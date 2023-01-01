تشمل القيم الأساسية لشركة IBM الالتزام بالثقة والمسؤولية الشخصية والسعي إلى الابتكار الذي يهم شركتنا والعالم.
تماشيًا مع هذه المبادئ، تلتزم شركة IBM بأن تكون على رأس قضايا السياسة العامة المتعلقة بشركة IBM والعالم. تتسم إدارة الشؤون الحكومية والتنظيمية (GRA) بشركة IBM بالريادة والخبرة العالمية في مجال الدفاع عن مصالح السياسة العامة لشركة IBM ومساهميها وموظفيها وتطويرها مع الحكومات.
ولذا، فإن شركة IBM:
اقرأ سياسات شركة IBM وممارساتها المتعلقة بقضايا السياسة العامة.
تلتزم شركة IBM بمبادئ أخلاقيات العمل والسلوك القانوني. تتمثل سياسة IBM في أن تتصرف بطريقة أخلاقية وقانونية في جميع الأمور وأن تحافظ على معايير IBM الرفيعة لنزاهة الأعمال. يجب على كل موظف من موظفي IBM حول العالم أن يتلقى تدريبًا سنويًا حول إرشادات سلوك العمل (BCGs) الخاصة بشركة IBM ويثبت امتثاله لها. وفقًا لتقرير IBM Impact لعام 2023، أكمل 100% من موظفي IBM حول العالم دورة BCG، المتوفرة حاليًا بلغات مختلفة تصل إلى 26 لغة.
يجب على الموظفين الامتثال لسلوك العمل بشركة IBM والإرشادات ذات الصلة في كل الأوقات. تُعد مخالفة أي إرشاد من إرشادات شركة IBM سببًا لفرض عقوبات، بما في ذلك الفصل من الشركة. يجب على الموظفين استشارة إدارتهم على الفور إذا كانت لديهم أي أسئلة حول ما إذا كانت أفعالهم قد تنتهك إحدى إرشادات شركة IBM.
من ممارسات شركة IBM الإفصاح الطوعي والفوري عن الانتهاكات المعروفة لقوانين المشتريات الحكومية للمسؤولين الحكوميين المختصين. في حال استفادة شركة IBM اقتصاديًا من هذه الانتهاكات المعروفة، فإن ممارستنا تقضي بتعويض العميل الحكومي عندئذٍ. يجب على موظفي IBM إبلاغ الأشخاص ذوي المناصب المناسبة من الإدارة على الفور، سواءً بشكل مباشر أو من خلال برنامجي "الباب المفتوح" أو برنامج "تحدث" عن أي وجميع ادعاءات انتهاك أي عقد حكومي.
النائب الأول للرئيس والمستشار العام مسؤولان عن تقديم تعليمات محددة بشأن سلوك العمل وأخلاقياته، وإجراء التقييمات الدورية، حسب الاقتضاء، بما في ذلك برامج إصدار شهادات دورة إرشادات سلوك العمل، للمساعدة على ضمان الامتثال. كل وحدة عمل أو إدارة فرعية مسؤولة عن تنفيذ هذه التعليمات، بما في ذلك إدارة برامج الشهادات.
ويمتد التزامنا بالأخلاقيات إلى شركائنا في الأعمال. يتعين على أي شركة ترغب في التعاون مع IBM الامتثال لمدونة قواعد سلوك IBM PartnerWorld®.
الشؤون الحكومية والتنظيمية بشركة IBM هي وظيفة مؤسسية متكاملة على مستوى العالم مسؤولة عن معالجة قضايا السياسة العامة والعلاقات الحكومية لشركة IBM في جميع أنحاء العالم. ومن خلال تخصيص الموارد في الأمريكتين وأوروبا وأفريقيا وآسيا، تسعى إدارة الشؤون الحكومية والتنظيمية في IBM إلى تحقيق أهداف مشتركة تتمثل في الاتساق العالمي والملاءمة المحلية في دعم نمو شركة IBM وعمليات أعمالها.
تتعاون إدارة الشؤون الحكومية والتنظيمية بشركة IBM مع الحكومات في القضايا الاقتصادية والحكومية والمجتمعية الرئيسية، وتساعدها على حل المشاكل ووضع إستراتيجيات مستقبلية. راجع القسم التالي للحصول على نظرة عامة حول مواقف سياسات IBM الرئيسية.
شركة IBM هي واحدة من الجمعيات التجارية حول العالم، والتي تمثل مصالح مجال التكنولوجيا، والصناعات التي تهم العملاء الرئيسيين لشركة IBM، ومجتمع الأعمال ككل. تعمل هذه المؤسسات على تحقيق توافق في الآراء في المجال والدعوة إلى قضايا السياسة العامة الرئيسية. تدعم شركة IBM هذه المؤسسات التجارية التي تشارك مباشرةً في ممارسات الضغط في الولايات المتحدة من خلال تقديم مدفوعات سنوية تبلغ 50000 دولار أمريكي أو أكثر:
تختلف القوانين واللوائح المتعلقة بإفصاح الجمعيات التجارية عن ممارسات الضغط على حسب البلد. في الولايات المتحدة، قانون الإفصاح عن ممارسات الضغط1 يتطلب من شركة IBM تضمين مبلغ مدفوعات IBM المستحقة للجمعيات التجارية والمخصصة لنفقات الضغط في ملفات الإفصاح ربع السنوية LD-2.
تمنع سياستنا الجمعيات التجارية والصناعية من استخدام أموال IBM في النفقات السياسية. تتخذ شركة IBM إجراءات للمساعدة على ضمان امتثال مدفوعات IBM المقدمة للجمعيات التجارية أو الصناعية لهذه السياسة. تتضمن هذه الإجراءات تقديم IBM إبلاغ كتابي يوضح قيود IBM للجمعية.
تنضم IBM إلى الجمعيات التجارية والصناعية التي تضيف قيمة إلى IBM ومساهميها وموظفيها. تضم هذه المجموعات العديد من الأعضاء من صناعات مختلفة، وتغطي مجموعات واسعة من السياسة العامة وقضايا الصناعة.
ونتيجة لذلك، قد تكون هناك حالات تكون فيها وجهات نظر جمعية معينة بشأن قضية أو أكثر من القضايا المحددة مختلفة عن وجهات نظر IBM. ونتيجة لذلك، قد توجد حالات تتعارض فيها وجهات نظر جمعية معينة بشأن قضية أو أكثر من القضايا المحددة مع وجهات نظر IBM.
تشجع شركة IBM جميع الموظفين على تلبية اهتماماتهم الشخصية، بما في ذلك المشاركة النشطة في مجتمعاتهم. إذا اختار موظفو IBM المشاركة في الأنشطة السياسية، فإنهم يفعلون ذلك كأفراد وليس كممثلين للشركة. ستوفر شركة IBM تسهيلات مناسبة للموظفين لأخذ عطلات أو إجازات من دون أجر لفترات معقولة من أجل القيام بمثل هذه الأنشطة.
نظرًا إلى أن شركة IBM تتعامل مع العديد من المستويات الحكومية، فقد وضعنا سياسات وإجراءات مصممة لتجنب حالات تضارب مصالح موظفي IBM المشاركين في الخدمة العامة. وهذا منصوص عليه في القسم السابع من إرشادات سلوك العمل بشركة IBM.