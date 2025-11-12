خوادم IBM Bare Metal Server لأعباء عمل Oracle

تعتمد الفوائد الأساسية لخوادم Bare Metal Servers التي يستضيفها مزود خارج الموقع على إمكانية وصول المستخدمين إلى موارد الأجهزة، بما في ذلك العزل المادي المعزز، والذي يوفر فوائد أمنية وتنظيمية، وقوة معالجة أكبر، وتحكمًا كاملًا في مجموعة البرامج، وأداء أكثر اتساقًا للقرص وإدخال/إخراج الشبكة، وجودة خدمة أفضل (QoS) من خلال القضاء على ظاهرة "الجار المزعج"، وقدرات التصوير لإنشاء تجربة سلسة عند نقل وتوسيع أعباء العمل.