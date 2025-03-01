IBM و Vapor IO لتقديم سحابة متعددة هجينة الشبكات لعصر الذكاء الاصطناعي

إن الانتشار الواسع لنشر الذكاء الاصطناعي على نطاق واسع يطرح تحديات جديدة للبنية التحتية للشبكة، مما يدفع حدود الأداء الحالي للشبكة. تضع تطبيقات الذكاء الاصطناعي الاصطناعي ضغطاً غير مسبوق على موارد الشبكة، بدءاً من متطلبات أحمال التشغيل المتطلبة وعمليات نقل البيانات الضخمة إلى متطلبات المعالجة في الوقت الحقيقي.
تستلزم هذه الطفرة في نشاط مستند إلى الذكاء الاصطناعي المستند إلى الذكاء الاصطناعي تحولاً جوهرياً في كيفية تصميم شبكات المؤسسات وإدارتها وتحسينها. ولمساعدة الشركات على مواجهة هذه التحديات الجديدة، يعمل كل من IBM® و Vapor IO على ShowCase على مساعدة الشركات على مواجهة هذه التحديات الجديدة، حيث يتم كيفية التشغيل البيني IBM Hybrid Cloud Mesh مع منصة الشبكة الحركية من Vapor IO. تهدف هذه المجموعة من الحلول القوية إلى إلغاء القفل إمكانيات جديدة للمؤسسات التي تسعى إلى تحديث البنية التحتية والاستفادة من الإمكانات الكاملة لبيئات الحوسبة السحابية متعددة هجينة وحوسبة الحافة.
IBM Hybrid Cloud Mesh هو عرض برنامج كخدمة (SaaS) يساعد مديري الشبكات على مواجهة الضغط الكبير الذي يمكن أن تشعر به فرق البنية التحتية والعمليات عند نشر وإدارة وتأمين شبكات السحابة المتعددة الخاصة بهم. توفر شبكة سحابية هجينة شبكية توفر مستوى إدارة يتمحور حول التطبيق يعمل على تحسين الأداء والتكلفة والتوافر عبر الشبكة؛ ويتيح الوصول الديناميكي إلى أحمال التشغيل والخدمات.
بينما تستخدم شبكة سحابة هجينة هجينة شبكة هندسة حركة المرور لتحسين المسارات من حيث التكلفة وزمن الانتقال وعرض النطاق الترددي, تعتمد قدرة الشبكة على التحسين أيضاً على الشبكات المادية والمنطقية الأساسية. يتيح استخدام شبكة سفلية عالية التجهيز مثل منصة شبكة Kinetic Grid من Vapor IO الاستفادة من السرعة والمرونة وعرض النطاق الترددي لشبكة خاصة مخصصة، وذلك باستخدام شبكة سفلية عالية التجهيز مثل شبكة Kinetic Grid من Vapor IO.
تخدم الشبكة الحركية Kinetic Grid من Vapor IO شبكة IBM Hybrid Cloud Mesh كخيار للبنية التحتية للشبكة الأساسية. تتألف شبكة Kinetic Grid من شبكة عالية السرعة وشبكة تكنولوجية مرفق في 36 سوقًا أمريكيًا. تهدف شبكة Kinetic Grid إلى تزويد الشركات بشبكة موثوقة ويمكن التنبؤ بها وقابلة للتكوين البرمجي كخدمة (NaaS) وحوسبة الحافة داخل المدن الأمريكية الكبيرة وبينها. من خلال تشغيل IBM Hybrid Cloud Mesh فوق الشبكة الحركية, يمكن لشركة Vapor IO أن توفر لعملاء تكنولوجيا المعلومات الأسلوب الرشيق مسارات شبكة الحافة والحوسبة القريبة من مكان العمل في شبكة متناغمة.
تشير هذه المشاركة بين IBM و Vapor IO إلى خطوة مهمة نحو تحقيق بيئات حوسبة أكثر ديناميكية وفعالية على الحافة. تم تصميم القدرة على توفير عرض نطاق ترددي مخصص لتمكين الاتصال عبر التطبيق والخدمة المصغرة مع انخفاض زمن الانتقال وتحسين مرونة مرونة.
حققت شركة IBM و Vapor IO مؤخراً إنجازاً بارزاً مع الانتهاء بنجاح من إثبات المفهوم (POC) الذي أظهر قابلية التشغيل البيني بين المنصتين. أظهر مركز العمليات التطبيقية حركة مرور التطبيق بين مركز البيانات الصغيرة التابعة لشركة Vapor IO والموجودة في أتلانتا وشيكاغو باستخدام شبكة سحابة هجينة كشبكة تراكبية.
يهدف الجمع بين IBM Hybrid Cloud Mesh مع الشبكة الحركية من Vapor IO إلى تحسين زمن الانتقال وأمن حركة المرور من خلال التشفير للتطبيـــق المؤسســـي التقليـــدي ويمهد الطريق لتزايد أهمية الذكاء الاصطناعي في التشغيل.
لقد أصبح الذكاء الاصطناعي ضرورة استراتيجية لمعظم مجموعات الذكاء الاصطناعي. يضع الذكاء الاصطناعي الاصطناعي ضغطًا جديدًا على شبكات المؤسسات لأن الذكاء الاصطناعي الاصطناعي أحمال التشغيل تتطلب عادةً من الشبكة معالجة كميات كبيرة من البيانات في زمن قصير جدًا.
تم تصميم منصة الشبكة الحركية من Vapor IO لتوفير البنية الأساسية اللازمة لشبكة الذكاء الاصطناعي أحمال التشغيل وتقدم مجموعة من الخدمات المتعلقة بالذكاء الاصطناعي في مواقع الحافة. تعد هذه الخدمات المتعلقة بالذكاء الاصطناعي جزءًا من عروض شركة Vapor IO للذكاء الاصطناعي Zero Gap الذكاء الاصطناعي. نظرًا لأن خدمات Zero Gap الذكاء الاصطناعي الذكاء الاصطناعي موجودة بالفعل داخل شبكة Kinetic، IBM Hybrid Cloud Mesh يمكن للعملاء الحصول على هذه القدرات, والتي تشمل كل شيء بدءًا من وحدات معالجة الرسومات بدون تشغيل نظام العمل وصولاً إلى وحدات معالجة الرسومات ذات المستوى الأعلى والخدمات، مثل تلك الخاصة بالرعاية الصحية والتصنيع.
تهدف الاستفادة من سحابة هجينة مش على رأس شبكة Vapor IO إلى تبسيط تعقيدات البنية التحتية السحابة. توفر شبكة هجانة هجانة شبكة توفر لوحة المعلومات المدمجة والرؤية الشاملة في التطبيق الماسح للتطبيقات، مما يدعم الوعي بالتطبيق وسلامة الشبكة. يمكن أن يساعد ذلك في تحليل السبب الأساسي للمساعدة في حل مشكلات توفر الخدمة بكفاءة.
من خلال الجمع بين الخبرة الواسعة التي يتمتع بها IBM في مجال البنى التحتية الحافة المبتكرة لـ Vapor IO, نحن نمهد الطريق للمؤسسات لتسخير إمكانات بياناتها وقدراتها التطبيقية. ترقبوا المزيد من التحديثات مع استمرارنا في دفع حدود ما هو ممكن مع حوسبة الحافة وسحابة هجينة التقنية.
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