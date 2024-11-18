تسريع استدلال PyTorch على IBM Z وIBM LinuxONE

على مدى العقد الماضي، شهدنا تحولاً جذرياً في المؤسسات التي يقودها الذكاء الاصطناعي. وقد أدى ظهور البيانات الكبيرة والأجهزة المتخصصة إلى جعل نماذج الذكاء الاصطناعي القوية التي كانت تقتصر في السابق على فرق البحث النخبوية في الجامعات من الدرجة الأولى في متناول الجماهير. وقد دعمت الشبكات العصبية العميقة هذا التوفر العادل، وساعدت إطارات عمل التعلم العميق مثل PyTorch وTensorFlow في تطوير هذه النماذج. لقد أصبح PyTorch لاعباً رئيسياً في مجال الذكاء الاصطناعي، حيث يقدم مزايا فريدة من نوعها أدت إلى انتشار استخدامه واعتماده على نطاق واسع.
وفرت التطورات الحديثة في مسرعات الذكاء الاصطناعي للأجهزة القوة اللازمة لاستخدام إطارات عمل التعلم العميق بشكل فعال مثل PyTorch. تعمل تحسينات الأجهزة هذه على تسريع حساب النماذج الأكثر تعقيداً على مجموعات البيانات الكبيرة، مما يؤدي إلى تسريع التجريب والنشر بشكل كبير. مع آخر تحديث للتسليم المستمر لمجموعة أدوات الذكاء الاصطناعي AI Toolkit for IBM Z and LinuxONE، نقوم بإضافة الدعم من أجل PyTorch من خلال حاوية جديدة هي: IBM Z Accelerated for PyTorch. يحتوي ذلك على بيئة تطوير واستدلال لإطار عمل PyTorch. وستستخدم القدرات الجديدة لتسريع الاستدلال التي تستهدف بشفافية مسرع الذكاء الاصطناعي المتكامل من IBM، وتوفر تسريعًا كبيرًا للتعلم الآلي التقليدي والتعلم العميق، بالإضافة إلى نماذج تشفير النماذج اللغوية الكبيرة (LLM). تساعد هذه القدرات على تسريع عملية التجريب من خلال إثباتات المفهوم السريعة وبناء حلول الذكاء الاصطناعي على IBM Z وLinuxONE.
PyTorch هو إطار عمل للتعلم الآلي مفتوح المصدر يوفر نظاماً أساسياً مرناً لبناء نماذج التعلم العميق. تم إطلاق PyTorch من قبل مختبر أبحاث الذكاء الاصطناعي في Facebook في عام 2016، وهو يسمح للمطورين بإنشاء وتعديل النماذج بسهولة من خلال هيكله الديناميكي، والذي يقدم تعليقات فورية. تجعله هذه القدرة على التكيف جذابًا بشكل خاص للباحثين والمطورين الذين يرغبون في تجربة أفكار جديدة.
اكتسب PyTorch شعبية واسعة النطاق في منظومة الذكاء الاصطناعي. وقد جعلت منه واجهته سهلة الاستخدام وميزاته القوية إطار العمل المفضل لكل من الأبحاث الأكاديمية وتطبيقات الأعمال. لعب PyTorch دورًا حاسمًا في تطوير التعلُّم العميق من خلال توفير أدوات تبسّط عملية بناء النماذج المعقدة وتدريبها. تسمح مرونته للمطوّرين بتجربة بنيات وتقنيات مختلفة، مما يؤدي إلى حلول أكثر ابتكارًا. لقد سهّلت ميزات مثل التمايز التلقائي والمعالجة البديهية للموتر تنفيذ الخوارزميات المتقدمة، مما أدى إلى تقدم أسرع في البحث والتطبيق.
أحد أهم المجالات التي أحدث فيها PyTorch تأثيرًا هو تطوير النماذج اللغوية الكبيرة (LLMs). أحدثت هذه النماذج، التي يمكنها فهم وتوليد نص شبيه بالإنسان، ثورة في معالجة اللغة الطبيعية. وقد سهلت إطارات عمل مثل PyTorch إنشاء هذه النماذج وضبطها بدقة، مما مكّن الباحثين من استكشاف بنى جديدة وأساليب تدريب بكفاءة أكبر.
ومن الجدير بالذكر أن العديد من أحدث النماذج اللغوية الحديثة، بما في ذلك تلك التي طورتها شركات التكنولوجيا الكبرى، قد تم تنفيذها باستخدام PyTorch. وقد سمحت قدرة إطار العمل على التعامل مع كميات هائلة من البيانات كما سمح دعمه للتدريب الموزّع بتوسيع نطاق النماذج التي يمكنها فهم السياق والفوارق الدقيقة في اللغة.
من خلال IBM Z Accelerated for PyTorch المقدمة من خلال مجموعة الأدوات AI Toolkit for IBM Z and LinuxONE، يمكن لعملائنا استخدام عمليات نشر نموذج PyTorch مع نفس الموثوقية والتوافر وقابلية التوسع التي يوفرها IBM Z، إلى جانب القدرات الخاصة بمسرع Telum على الشريحة. يكون هذا التسريع الاستدلالي شفافًا للعملاء حيث أن الحاويات مصممة للاستفادة من تعليمات مساعدة معالجة الشبكة العصبية (NNPA) الخاصة بـ Telum بشفافية وتلقائية.
يمكن للعملاء الآن استخدام هذه القدرات في حالات الاستخدام عالية القيمة مثل الكشف عن الغش ومعالجة المطالبات ومعالجة اللغة الطبيعية واكتشاف الصور وغير ذلك الكثير. يمكن ينشر هذه النماذج بتنسيق PyTorch الأصلي أو تصديرها إلى تنسيقات مثل ONNX، والتي تم تحسينها بدرجة كبيرة للاستدلال.
سواء تم نشر نماذج PyTorch على z/OS أو في بيئة Linux on IBM Z، فإن تجميع هذه النماذج مع البيانات وتطبيقات المهام الحساسة لعملائنا يساعدهم على اكتساب رؤى الأعمال على نطاق واسع مع الاستمرار في تلبية حتى أكثر اتفاقيات مستوى الخدمة صرامة.
تم تصميم مجموعة أدوات الذكاء الاصطناعي AI Toolkit for IBM Z and LinuxONE لتمكين عملائنا من نشر وتسريع اعتماد أطر عمل الذكاء الاصطناعي مفتوحة المصدر الشهيرة على منصتي z/OS وIBM LinuxONE الخاصة بهم. تتبع مجموعة أدوات الذكاء الاصطناعي عملية IBM Secure Engineering الصارمة التي تتحقق من أطر عمل خدمة الذكاء الاصطناعي مفتوحة المصدر والحاويات المعتمدة من IBM وتفحصها بحثًا عن ثغرات أمنية وتتحقق من الامتثال للوائح الصناعة التنظيمية. يمكن للعملاء أيضًا شراء IBM Elite Support for AI Toolkit for IBM Z and LinuxONE.
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