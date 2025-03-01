تحصين الحدود الرقمية: نظرة شاملة على خدمات أمن الشبكات IBM Cloud

لقد أحدثت ثورة السحابة تحولاً جذرياً في طريقة عمل الشركات. لقد جعلت المعلومات التكنولوجية قابلية التوسعة الفائقة والمرونة والفعالية من حيث التكلفة من منصة المعلومات التي تتناسب مع مجموعة المعلومات من جميع الأحجام. ومع ذلك، فقد أدى هذا التحول إلى السحابة إلى ظهور أفقي جديد من التهديدات الأمنية المتطورة باستمرار. اختراق أمن البيانات والهجمات السيبرانية المستمرة لضرب المجموعة، مما يجعل أمن شبكة السحابة القوي ضرورة قصوى.

®تدرك شركة IBM، وهي عملاق في مجال التكنولوجيا، هذه الحاجة إلى حساسية، وتوفر مجموعة شاملة من الأدوات وتقدم خبرة لا مثيل لها لتحصين بيئة السحابة الخاصة بك. سواء كنت من المخضرمين المخضرمين في السحابة أو من الوافدين الجدد الذين يشرعون في رحلة الترحيل، فإن عروض الأمان السحابية الشاملة ®IBM تمكنك من حماية بياناتك وبنيتك التحتية السحابية.