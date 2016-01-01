نقل البيانات في قطاع الطاقة

لتعزيز الكفاءة وتسريع وتيرة البحث، تحتاج مجموعتك إلى وصول سريع وآمن إلى البيانات الجغرافية وغيرها من البيانات الجغرافية. ومع ذلك، يمكن أن تكون الملفات التي تحتوي على بيانات من مصادر تحت الماء والرياح والزلزالية وغيرها من المصادر كبيرة للغاية ويصعب نقلها. حلول نقل الإرث النتائج في أوقات الانتظار الطويلة، سواء كان ذلك التسليم الرقمي الذي غالبًا ما يفشل أو التسليم غير الفعال من خلال محركات الأقراص المادية.

IBM Aspera يقدم برامج من جانب الخادم ومن جانب العميل لإرسال ملفات آمنة بأقصى سرعة. إن تعدد استخدامات IBM Aspera تكنولوجيا المعلومات المتوفرة كبرنامج أو كخدمة كخدمة أو كبرنامج مختلط، يجعل من تعدد الاستخدامات حلاً لأي فريق يعمل مع البيانات الكبيرة.

