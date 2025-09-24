عمليات الأعمال

لماذا يُعَد الوقت الحالي هو الوقت الأمثل للتعمق في مجال الأمن الإلكتروني

مؤلف

Rav Ahuja

Global Program Director, Skills Network and Partnerships

IBM

بدءًا من تأمين التعليمات البرمجية وعمليات النشر على السحابة ووصولًا إلى إيقاف هجمات التصيّد الاحتيالي وبرامج الفدية، صار الأمن الإلكتروني واحدًا من أهم المهن في مجال التكنولوجيا اليوم.

وفقًا لتقرير مهارات العمل لعام 2025 من Coursera، فقد تزايد الطلب على المهارات الأمنية، مثل إدارة التهديدات والاستجابة للحوادث وأمن الشبكات، مدفوعًا بزيادة بنسبة 71% على أساس سنوي في الهجمات الإلكترونية ونقص ضخم في المتخصصين المؤهلين في مجال الأمن الإلكتروني وصل إلى 5 ملايين شخص مطلوبين. ولا شك في أن هذه فرص وظيفية ذات مردود كبير وتستدعي سرعة التحرك.

من خلال إيجاد دور لك في مجال الأمن الإلكتروني، يمكنك المساعدة على الدفاع عن العالم الرقمي من حولك وكسب عائد مالي جيد. حيث إن متوسط الرواتب في الولايات المتحدة قد بلغ حوالي 112 ألف دولار أمريكي لكل من محللي الهجمات الإلكترونية ومتخصصي القرصنة الأخلاقية، وغالبًا ما يكسب المحترفون ذوو الخبرة ما يزيد على 120 ألف دولار أمريكي (شركة Lightcast، منشورات وظيفة محلل الأمن الإلكتروني، 2024).

ماذا يفعل أمناء الأمن الإلكتروني؟

محترفو الأمن الإلكتروني هم خط الدفاع الأمامي ضد الجرائم الإلكترونية. فهم ليسوا خبراء عاديين، بل إنهم خبراء في حل المشكلات ويفكرون تمامًا كما يفكر المخترقون الأشرار بهدف توقع أي تهديدات والعمل على إيقافها قبل وقوعها. من بعض أدوار الأمن الإلكتروني المطلوبة ما يلي:

  • محللو الأمن الإلكتروني يقومون بمراقبة الأحداث الأمنية واكتشافها والتحقيق فيها وسرعة التعامل معها. حيث يساعدون على حماية الأصول الرقمية للمؤسسة من خلال تحليل البيانات الأمنية وإدارة الثغرات الأمنية والتوصية بإجراءات وقائية للحد من المخاطر.
  • يتجاوز متخصصو الأمن الإلكتروني مرحلة التحليل إلى تنفيذ الحلول الأمنية وإدارتها. حيث يعملون باستخدام أطر عمل متخصصة في الجوانب الأمنية، ويصممون الاستراتيجيات اللازمة وهم الذين يقودون الجهود غالبًا لتأمين الشبكات والأنظمة والبيانات ضد التهديدات المتطورة.
  • يقوم القراصنة الأخلاقيون/مختبرو حالات الاختراق باختبار الأنظمة بشكل استباقي للكشف عن أي ثغرات أمنية من خلال محاكاة الهجمات الإلكترونية. فهم يستخدمون أدوات مصدر مفتوح للكشف عن الثغرات الأمنية والإبلاغ عن النتائج ومساعدة مجموعات العمل على تقوية دفاعاتها قبل أن يتمكن المهاجمون الحقيقيون من استغلالها.

مع استمرار تزايد الطلب العالمي على الوظائف الشاغرة في مجال الأمن الإلكتروني وبقاء ملايين الوظائف شاغرة حتى الآن، لا يزال الأمن الإلكتروني مسارًا مهنيًا عالي الأجر وملائمًا للمستقبل.

ابدأ مسيرتك المهنية في مجال الأمن الإلكتروني بهذه البرامج الثلاثة من IBM

لدى IBM ثلاثة برامج مثيرة متاحة على Coursera تساعدك في الأمن الإلكتروني. فيما يلي بعض التوصيات:

لنستكشف هذه البرامج حتى تتمكن من التعرف على المزيد عن كيفية مساعدة كلٍّ منها على الاستعداد لدخول مهنة جديدة لك أو لترقية وظيفتك الحالية.

ابدأ في مجال الأمن الإلكتروني بشهادة IBM Cybersecurity Analyst Professional

بدءًا من إدارة ثغرات قواعد البيانات إلى إجراء التحقيقات الجنائية والاستجابة للحوادث، تغطي شهادة IBM Cybersecurity Analyst Professional Certificate العملية جميع الأساسيات؛ ولا يلزم وجود خبرة مسبقة. ستكتسب تجربة واقعية من خلال:

  • اكتشاف وتقييم الثغرات الأمنية باستخدام اختبار حالات الاختراق وتحليل التهديدات.
  • كيف تظل الأنظمة آمنة ومتوافقة باستخدام أُطُر عمل الأمن الإلكتروني وهندسة الأمن.
  • فهم أسس أنظمة تكنولوجيا المعلومات الآمنة من خلال أساسيات نظام التشغيل وأمان الشبكة.
  • استخدام نفس أدوات الأمن الإلكتروني التي يثق بها محترفو الصناعة.
  • تعزيز الكفاءة باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي التوليدي مدعومة بـ GenAI والمصممة خصيصًا لمحللي الأمن الإلكتروني.

هيا سجل اليوم في شهادة IBM Cybersecurity Analyst Professional Certificate وابدأ مسيرتك المهنية كمحلل للأمن الإلكتروني في أقل من 4 أشهر.

احصل على معرفة مدعومة بشهادة معتمدة في مجال الأمن الإلكتروني مع شهادة متخصص الأمن الإلكتروني الاحترافية من IBM وISC2

شهادة IBM وISC2 Cybersecurity Specialist Professional هي طريقة سريعة وعملية لاكتساب المهارات اللازمة التي يبحث عنها أصحاب العمل في المرشحين لهذه الوظائف. في أقل من 4 أشهر، يمكنك بناء أساس قوي في مجال الأمن الإلكتروني وبدء حياتك المهنية كأخصائي أمن إلكتروني؛ فالأمر لا يتطلب أي خبرة مسبقة. إليك ما ستتعلمه:

  • المهارات الأساسية للأمن الإلكتروني للتحضير لدورك الأول؛ بالإضافة إلى الإعداد لامتحان ISC2 المعتمد في الأمن الإلكتروني (CC) المعترف به في هذا المجال.
  • أساسيات تكنولوجيا المعلومات، وتشمل البنية التحتية وأنظمة التشغيل والشبكات والتطبيقات والبيانات والأجهزة.
  • فهم التهديدات الشائعة، كالبرامج الضارة وحالات الاختراق والتصيد الاحتيالي والهندسة الاجتماعية (التلاعب بالأشخاص)، وكيفية منعها.
  • تدريب عملي باستخدام الأدوات والتقنيات التي يستخدمها متخصصو الأمن الإلكتروني في عالم اليوم الواقعي.

سواء أكنت تقوم بتبديل مهنتك أم بدأت للتو في العمل، فإن هذا البرنامج يزودك بالمهارات العملية المطلوبة والمؤهلات اللازمة للتميز في سوق العمل في مجال الأمن الإلكتروني.

سجل اليوم في شهادة IBM وISC2 Cybersecurity Specialist Professional Certificate لتتخذ الخطوة الأولى نحو الحصول على فرصة عمل ومهنة جيدة في مجال الأمن الإلكتروني.

كن مدافعًا عن الإنترنت بحصولك على شهادة IBM للقرصنة الأخلاقية باستخدام أدوات احترافية مفتوح المصدر من IBM

اكتسب تجربة عملية باستخدام الأدوات والتقنيات الواقعية التي يستخدمها القراصنة الأخلاقيون للكشف عن الثغرات الأمنية وإصلاحها. شهادة IBM Ethical Hacking with Open Source Tools Professional ذات المستوى المتوسط هي طريقك السريع إلى عالم اختبار حالات الاختراق وعمليات الأمن الإلكتروني. إليك ما ستتعلمه:

  • بناء مهارات في العالم الحقيقي باستخدام أدوات مصدر مفتوح مثل Kali Linux وWireshark وMetasploit وOpenVAS
  • مارس تقنيات القرصنة الأخلاقية في بيئات آمنة وخاضعة للرقابة.
  • محاكاة الهجمات الإلكترونية لتحديد الثغرات الأمنية وتطوير استراتيجيات تخفيف أثرها.
  • تعلم ممارسات الإفصاح المسؤول للإبلاغ عن الثغرات الأمنية بالطريقة الصحيحة.
  • أكمل البرنامج في شهر واحد فقط - وهو مثالي للمتخصصين في مجال التكنولوجيا الذين لديهم معرفة أساسية بتكنولوجيا المعلومات أو تجربة سابقة في مجال الأمن الإلكتروني

ابدأ رحلتك في القرصنة الأخلاقية اليوم مع شهادة IBM Ethical Hacking with Open Source Tools Professional واتخذ الخطوة التالية في مسيرتك المهنية في مجال الأمن الإلكتروني.

هل أنت مستعد لبناء مستقبلك في مجال الأمن الإلكتروني؟

سواء أكنت قد بدأت مسيرتك للتو أم تتطلع إلى الارتقاء بمستواك من خلال الأدوات المتقدمة والبيانات الاعتماد المدعومة من الصناعات، فإن شركة IBM لديها برنامج يناسب أهدافك. تم تصميم كل شهادة احترافية لتزويدك بالمهارات العملية والأدوات والثقة للدخول في واحدة من أكثر المهن التقنية طلبًا اليوم.

استكشف البرنامج الذي يناسب مسارك وابدأ التعلم اليوم على Coursera:

شهادة محلل الأمن الإلكتروني الاحترافي من IBM

شهادة أخصائي الأمن الإلكتروني المهنية من IBM وISC2

شهادة IBM الاحترافية في القرصنة الأخلاقية باستخدام أدوات مفتوحة المصدر

