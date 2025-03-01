تحصين الحدود الرقمية: نظرة شاملة على خدمات أمن الشبكات IBM Cloud

لقد أحدثت ثورة السحابة تحولاً جذرياً في طريقة عمل الشركات. لقد جعلت المعلومات التكنولوجية قابلية التوسعة الفائقة والمرونة والفعالية من حيث التكلفة من منصة المعلومات التي تتناسب مع مجموعة المعلومات من جميع الأحجام. ومع ذلك، فقد أدى هذا التحول إلى السحابة إلى ظهور أفقي جديد من التهديدات الأمنية المتطورة باستمرار. اختراق أمن البيانات والهجمات السيبرانية المستمرة لضرب المجموعة، مما يجعل أمن شبكة السحابة القوي ضرورة قصوى.
®تدرك شركة IBM، وهي عملاق في مجال التكنولوجيا، هذه الحاجة إلى حساسية، وتوفر مجموعة شاملة من الأدوات وتقدم خبرة لا مثيل لها لتحصين بيئة السحابة الخاصة بك. سواء كنت من المخضرمين المخضرمين في السحابة أو من الوافدين الجدد الذين يشرعون في رحلة الترحيل، فإن عروض الأمان السحابية الشاملة ®IBM تمكنك من حماية بياناتك وبنيتك التحتية السحابية.
®IBM يوفر أمن الشبكات السحابية للعملاء الأدوات والخبرة اللازمة لحماية بياناتهم وبنيتهم التحتية. يساعد ذلك على ضمان اتباع نهج دفاعي متعمق للأمن المتكامل، والحماية من التهديدات المتطورة أفقيًا داخل بيئة السحابة ومحيطها.
استكشف المزيد IBM Cloud Internet Services
توفر خدمات IBM Cloud Internet Services، المدعومة من Cloudflare، خدمة إنترنت سريعة وعالية الأداء وموثوقة وآمنة للعملاء الذين يديرون أعمالهم على سحابة IBM Cloud باستخدام أكثر من 165 نقطة تواجد عالمية (PoPs) من IBM Cloud. يكتشف موقع المعلومات يكتشف خدمات شبكة الحوسبة لتأمين المواقع المتصلة بالإنترنت من هجمات هجوم موزع لحجب الخدمة (DDoS) وسرقة البيانات وهجمات روبوت. هذا هو حل أمني معرّف بالبرمجيات يوفر الأمان والقدرات المرنة والأداء للتطبيق المواجه للويب. فيما يلي بعض المزايا الأمنية البارزة:
يمكن أن تؤدي هجمات هجوم موزع لحجب الخدمة (هجوم موزع لحجب الخدمة (DDoS)) إلى شل التواجد على الإنترنت من خلال إغراق الخوادم بطوفان من حركة المرور غير المشروعة. IBMتساعد خدمات الحماية من هجمات حجب الخدمة الموزعة لحجب الخدمة (DDoS) في التخفيف من حدة هذه الهجمات، مما يضمن بقاء الشبكة متاحة وجاهزة للعمل.
غالبًا ما تكون مواقع الويب هدفًا رئيسيًا لمجرم إلكتروني. IBM يوفر حلولاً أمنية لتطبيقات الويب التي تفحص الثغرات الأمنية وتمنع هجمات الويب الشائعة مثل حقن SQL والبرمجة النصية عبر المواقع (XSS) وتساعد في تأمين خصائص الويب.
حماية الويب التطبيق العملي والتحكم في أمان طبقة النقل (TLS) باستخدام
قم بتوزيع حركة المرور عبر خوادم متعددة لتحسين الأداء وضمان أن يظل التطبيق متاحاً بشكل كبير. يساعد ذلك على منع الاختناقات ونقاط الفشل الوحيدة التي يمكن استغلالها من قبل المهاجمين.
IBM Cloud Internet Services يوفر ميزة أمان متقدمة يمكن تغييرها أو تمكينها أو تعطيلها بناءً على المتطلبات. وفيما يلي بعض الأمثلة على ذلك: