التصميم والبناء والإبداع: ابدأ مسيرتك المهنية التي تُتيح لك التعبير عن شغفك.

سواء أكنت من رواة القصص المرئية، أم خبيرًا استراتيجيًا يستند إلى البيانات، أم شخصًا يُبدع في بناء التجارب التفاعلية، هناك مكان لك في المشهد الرقمي. تمنحك مجموعة الشهادات الاحترافية من IBM نقاط دخول متعددة إلى هذه المساحة الديناميكية:
مع كل برنامج، يمكنك تطوير المهارات الإبداعية والتقنية التي يبحث عنها أصحاب العمل بنشاط - وتكون جاهزًا للعمل في هذه الوظائف عالية الطلب التي تشكِّل المستقبل. أيًا كانت نقطة البداية التي تختارها، يتجاوز كل برنامج الجانب النظري، حيث يمنحك خبرة عملية، ومشاريع واقعية، وعناصر محفظة يمكنك عرضها على أصحاب العمل بثقة.
استكشِف خيارات المسارات المهنية الرقمية الثلاثة التالية.
تصميم تجارب رقمية بديهية تضع المستخدمين في المقام الأول.
يتزايد الطلب على مصممي واجهات وتجربة المستخدم بسرعة مع تركيز الشركات على تجارب رقمية تضع المستخدم في المقام الأول (Global Growth Insights). تمنحك هذه الشهادة الاحترافية من IBM المهارات العملية والخبرة الميدانية التي يبحث عنها أصحاب العمل، لتكون مؤهلًا لإنشاء تصاميم تركِّز على المستخدم وتجذب الجماهير وتحفزهم على التفاعل.
هذه الشهادة الاحترافية مثالية لكلٍّ من:
أبرز مميزات البرنامج:
استكشِف الشهادة الاحترافية لمصمم واجهات وتجارب المستخدم من IBM.لفترة محدودة، الشهر الأول من التدريب مجانًا.
تمكَّن من قيادة حملات تسويقية مؤثرة لعصرنا الرقمي.
يُعَد التسويق الرقمي مجالًا سريع التطور، ويشهد طلبًا كبيرًا على المحترفين القادرين على إنشاء حملات تعتمد على البيانات لتعزيز التفاعل ودفع نمو الأعمال. تمنحك هذه الشهادة الاحترافية من IBM المهارات العملية والخبرة الميدانية التي يبحث عنها أصحاب العمل لتحسين الاستراتيجيات الرقمية.
هذا البرنامج مثالي لكلٍّ من:
أبرز مميزات البرنامج:
استكشِف الشهادة الاحترافية في التسويق الرقمي واستراتيجيات النمو من IBM. لفترة محدودة، الشهر الأول من التعلم مجانًا.
إنشاء واجهات مستخدم جذابة للمواقع الإلكترونية والتطبيقات.
يُعَد مطورو الواجهة الأمامية أساس عملية إنشاء مواقع إلكترونية تفاعلية وسريعة الاستجابة. من خلال هذه الشهادة الاحترافية من IBM، ستعمل على تطوير مهارات البرمجة والتصميم اللازمة لإنشاء تجربة ديناميكية وظيفية وسهلة الاستخدام، باستخدام أدوات وأطر عمل متوافقة مع معايير الصناعة.
هذا البرنامج مثالي لكلٍّ من:
أبرز مميزات البرنامج:
سواء أكنت مبدعًا يسعى إلى دخول عالم التكنولوجيا، أم متخصصًا في التكنولوجيا يستكشف مسارات مهنية أكثر إبداعًا، يمكن للشهادة الاحترافية من IBM أن تكون جسرًا إلى العالم الرقمي الهجين - مع شهادات حقيقية، وخبرة عملية، وفرص واقعية.
لن تكتسب المعرفة فقط - بل ستحصل على:
أصحاب العمل يبحثون بنشاط عن شغل هذه الوظائف. شهادات IBM هي مسارك السريع لإثبات جاهزيتك للعمل - لا حاجة لأي خبرة سابقة، فقط الحافز للبناء، والتصميم، وابتكار مستقبل أفضل.
سجِّل اليوم لبدء مسيرتك المهنية الجديدة في الإبداع والتقنية.
الشهادة الاحترافية لمصمم واجهات/تجارب المستخدم من IBM (لفترة محدودة، الشهر الأول من التعلم مجانًا)
الشهادة الاحترافية للتسويق الرقمي ونمو الأعمال من IBM (لفترة محدودة، الشهر الأول من التعلم مجانًا)