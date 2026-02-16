الذكاء الاصطناعي أتمتة تكنولوجيا المعلومات الذكاء الاصطناعي في العمل

تدعم IBM Consulting التحول المؤسسي من خلال استخدام Dell AI Factory with NVIDIA كمحرك

يحول Dell AI Factory with NVIDIA الذكاء الاصطناعي إلى إمكانات قابلة للتكرار وقابلة للتوسع—ما يجعله فعليًا خط إنتاج للذكاء الرقمي.

تاريخ النشر 16 فبراير 2026
By Dr. Priyanka Ray , Uman Ahmed Mohammed

تتسابق المؤسسات لدمج إمكانات الذكاء الاصطناعي عبر العمليات الأساسية، بدءًا من الصيانة التنبؤية في البيئات الصناعية إلى سلاسل التوريد الديناميكية إلى التفاعل مع العملاء في الوقت الفعلي واتخاذ القرارات الذاتية في الشؤون المالية. فالزخم الذي أحدثته تلك الإمكانات هائل. و من المتوقع أن ينمو السوق العالمي للبنية التحتية للذكاء الاصطناعي بمعدل نمو سنوي مركب (CAGR) يبلغ حوالي 38%. ومن المتوقع أن يرتفع حجم السوق من حوالي 147 مليار دولارًا أمريكيًا في عام 2024 إلى أكثر من 747 مليار دولارًا أمريكيًا بحلول عام 2029.

وفي ظل هذا السياق، تتعرض المؤسسات حول العالم لضغوط متزايدة ليس فقط لتجربة الذكاء الاصطناعي، بل لإدخاله في مرحلة الإنتاج بشكل موثوق وأمان، وذلك لكسب الميزة التنافسية بسرعة.

وفي الوقت نفسه، تستنزف أحمال تشغيل الذكاء الاصطناعي موارد الحوسبة والذاكرة والربط البيني والتخزين بشكل أكثر حدة من أحمال التشغيل التقليدية. وغالبًا ما تفشل نماذج السحابة التقليدية ومراكز البيانات القديمة في تحقيق هدف نشر "الذكاء الاصطناعي على نطاق واسع". بينما توفر السحابة مرونة وسهولة في بدء التشغيل، إلا أنها غالبًا ما تسبب تباينًا في الأداء بسبب تعدد المستأجرين، والتكاليف المتزايدة عند تدريب النماذج الكبيرة، وأعطال زمن الانتقال في أثناء الاستدلال في الوقت الفعلي.

تفرض سيادة البيانات والقيود التنظيمية في أوروبا (مثل اللائحة العامة لحماية البيانات، وقوانين إقامة البيانات، والقوانين الخاصة بالقطاعات) مزيدًا من القيود على حرية المؤسسات في نقل البيانات إلى السحابات العامة. غالبًا ما تقاوم الأنظمة القديمة، وصوامع البيانات المحلية، وسير العمل المؤسسي المعقد للغاية عمليات الترحيل السحابي التقليدية؛ حيث أبلغت عدة شركات عن توقف عمليات الترحيل أو عدم اكتمالها، ما يعوق فعالية الذكاء الاصطناعي. 

تعمل IBM Consulting عن كثب مع شركائنا NVIDIA وDell لمساعدة المؤسسات والدول على التوسع باستخدام مصانع الذكاء الاصطناعي المصممة خصوصًا لانتهاز الفرص القادمة في عصر الذكاء الاصطناعي.

مصنع الذكاء الاصطناعي: بنية تحتية مخصصة للذكاء الاصطناعي

يحول Dell AI Factory with NVIDIA، الذي طورته شركتا Dell Technologies وNVIDIA، الذكاء الاصطناعي إلى إمكانات قابلة للتكرار وقابلة للتوسع - ما يجعله فعليًا خط إنتاج للذكاء الرقمي. بالنسبة إلى المديرين التنفيذيين، فهو يسرع تحول الأعمال من خلال دمج الذكاء الاصطناعي في العمليات الأساسية، ما يعزز الكفاءة والربحية ويضيف مصادر دخل جديدة.

وبالنسبة إلى المسؤولين التقنيين، فهو يوفر بنية معتمدة تضم موارد الحوسبة الكثيفة من وحدات معالجة الرسومات (GPU)، والشبكات فائقة الأداء، وأنظمة التخزين فئة المؤسسات. كما يقدم مجموعة كاملة من برمجيات الذكاء الاصطناعي تغطي دورة الحياة بالكامل، بدءًا من استيعاب البيانات وتدريب النماذج وصولاً إلى النشر والمراقبة والحوكمة.

يعمل Dell AI Factory with NVIDIA بمثابة ركيزة أساسية للبنية التحتية، حيث يوفر الأساس القابل للتوسع والأداء الفائق والكفاءة في استهلاك الطاقة، وهو لازم لدعم الذكاء الاصطناعي في المؤسسات. وبفضل تصميمه المبني على خوادم Dell المحسنة مع تقنيات تسريع الحوسبة والتخزين والشبكات من NVIDIA، يوفر منصة آمنة وعالية الكثافة للتحديث كثيف الحوسبة وأحمال تشغيل الذكاء الاصطناعي.

4 حالات استخدام رئيسية لحل Dell AI Factory with NVIDIA

Dell AI Factory with NVIDIA هي منصة عملية تتمكن من دعم مجموعة واسعة من مبادرات الذكاء الاصطناعي، لكن قيمتها الأكبر تكمن في تحقيق نتائج أعمال ملموسة حيثما يكون الأمر ذا أهمية. وسواء بتمكين الكشف عن الغش بشكل أسرع في البنوك، أو بتسريع الرعاية الدقيقة في مجال الرعاية الصحية، أو بتحسين مدة الإنتاج في مجال التصنيع، فإن Dell AI Factory with NVIDIA يدعم الابتكار المؤسسي. كما أنه يساعد المؤسسات على الانتقال من المشاريع التجريبية إلى إحداث التأثير على نطاق المؤسسة.

تتيح هذه الحلول للمسؤولين إمكانية فتح الأبواب أمام فرص نمو جديدة، وتقليل المخاطر، وتعزيز الكفاءة التشغيلية، ما يجعل الذكاء الاصطناعي ليس مجرد استثمار تقني، بل ميزة إستراتيجية في الأعمال.

1. الخدمات المالية: الكشف عن المخاطر والغش على نطاق واسع

تواجه البنوك الأمريكية والأوروبية ارتفاعًا في أحجام المعاملات وأنظمة الدفع الفوري، بالإضافة إلى الرقابة التنظيمية الصارمة. وتحتاج نماذج الذكاء الاصطناعي الخاصة بالكشف عن الغش ومكافحة غسيل الأموال إلى إجراء استدلال فوري بزمن انتقال قصير جدًا.

  • أسباب مواجهة السحابة للصعوبات: يتطلب الكشف عن الغش إجراء استدلال في أقل من مللي ثانية على نطاق واسع، لكن السحابة العامة غالبًا ما تسبب تباينًا في زمن الانتقال بسبب مشاركة وحدات معالجة الرسومات بين عدة مستأجرين. وتزيد قواعد الامتثال في الولايات المتحدة (OCC، وSEC) وأوروبا (PSD2، واللائحة العامة لحماية البيانات) من تعقيد معالجة البيانات المالية الحساسة خارج البيئات المحلية.
  • سبب كون البنية التحتية المخصصة هي الحل الأمثل: يضمن Dell AI Factory with NVIDIA سعة متوقعة وآمنة من وحدات معالجة الرسومات، وإقامة إقليمية للبيانات، وعمليات نشر جاهزة للامتثال - وهو أمر غير ممكن في بيئات السحابة التقليدية.

2. الرعاية الصحية: الطب الدقيق ودعم اتخاذ القرارات السريرية

في أوروبا، يفرض قانون الذكاء الاصطناعي وقانون حماية البيانات العامة (GDPR) متطلبات صارمة على إقامة بيانات المرضى، ما يجعل الاعتماد الكامل على حلول السحابة أمرًا معقدًا.

  • أسباب مواجهة السحابة للصعوبات: يتطلب تدريب نماذج الذكاء الاصطناعي الخاصة بمجال الجينوم أو الأشعة وجود بيتابايت من بيانات المرضى الحساسة، والتي لا يمكن نقلها بحرية إلى شركات التكنولوجيا الكبيرة بسبب اللائحة العامة لحماية البيانات وقانون الذكاء الاصطناعي الأوروبي. وحتى في الحالات التي يسمح فيها القانون، تكون تكاليف إخراج أو إخراج مثل هذه الأحجام من البيانات هائلة.
  • سبب كون البنية التحتية المخصصة هي الحل الأمثل: يدعم توافر حل Dell AI Factory with NVIDIA في البيئات المحلية الامتثال لمعايير HIPAA وGDPR، وتوفير موارد حوسبة وتخزين عالية الإنتاجية، مع مواصلة استخدام مجموعات وحدات معالجة الرسومات المحسنة لأحمال تشغيل الرعاية الصحية. وعادةً ما تفتقر البنية التحتية القديمة إلى كثافة الطاقة وأنظمة التبريد وتقنيات الربط البيني اللازمة لتشغيل هذه النماذج.

3. التصنيع: الصيانة التنبؤية والتوائم الرقمية

تعمل شركات التصنيع الأوروبية والأمريكية على نشر توائم رقمية مدعومة بالذكاء الاصطناعي لمحاكاة عمليات المصانع وتمكين الصيانة التنبؤية للمعدات الصناعية. ويتطلب تدريب هذه النماذج وتحديثها عمليات ربط بيني ذات عرض نطاق ترددي عالي وبنية تحتية ذات زمن انتقال قصير.

  • أسباب مواجهة السحابة للصعوبات: تنتج تقنية إنترنت الأشياء الصناعية تدفقات بيانات ضخمة في الوقت الفعلي من أجهزة الاستشعار والآلات، حيث يكون التأخير في زمن الانتقال إلى السحابة أمرًا غير مقبول. وغالبًا لا تتمكن البنية التحتية القديمة من دعم عمليات المحاكاة عالية الدقة والنمذجة ثلاثية الأبعاد التي تتطلبها التوائم الرقمية.
  • سبب كون البنية التحتية المخصصة هي الحل الأمثل: يمكن لحل Dell AI Factory with NVIDIA دعم التكامل من الحافة إلى النواة بسهولة من خلال بنية تحتية مسرعة وموثوقة للحوسبة تقع في قلب المصنع، ما يتيح معارف تنبؤية دائمة. ويُعد هذا النهج أمرًا لا تستطيع السحابة أو مراكز البيانات القديمة توفيره بكفاءة. يوفر تشغيل هذه الإعدادات داخل Dell AI Factory with NVIDIA مجموعات GPU/CPU مستقرة ومخصصة. تساعد IBM Consulting على تحقيق التكامل عبر منصات ERP وMES وIoT القديمة—ما يقلل من فترات التعطل ويوفر الملايين سنويًا من النفقات التشغيلية (OpEx).

4. الموارد البشرية: ذكاء المواهب وإنتاجية القوى العاملة

عبر مختلف المجالات، يجرب مسؤولو الموارد البشرية استخدام الذكاء الاصطناعي التوليدي في عمليات التوظيف، ومطابقة المهارات، وتخطيط القوى العاملة.

  • أسباب مواجهة السحابة للصعوبات: يزيد تدريب أو ضبط النماذج اللغوية الكبرى على بيانات الموظفين الحساسة على السحابة العامة من مخاطر الخصوصية والامتثال وتسريب الملكية الفكرية، خاصةً في ظل قوانين العمل والخصوصية الأوروبية. لا تتمكن البنية التحتية القديمة من ضبط النماذج واسعة النطاق بدقة ولا تشغيل النماذج اللغوية الكبرى التي تركز على الموارد البشرية بكفاءة.
  • سبب كون البنية التحتية المخصصة هي الحل الأمثل: بفضل Dell AI Factory with NVIDIA، تحصل المؤسسات على بيئة آمنة وخاضعة للرقابة لتخصيص النماذج اللغوية الكبرى (LLM)، ما يضمن العدالة والشفافية وممارسات الذكاء الاصطناعي المسؤولة. توفر IBM Consulting أطر حوكمة لمعالجة المخاوف التنظيمية، ما يضمن العدالة والشفافية في عمليات التوظيف.

مصنع الذكاء الاصطناعي كخدمة: تفعيل مسرعات IBM Consulting

يُحدث نموذج مصنع الذكاء الاصطناعي كخدمة تحويلاً جذريًا في البنية التحتية التقليدية وبرامج التحديث، ويحولها إلى نموذج تشغيل مستمر قائم على المنصات ويشبه نظام البرمجيات كخدمة. ويعالج التعقيد عبر النظم البنائية الهجينة ومتعددة السحابات، ما يُمكّن المؤسسات من التعامل مع التحديث، وتمكين الذكاء الاصطناعي، وابتكار المنصات كإمكانات مدارة وليس كمشاريع مؤقتة.

وهذا النهج يجعل مصنع الذكاء الاصطناعي ذاتي الاستدامة: فقد أصبح خدمة حية متطورة تقدم باستمرار الأتمتة والامتثال وذكاء مستند إلى الذكاء الاصطناعي على نطاق المؤسسة.

توفر IBM Consulting مجموعة غنية من المسرعات والأساليب التي تعتمد على الذكاء الاصطناعي والتي تجعل مصنع الذكاء الاصطناعي (الذي يُقدم كنموذج خدمة) متاحًا. توفر هذه المسرعات—بما في ذلك ICA4CT وICCA وICA4AA والأدوات ذات الصلة—الركيزة الأساسية للأتمتة والحوكمة في مصنع الذكاء الاصطناعي. وتعمل هذه المسرعات على توحيد المناطق الرئيسية على السحابة، وأتمتة التحديث، وتمكين أحمال تشغيل الذكاء الاصطناعي، وتضمين قابلية الملاحظة والامتثال، ما يضمن توفير نموذج تسليم متسق وقابل للتكرار وقابل للتوسع لمصنع الذكاء الاصطناعي كخدمة.

الارتقاء بعمليات تحديث التطبيقات والمنصات باستخدام مصنع الذكاء الاصطناعي

تستخدم IBM أيضًا Dell AI Factory with NVIDIA بشكل مكثف لدعم التحديث عبر مبادرات التحول المؤسسي الرئيسية مثل:

  • التمكين السريع لأحمال تشغيل الذكاء الاصطناعي: تدعم البنية التحتية المدعومة بالذكاء الاصطناعي للحوسبة السريعة في Dell AI Factory with NVIDIA منصة watsonx® والذكاء الاصطناعي التوليدي وأحمال تشغيل التعلم الآلي المخصص ضمن بيئة آمنة ومتوافقة. تستخدم IBM Consulting مسرّع ICCA (مسرع السحابة من IBM Consulting)، وIC4CT (ميزة استشارات التحول السحابي)، وICCA-ARC (محفز تطوير التحليل)، وSDLC المدعوم بالوكلاء، وFinOps لأُطر عمل الذكاء الاصطناعي بهدف تمكين الذكاء الاصطناعي على نطاق واسع. تعزز هذه الإستراتيجية تطوير النماذج بشكل أسرع، وتقليل زمن انتقال الاستدلال، وتحقيق عائد استثمار ملموس.
  • تحسينات مراكز البيانات: يوفر Dell AI Factory with NVIDIA بيئة هجينة جاهزة للنشر ومحسنة بالذكاء الاصطناعي تسرع المبادرات مثل نقل مراكز البيانات إلى السحابة، أو تحديث منصات المحاكاة الافتراضية بالكامل. يمكن أن تعيد IBM استضافة وتحديث أحمال التشغيل على بنية تحتية معيارية للحوسبة والتخزين والشبكة، مع استبدال المعالجات الافتراضية القديمة بمنصات الحاويات أو منصات العمل بدون نظام تشغيل المبنية على Red Hat® OpenShift®. يقلل هذا النهج من مخاطر الترحيل ويسرِّع الجداول الزمنية ويلغي التقيد بالموردين.
  • تبني Red Hat: بفضل الدعم المعتمد لمنصة Red Hat OpenShift، يوفر Dell AI Factory with NVIDIA أساسًا قائمًا على Kubernetes لعمليات السحابة الهجينة، ما يُمكّن الحوكمة المؤسسية، والضوابط الأمنية، وسير عمل الأتمتة المتوافقة مع ممارسات DevSecOps. تسرع IBM Consulting من نشر المجموعات والأتمتة وإدارة دورة الحياة، مع التكامل مع IBM Cloud Pak® for Data وwatsonx وAIOps لتمكين الابتكار المستمر.
  • تنظيم مجموعة التطبيقات: يعمل Dell AI Factory with NVIDIA كطبقة تنفيذ لإطار عمل التنظيم من IBM، حيث يتيح التقييم القائم على البيانات وإعادة هيكلة التطبيقات القديمة. تساعد أدوات التحليلات والذكاء الاصطناعي من IBM على تصنيف وتحديث أحمال التشغيل وتحويلها إلى خدمات مصغرة في حاويات، ما يقلل من الأعباء التقنية ويحسن الكفاءة التشغيلية.

مستقبل Dell AI Factory

بدءًا من التبني المبكر للذكاء الاصطناعي إلى النشر على نطاق المؤسسة، يوفر Dell AI Factory with NVIDIA، مدعومًا بخبرة IBM Consulting في التحول وتحديث التطبيقات، مسارًا واضحًا وآمنًا نحو المستقبل.

