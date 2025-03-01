تحصين الحدود الرقمية: نظرة شاملة على خدمات أمن الشبكات IBM Cloud

Cloud Security Business automation

15 أكتوبر 2024

المؤلفون

Venkatramanan Vijayan

Security Architect

IBM

لقد أحدثت ثورة السحابة تحولاً جذرياً في طريقة عمل الشركات. لقد جعلت المعلومات التكنولوجية قابلية التوسعة الفائقة والمرونة والفعالية من حيث التكلفة من منصة المعلومات التي تتناسب مع مجموعة المعلومات من جميع الأحجام. ومع ذلك، فقد أدى هذا التحول إلى السحابة إلى ظهور أفقي جديد من التهديدات الأمنية المتطورة باستمرار. اختراق أمن البيانات والهجمات السيبرانية المستمرة لضرب المجموعة، مما يجعل أمن شبكة السحابة القوي ضرورة قصوى.

®تدرك شركة IBM، وهي عملاق في مجال التكنولوجيا، هذه الحاجة إلى حساسية، وتوفر مجموعة شاملة من الأدوات وتقدم خبرة لا مثيل لها لتحصين بيئة السحابة الخاصة بك. سواء كنت من المخضرمين المخضرمين في السحابة أو من الوافدين الجدد الذين يشرعون في رحلة الترحيل، فإن عروض الأمان السحابية الشاملة ®IBM تمكنك من حماية بياناتك وبنيتك التحتية السحابية.

حماية شبكتك: كشف النقاب عن ترسانة أمان الشبكة IBM Cloud

®IBM يوفر أمن الشبكات السحابية للعملاء الأدوات والخبرة اللازمة لحماية بياناتهم وبنيتهم التحتية. يساعد ذلك على ضمان اتباع نهج دفاعي متعمق للأمن المتكامل، والحماية من التهديدات المتطورة أفقيًا داخل بيئة السحابة ومحيطها.

استكشف المزيد IBM Cloud Internet Services

توفر خدمات IBM Cloud Internet Services، المدعومة من Cloudflare، خدمة إنترنت سريعة وعالية الأداء وموثوقة وآمنة للعملاء الذين يديرون أعمالهم على سحابة IBM Cloud باستخدام أكثر من 165 نقطة تواجد عالمية (PoPs) من IBM Cloud. يكتشف موقع المعلومات يكتشف خدمات شبكة الحوسبة لتأمين المواقع المتصلة بالإنترنت من هجمات هجوم موزع لحجب الخدمة (DDoS) وسرقة البيانات وهجمات روبوت. هذا هو حل أمني معرّف بالبرمجيات يوفر الأمان والقدرات المرنة والأداء للتطبيق المواجه للويب. فيما يلي بعض المزايا الأمنية البارزة:

هجوم موزع لحجب الخدمة (DDoS) الحماية من الخدمة الموزعة

يمكن أن تؤدي هجمات هجوم موزع لحجب الخدمة (هجوم موزع لحجب الخدمة (DDoS)) إلى شل التواجد على الإنترنت من خلال إغراق الخوادم بطوفان من حركة المرور غير المشروعة. IBMتساعد خدمات الحماية من هجمات حجب الخدمة الموزعة لحجب الخدمة (DDoS) في التخفيف من حدة هذه الهجمات، مما يضمن بقاء الشبكة متاحة وجاهزة للعمل.

أمان التطبيق العملي على الويب

غالبًا ما تكون مواقع الويب هدفًا رئيسيًا لمجرم إلكتروني. IBM يوفر حلولاً أمنية لتطبيقات الويب التي تفحص الثغرات الأمنية وتمنع هجمات الويب الشائعة مثل حقن SQL والبرمجة النصية عبر المواقع (XSS) وتساعد في تأمين خصائص الويب.

أمان طبقة النقل

حماية الويب التطبيق العملي والتحكم في أمان طبقة النقل (TLS) باستخدام

  • IBM-شهادات TLS المقدمة: IBM تقدم الخدمة السحابية السحابية شهادات TLS مدمجة، والتي IBM تقوم تلقائيًا بتوفيرها وإدارتها.
  • إحضار شهاداتك الخاصة (BYOC): يمكن للمستخدمين إحضار شهادات TLS الخاصة بهم وإدارتها داخل منصة IBM السحابية.
  • إعدادات TLS: يمكن للمستخدمين تكوين الحدين الأدنى والأقصى لإعدادات TLS ومجموعة شفرات محددة استناداً إلى متطلبات الأمان المسموح بها لـ مجموعة.

موازنة الأحمال السحابة

قم بتوزيع حركة المرور عبر خوادم متعددة لتحسين الأداء وضمان أن يظل التطبيق متاحاً بشكل كبير. يساعد ذلك على منع الاختناقات ونقاط الفشل الوحيدة التي يمكن استغلالها من قبل المهاجمين.

Advanced الأمن

IBM Cloud Internet Services يوفر ميزة أمان متقدمة يمكن تغييرها أو تمكينها أو تعطيلها بناءً على المتطلبات. وفيما يلي بعض الأمثلة على ذلك:

  • فحص تكامل المتصفح - يبحث فحص تكامل المتصفح عن رؤوس HTTP التي عادةً ما يسيء مرسلو البريد العشوائي استخدامها. تمنع المعلوماتية حركة المرور التي تحتوي على تلك الرؤوس من الوصول إلى صفحتك. تقوم تكنولوجيا المعلومات أيضًا بحظر أو تحدي الزوار الذين ليس لديهم وكيل مستخدم أو الذين يضيفون وكيل مستخدم غير قياسي. تُستخدم هذه الأساليب الأساليب بشكل شائع عن طريق إساءة استخدام روبوتات أو برامج الزحف أو واجهات برمجة التطبيقات.
  • التشفير الانتهازي - يسمح للمتصفحات بالاستفادة من الأداء المحسّن لـ HTTP/2 من خلال إعلامها بأن موقعك متاح عبر اتصال مشفّر.
  • التشويش على البريد الإلكتروني الإلكتروني - يمنع الرسائل غير المرغوب فيها من الحاصدين و روبوتات التي تحاول الوصول إلى البريد الإلكتروني على صفحاتك.
  • رأس True-Client-IP - يرسل عنوان IP الخاص بالمستخدم في رأس True-Client-IP.

استكشف كيف يمكن أن تساعدك خدمات الشبكة IBM Cloud في تأمين البنية التحتية السحابة اليوم.

الأمن حتى النخاع أهم خمسة اعتبارات لتأمين سحابة عامة

قم بتنزيل هذه المستندات الفنية حول أهم 5 اعتبارات لتأمين شابة عامة.

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