسسة مالية تهدف إلى تحديث أنظمة المعلومات الإرث عن طريق تحويل التعليمات البرمجية من كوبول إلى جافا. من خلال نشر IBM' granite نماذج على موقع Amazon SageMaker، يمكن للمؤسسة أتمتة أجزاء كبيرة من عملية تحويل الرموز. لا يقلل هذا النهج من الجهد اليدوي فحسب، بل يقلل أيضًا من الأخطاء، مما يؤدي إلى سرعة إنجاز المشروع وتوفير التكاليف.

مصدر المرونة والمرونة وتكامل بيانات المؤسسة

من خلال إصدار granite بموجب ترخيص Apache 2.0، يتيح IBM للشركات مرونة لا مثيل لها. يمكن للمؤسسات تخصيص نماذج granite ودمجها مع بيانات الملكية وبناء ملكيتها الفكرية الخاصة بها على رأس IBM التقنية.

أيضًا، تم تحسين نماذج granite من أجل الضبط الدقيق لبيانات المؤسسة، مما يمكّن الشركات من تحقيق الأداء التنافسي دون الحاجة إلى نماذج ضخمة. يعد هذا الأمر مثاليًا للشركات التي ترغب في الحصول على رؤى محددة دون تكاليف حسابية باهظة لتدريب نماذج لغوية كبيرة.

فعلى سبيل المثال، تمكّن تقنية IBM و Red Hat InstructLab الشركات من استخدام تقنية "إرشادات مختبر التعليمات" (InstructLab) التي تتيح للشركات دمج المعرفة المؤسسية الفريدة من نوعها مباشرةً في مستند إلى الذكاء الاصطناعي الرؤى. يقلل هذا التكامل من التكاليف مع الحفاظ على أمان البيانات المملوكة للملكية في الوقت نفسه، وهو مزيج نادراً ما يمكن تحقيقه مع حلول الذكاء الاصطناعي التقليدية.

الحوكمة والثقة: أساسيات الذكاء الاصطناعي المسؤول

IBMيتجلى التزام الذكاء الاصطناعي بالثقة في حوكمة المعلوماتية بما في ذلك:

  • watsonx.governance™: تتكامل هذه الأداة مع Amazon SageMaker، وتساعد هذه الأداة Business Monitor ، وتحكم وتدير نماذج الذكاء الاصطناعي عبر المنصات، مما يساعد على ضمان الشفافية والامتثال.
  • تعويضات الملكية الفكرية: IBM تقدم تعويضات الملكية الفكرية لجميع الطرز granite على watsonx.ai, منح الشركات الثقة عند دمج بياناتها مع هذه النماذج. يعد هذا المستوى من الضمان أمرًا بالغ الأهمية للشركات التي تشعر بالقلق بشأن أمن البيانات في عمليات نشر الذكاء الاصطناعي.

توسيع نطاق الذكاء الاصطناعي النظام البنائي

تتماشى شراكة granite على AWS مع الاستراتيجية الأوسع نطاقًا IBMلإنشاء نظام قوي ومترابط من الذكاء الاصطناعي النظام البنائي. تتضمن جهود النظام البنائي هذه ما يلي:

  • التعاون مع شركات التكنولوجيا العملاقة الأخرى: دخلت IBM في شراكة مع شركات مثل فريق المبيعات و SAP لتوسيع نطاق إتاحة granite ، مما يتيح وصولاً أوسع إلى الذكاء الاصطناعي للمؤسسات عبر منصات مختلفة.
  • IBM®الاستشارات®: IBM®توفر الخدمات الاستشارية إرشادات خبير استشاري للعملاء، مما يساعد على ضمان تحقيق أقصى عائد على الاستثمارات (عائد الاستثمار) على مبادرات الذكاء الاصطناعي التوليدي من خلال الاستخدام الاستراتيجي لنماذج granite.

استشراف المستقبل: The ®Power of IBM granite على AWS

من خلال granite على AWS، أنشأ IBM جسرًا بين القدرات الذكاء الاصطناعي القوية والبنية التحتية السحابة وإضفاء الطابع الديمقراطي على الذكاء الاصطناعي على مستوى المؤسسات. من تجار التجزئة إلى الخدمات المالية، تستفيد المجموعة من هذه الشراكة لتحقيق مكاسب في مجال التنزيلات الرأسية وأتمتة العمليات المعقدة ودفع عجلة النمو بطرق كانت بعيدة المنال في السابق.

من خلال الجمع بين قوة الذكاء الاصطناعي للتوسع في الذكاء الاصطناعي graniteومنصات AWS للتوسع في AWS، تعمل هذه الشراكة على تشكيل مستقبل الذكاء الاصطناعي للمؤسسات، 1 حالة استخدام واحدة في كل مرة.

سواء كانت شركتك تتطلع إلى تعزيز تجربة العملاء أو تبسيط سير العمل أو تحسين عملية اتخاذ القرار, IBM granite على AWS يوفر مسارًا آمنًا ومرنًا وسهل الوصول إليه لتحقيق الإمكانات الكاملة لـ الذكاء الاصطناعي.

لمعرفة كيف يمكن لـ "الذكاء الاصطناعي" إعادة تعريف أعمالك بشكل مباشر، لا تفوّت فرصة زيارة AWS re: Invent. كن من بين أول من يتعرف على تجربة IBM granite كيف تعمل نماذج على AWS على تمكين الشركات من تحقيق المزيد.

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كيفية اختيار نموذج الأساس المناسب

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