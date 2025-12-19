الذكاء الاصطناعي التوليدي الجاهز للإنتاج: ما تعلَّمته Frontkom من بناء منصة قابلة للتوسع مع IBM لوسائل النقل العام النرويجية

مع تلاشي الحماس الأولي تجاه الذكاء الاصطناعي التوليدي ودخول الشركات في مرحلة البحث الواقعي عن العائد على الاستثمار، تواجه العديد من المؤسسات تحديًا يتمثل في الانتقال من النماذج الأولية إلى التطبيقات الفعلية. وفقًا لدراسة حديثة من MIT، تواجه الأغلبية الساحقة (95%) من الشركات صعوبةً في نقل مشاريع الذكاء الاصطناعي التوليدي من مرحلة النموذج الأولي إلى الإنتاج.

لمساعدة عملائها على كسر نمط الاعتماد العالي مع غياب تحوُّل الأعمال الفعَّال، قامت Frontkom، شركة ابتكار رقمي مقرها النرويج، ببناء منصة ذكاء اصطناعي معيارية وقابلة للتوسع تقدِّم مساعدين حواريين، وواجهات بحث، وتطبيقات استرجاع البيانات لمجموعة متنوعة من العملاء، كل منهم لديه متطلبات مختلفة للبيانات والحجم والحوكمة.

أحد هؤلاء العملاء هو Reis Nordland، مزوِّد النقل العام الإقليمي لمقاطعة نوردلاند في النرويج. تُدير الشركة خدمات الحافلات والعبّارات عبر منطقة شمالية واسعة، حيث تُشرف على الجداول الزمنية والتذاكر ومعلومات المسارات للمسافرين.

طوَّرت Frontkom وقدَّمت مساعد سفر يعمل بالذكاء الاصطناعي التوليدي يمكِّن الركاب من طرح أسئلة بصيغة اللغة الطبيعية، مثل "متى تغادر العبّارة القادمة من بودو؟" أو "هل تأخرت الرحلة 300؟" والحصول على إجابات دقيقة ومحدَّثة من مساعد محادثة بعدة لغات. بعد أسابيع قليلة من الإطلاق، ساهم التطبيق في تقليل الاستفسارات الموجَّهة لممثلي خدمة العملاء في Reis Nordland بأكثر من النصف.