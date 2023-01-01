إدارة الشؤون الحكومية والتنظيمية

من الذكاء الاصطناعي والحوسبة الكمية وحتى سياسات التجارة والقوى العاملة، نستفيد من خبرات موظفي IBM التي من شأنها مساعدة الحكومات على اغتنام الفرص الجديدة في عالم يشهد تغيرات سريعة.
نحن في IBM نشارك في وضع السياسات، وليس في السياسة. فنحن نعمل بشكل مباشر مع صانعي السياسات على مستوى العالم ونهدف دائمًا إلى طرح أفكار جديدة ومدروسة وعملية.
في عصر التطور التكنولوجي السريع والمنافسة العالمية المتأججة، لا بد أن تدعم الحكومات في جميع أنحاء العالم الابتكار وتضمن مرونة سلاسل التوريد وتحسّن الأمن الإلكتروني وتعزز الثقة في التقنيات. ولا تزال شركة IBM ملتزمة بالدعوة إلى سياسات عامة ذات نظرة مستقبلية تسد الفجوات وتعالج التحديات الناشئة.
وترى شركة IBM أنه ينبغي للحكومات في جميع أنحاء العالم التركيز على هذه الأولويات الخمس الرئيسية من أجل تعزيز القدرة التنافسية العالمية وإدارة التقنيات الناشئة.
بصفتها رائدة في مستقبل مجال الحوسبة، تتعاون IBM مع الحكومات في جميع أنحاء العالم في مجال البحث والتطوير الكمي ونشر الأنظمة. ومن خلال دعم تطوير التكنولوجيا الكمية وإتاحتها لجميع الناس على مستوى العالم، تهدف IBM إلى جعل هذه التكنولوجيا في متناول الباحثين والشركات والمطورين في جميع أنحاء العالم.
ترى شركة IBM أنه يجب على الحكومات إعطاء الأولوية للاستثمارات في مجال الحوسبة الكمية من أجل تعزيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص والاستعداد لعصر الحوسبة الكمية. كما تدعم IBM أيضًا إجراء الأبحاث المفتوحة ووضع معايير فائقة للأجهزة والبرمجيات الكمية داخل الحكومات في جميع أنحاء العالم.
إن الاستثمارات في القدرة الأمريكية على الابتكار وبناء صناعات جديدة، مثل قانون الشرائح والعلوم، توفر المزيد من فرص العمل واقتصادًا أكثر مرونة قادرًا على المنافسة عالميًا في مجال التقنيات المتطورة.
على مدار أكثر من عقدين من الزمن، ظلت شركة IBM رائدة في النظام البنائي لشركات تقنية النانو والجامعات البحثية في ألباني بنيويورك. وفي العام الماضي، 2023، وقع الاختيار على مجموعة NY CREATES لإنشاء مركز الابتكار المشترك للإلكترونيات الدقيقة التابع لوزارة الدفاع في الولاية. هذه المراكز مهمة لتعزيز القوى العاملة المحلية في مجال الشرائح وتطوير إمكانات البحث والتطوير.
تحث شركة IBM الكونجرس على:
تسلط سرعة انتشار الذكاء الاصطناعي الضوء على ضرورة أن يكون الناس مستعدين لاستخدام التكنولوجيا. يلزم وجود مهارات رقمية جديدة عبر مختلف الصناعات، ما يجعل التنافس من أجل استقطاب المواهب أكثر شراسة مع المخاطرة بإغفال الكثير من الأمور الأخرى.
ومن أجل تحقيق التقدم وتبني نهج التعلم المستمر، لا بد من تغيير العقلية. تؤدي المؤسسات العالمية والحكومات الوطنية دورًا حاسمًا في وضع إطار العمل المناسب، كما تتحمل الشركات مسؤولية إعداد القوى العاملة لديها للتعامل مع التغييرات التقنية.
لطالما دعت شركة IBM إلى تحسين التوافق بين قوانين التعليم العالي وتنمية القوى العاملة من أجل توفير المهارات اللازمة وتعزيزها وإعادة تطويرها، وتوفير التعلم المستمر. نظرًا إلى تغيرات سوق العمل التي يحدثها تبني التقنيات، ينبغي أن تكون أنظمة التعليم والتدريب الوظيفي مرنة وقابلة للتكيف مع متطلبات السوق في الوقت الحالي، إلى جانب إعداد الناس للحصول على وظائف ذات رواتب جيدة ومهن مرضية.
وعلى الصعيد العالمي، ندعو الحكومات أيضًا إلى تحسين التوافق بين التعليم وسياسات تنمية القوى العاملة، وتطوير المنح الطلابية وغيرها من الحوافز التي من شأنها تعزيز المهارات وإعادة تطويرها، وتعزيز التوظيف القائم على المهارات.
تتعامل الحكومات في جميع أنحاء العالم مع مجال التهديدات الإلكترونية من خلال زيادة التركيز على الذكاء الاصطناعي والإبلاغ عن الحوادث ومراقبة الثغرات الأمنية ومتطلبات الأمن الإلكتروني الأساسية وحوكمة الشركات. ولكي تكون سياسات الأمن الإلكتروني فعالة، ينبغي أن تكون مجدية تقنيًا وهادفة. تهدر القوانين المعقدة والتي تتسم بالعمومية المفرطة الموارد وتعوق الذكاء والابتكار اللازمين لفهم بيئة التهديدات المتغيرة والحد من آثارها والتعامل معها.
تحث شركة IBM الحكومات على:
لإيجاد اقتصاد تقني تنافسي، يجب علينا تعزيز الثقة المجتمعية في التكنولوجيا. وبطبيعة الحال، يشعر المستهلكون بالقلق إزاء استخدام التقنيات سريعة التطور في الوقت الحالي والبيانات التي تدخل فيها.
من الأهمية بمكان أن تضع الحكومات لوائح شاملة لحماية خصوصية الأفراد ومعالجة التحيز في التقنيات. وفي ظل التطور السريع للتقنيات، أصبحت قضايا مثل انتهاكات الخصوصية والمعلومات المضللة والتمييز الخوارزمي أكثر إلحاحًا، ما يسلط الضوء على ضرورة وجود اعتبارات أخلاقية في أثناء تطوير التقنيات مثل الذكاء الاصطناعي وتنفيذها.
ينبغي أن تضع الأطر التنظيمية معايير واضحة لحماية البيانات وتشترط الشفافية في عمليات صنع الخوارزميات للقرارات من أجل ضمان النزاهة. ينطوي تعزيز الثقة في التقنيات على تطبيق آليات مساءلة صارمة، بما في ذلك إجراء عمليات تدقيق منتظمة للخوارزميات والإبلاغ العام عن آثارها. وتُعد الجهود التعاونية بين القطاعين العام والخاص ضرورية لإيجاد بيئة رقمية آمنة يشعر فيها الأفراد بالحماية والتقدير.
يمكننا تحقيق التقدم وتعزيز حماية المستهلكين والابتكار في مجال الأعمال من خلال ما يلي:
مدير أول وقائد إقليمي للشؤون الحكومية (GRA)، أمريكا اللاتينية
نائب رئيس إدارة الشؤون الحكومية والتنظيمية، منطقة آسيا والمحيط الهادئ
نائب رئيس قسم دعم التقنيات الناشئة
مدير فريق أمريكا الشمالية
التجارة ومخاطر المؤسسات ومرونة سلاسل التوريد
نائب رئيس قسم سياسة التكنولوجيا والعلوم
مستشار أول لقسم السياسة التنظيمية
مدير قسم شؤون الاتحاد الأوروبي والشؤون الحكومية والتنظيمية
نائب الرئيس والرئيس التنفيذي لشركة Privacy & Trust والرئيس المؤقت لإدارة الشؤون الحكومية والتنظيمية
مدير قسم قضايا واتصالات السياسة
نائب رئيس إدارة الشؤون الحكومية والتنظيمية، أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا