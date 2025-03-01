IBM و Vapor IO لتقديم سحابة متعددة هجينة الشبكات لعصر الذكاء الاصطناعي

إن الانتشار الواسع لنشر الذكاء الاصطناعي على نطاق واسع يطرح تحديات جديدة للبنية التحتية للشبكة، مما يدفع حدود الأداء الحالي للشبكة. تضع تطبيقات الذكاء الاصطناعي الاصطناعي ضغطاً غير مسبوق على موارد الشبكة، بدءاً من متطلبات أحمال التشغيل المتطلبة وعمليات نقل البيانات الضخمة إلى متطلبات المعالجة في الوقت الحقيقي.

تستلزم هذه الطفرة في نشاط مستند إلى الذكاء الاصطناعي المستند إلى الذكاء الاصطناعي تحولاً جوهرياً في كيفية تصميم شبكات المؤسسات وإدارتها وتحسينها. ولمساعدة الشركات على مواجهة هذه التحديات الجديدة، يعمل كل من IBM® و Vapor IO على ShowCase على مساعدة الشركات على مواجهة هذه التحديات الجديدة، حيث يتم كيفية التشغيل البيني IBM Hybrid Cloud Mesh مع منصة الشبكة الحركية من Vapor IO. تهدف هذه المجموعة من الحلول القوية إلى إلغاء القفل إمكانيات جديدة للمؤسسات التي تسعى إلى تحديث البنية التحتية والاستفادة من الإمكانات الكاملة لبيئات الحوسبة السحابية متعددة هجينة وحوسبة الحافة.