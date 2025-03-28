IBM® Maximo® Application Suite هو حل إدارة أصول المؤسسة الرائد في الصناعة لإدارة الأصول الحساسة وتقليل فترة التعطل عن العمل وتحسين الكفاءة التشغيلية. بناءً على عقود من الخبرة في الصناعة، توفر Maximo إدارة شاملة للأصول، من المشتريات والصيانة إلى إيقاف التشغيل. تضمن إدارة دورة الحياة الشاملة هذه تحسين الأصول طوال فترة الخدمة بأكملها.

تم تصميم Maximo مع نظام IBM watsonx™، ما يعزز إدارة الأصول باستخدام الذكاء الاصطناعي التخاطبي والتوليدي. وهذا يمكّن المستخدمين من استرداد بيانات الأصل وتلخيصها بسرعة، واتخاذ قرارات أسرع وأكثر استنارة، وتبسيط سير العمل—ما يؤدي في النهاية إلى الصيانة وزيادة كفاءة العمليات.