ipsum الكشف عن البيانات التي يمكن أن تساعد في حل مشاكل العمل والبحث المحدثة
وصف الصفحة
تم تحديثه 234 sdfsdfA ® SPSS الإحصائيات هو منصة برمجيات إحصائية قوية. يوفر برنامج المعلومات التكنولوجية واجهة سهلة الاستخدام ومجموعة قوية من الميزات التي تتيح لك استخراج مجموعة قابلة للتنفيذ من بياناتك بسرعة. Advanced sdfdsfdfdsff الإحصائية تساعد على ضمان الدقة العالية وجودة اتخاذ القرار. يتم تضمين جميع جوانب دورة حياة التحليلات، من إعداد البيانات وإدارتها إلى التحليل وإعداد التقارير.
الاشتراك
الاشتراك تكييف البيانات الفعال توقعات
اقرأ صحيفة البيانات (530 كيلو بايت)
المزايا
الجمعة سهل الاستخدام مرحباً بالعالم
LOREM IPSUM قم بإعداد البيانات وتحليلها بسهولة من خلال واجهة مستخدم سهلة الاستخدام دون الحاجة إلى كتابة كود برمجي.
مدمج مع مصدر مفتوح
قم بتعزيز قواعد ®SPSS باستخدام R و Python باستخدام مكتبة الملحقات أو عن طريق بناء الملحقات الخاصة بك.
شامل
قم بإجراء إحصائيات وصفية ومتقدمة، وتحليل الانحدار، وأشجار القرارات، والمزيد من خلال واجهة متكاملة.
الإنذار
تم التحديثالاختيار من بين الاشتراك أو التراخيص التقليدية، مع خيارات متعددة للقدرات حسب الحاجة.
ميزة نص عادي هذه هي ميزة الوصف الاشتراك
احصل على خطط دفع مرنة وتحديثات سهلة للبرامج عند توفرها. اختر خيارات الوظائف الإضافية للحصول على القدرات التي تحتاجها.
رابط نوع cta الشراء لمرة واحدة
اختر إصداراً دائماً أو محدد المدة لإحدى الإصدارات الأربعة، والتي تجمع بين ميزة أساسية ووظائف ومتطلبات الاستخدام.
عالم إصدارات الطلاب وأعضاء هيئة التدريس واجهة مستخدم سهلة الاستخدام
قمبإجراء تحليلات قوية دون الحاجة إلى البرمجة باستخدام واجهة وضع ووضع.
عالم إصدارات الطلاب وأعضاء هيئة التدريس

ميزة

نص عادي هذه هي ميزة الوصف
الاشتراك الشراء لمرة واحدة واجهة مستخدم سهلة الاستخدام Advanced عرض مصورات للبيانات البيئية إعداد البيانات الآلي تكييف البيانات الفعال

حالة الاستخدام

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دراسات الحالة
Advanced الإحصاءات

Advanced وصف الإحصائيات
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تستخدم المؤسسات المالية MQ بكثافة، تكنولوجيا المعلومات جيدة جدًا في ما تقوم به تكنولوجيا المعلومات. بول هاتشر رئيس قسم المراسلة Enterprise بنك أوف نيويورك ميلون اقرأ دراسة الحالة نحن نعمل على البنية التحتية، وعلى تراخيص الخادم، وتراخيص MQ. قائد تقني الخدمات المالية قراءة المراجعات

التقييمات والمراجعات

الموارد حديث تقني

نصائح لمساعدة المبتدئين في مجال الإحصاء وخبير الإحصاء خبير إلغاء القفلى الغنية من البيانات مع SPSS Statistics 29.

 حديث تقني

نصائح لمساعدة المبتدئين في مجال الإحصاء وخبير الإحصاء خبير إلغاء القفلى الغنية من البيانات مع SPSS Statistics 29.

 حديث تقني

نصائح لمساعدة المبتدئين في مجال الإحصاء وخبير الإحصاء خبير إلغاء القفلى الغنية من البيانات مع SPSS Statistics 29.

 حديث تقني

نصائح لمساعدة المبتدئين في مجال الإحصاء وخبير الإحصاء خبير إلغاء القفلى الغنية من البيانات مع SPSS Statistics 29.

 حديث تقني

نصائح لمساعدة المبتدئين في مجال الإحصاء وخبير الإحصاء خبير إلغاء القفلى الغنية من البيانات مع SPSS Statistics 29.

 حديث تقني

نصائح لمساعدة المبتدئين في مجال الإحصاء وخبير الإحصاء خبير إلغاء القفلى الغنية من البيانات مع SPSS Statistics 29.
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سيتم استخدام بوابة مركز مفاتيح الترخيص لإنشاء رموز التفويض.
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