التصميم والبناء والإبداع: ابدأ مسيرتك المهنية التي تُتيح لك التعبير عن شغفك.

سواء أكنت من رواة القصص المرئية، أم خبيرًا استراتيجيًا يستند إلى البيانات، أم شخصًا يُبدع في بناء التجارب التفاعلية، هناك مكان لك في المشهد الرقمي.​ تمنحك مجموعة الشهادات الاحترافية من IBM نقاط دخول متعددة إلى هذه المساحة الديناميكية:

الشهادة الاحترافية لمصمم واجهات وتجارب المستخدم من IBM. الشهادة الاحترافية للتسويق الرقمي ونمو الأعمال من IBM. الشهادة الاحترافية لمطوِّر الواجهة الأمامية من IBM.

مع كل برنامج، يمكنك تطوير المهارات الإبداعية والتقنية التي يبحث عنها أصحاب العمل بنشاط - وتكون جاهزًا للعمل في هذه الوظائف عالية الطلب التي تشكِّل المستقبل. أيًا كانت نقطة البداية التي تختارها، يتجاوز كل برنامج الجانب النظري، حيث يمنحك خبرة عملية، ومشاريع واقعية، وعناصر محفظة يمكنك عرضها على أصحاب العمل بثقة.

استكشِف خيارات المسارات المهنية الرقمية الثلاثة التالية.