تأمين كل قاعدة بيانات من اليوم الأول: Guardium وTerraform للحماية التلقائية القابلة للتوسع

في سباق الابتكار، تحتاج فرق التطوير إلى تنوع متزايد في مخازن البيانات، بدءًا من قاعدة بيانات المتجهات (DBs) إلى الخدمات السحابية الأصلية. وهذا يضع فرق أمن البيانات تحت ضغط شديد: العمل يتطلب سرعة، لكن تأمين وإثبات الامتثال يدويًا لكل مخزن بيانات جديد يؤدي إلى أعطال ويزيد من التكاليف التشغيلية.
لا يمكن لهذا النهج اليدوي ببساطة أن يواكب سير العمل الحديثة المتعلقة بالتكامل المستمر/التسليم المستمر (CI/CD). يجب أن يصبح الأمن "مبدأً أساسيًا" مدمجًا في مهام سير العمل اليومية مباشرةً، وليس خطوة أخيرة تستغرق وقتًا طويلاً.
من خلال أتمتة تكوين مراقبة وتقييم الثغرات الأمنية من دون وكيل في Guardium® Data Protection باستخدام Terraform®، تمكنا من تبسيط هذه العملية. لقد أصبح الآن تدقيق قواعد البيانات، وفحص الثغرات، وضمان الامتثال مدمجًا في سير عمل توفير مخازن البيانات. النتيجة: مخازن بيانات خاضعة للمراقبة والفحص والحماية منذ اليوم الأول.
في الماضي، كانت عملية دمج قاعدة بيانات جديدة في Guardium Data Protection (GDP) عملية راسخة وموثوقة بالفعل. يوفر GDP إمكانات فائقة ومدمجة لتمكين التدقيق بسرعة وتكوين السياسات وربط السجلات والتحقق من جاهزية الامتثال. وحتى من دون الأتمتة، يمكن للفرق نشر GDP بكفاءة واتساق عبر البيئات.
يعمل Terraform على توسيع هذا الأساس الراسخ من خلال دمج سير عمل إعداد GDP في البنية التحتية كتعليمات برمجية، ما يلغي الخطوات اليدوية ويسرّع النشر على نطاق واسع. وبفضل هذا التحسين، تصبح كل قاعدة بيانات—سواء في البيئة المحلية أو على السحابة—بشكل تلقائي:
يوفر GDP أمانًا فائقًا جاهزًا للاستخدام، ويجعله Terraform أسرع وأكثر اتساقًا ومؤتمتًا بالكامل.
يظهر تأثير هذه الأتمتة بشكل أوضح في سيناريو واقعي: حيث أبلغت شركة خدمات مالية كبيرة تدير أكثر من 2000 قاعدة بيانات وتعمل مع IBM عن وجود تأخيرات كبيرة وتكاليف تشغيلية مرتفعة بسبب الإعداد اليدوي للأمان.
ومن خلال إجراء عملية يدوية مدتها 35 دقيقة لكل قاعدة بيانات، سيتطلب إعداد جميع مخازن البيانات البالغ عددها 2000 مخزن بيانات أكثر من 1166 ساعة من الجهد اليدوي. ومن خلال دمج أتمتة Guardium Terraform في مسارات التكامل المستمر/التسليم المستمر، تحولت تلك المهمة التي تستغرق 1166 ساعة إلى سير عمل آلي يستغرق أقل من 70 ساعة لجميع قواعد البيانات البالغ عددها 2000 قاعدة بيانات. توفر هذه الأتمتة ما يلي:
وقد مكّنتهم هذه الأتمتة من توسيع نطاق الحماية في بيئتهم من دون زيادة عدد الموظفين، مع دمج الأمان مباشرةً في مسارات التكامل المستمر/التسليم المستمر لديهم.
هذا النهج الآلي لا يفيد مجموعة واحدة فقط؛ بل يوحد الفرق من خلال حل المشكلات الرئيسية لكل مجموعة:
تتيح أتمتة Terraform عمليات نشر متسقة وقابلة للتكرار وخالية من الأخطاء عبر البيئات المتنوعة—سواء كنت تدير قواعد بيانات Oracle أو SQL Server أو PostgreSQL أو قواعد بيانات سحابية أصلية متنوعة.
بالإضافة إلى السرعة، تضمن هذه الأتمتة تلبية متطلبات أُطر عمل الامتثال منذ البداية. تسهّل عملية التدقيق المستمر وإدارة الثغرات الأمنية من Guardium على الشركات الحفاظ على الرؤية والتحكم والضمان—كل ذلك من دون إعاقة الابتكار.
يزود هذا التكامل فرق أمن البيانات بدعم فائق من خلال منصة IBM HashiCorp® الرائدة في مجال البنية التحتية كتعليمات برمجية (IaC). واستنادًا إلى سير عمل Terraform الذي تتبناه العمليات بالفعل، تنسق هذه المنصة Guardium Data Protection عبر بيئات السحابة الهجينة، مع توحيد الفرق بشكل طبيعي حول ممارسات الأتمتة المشتركة.
لا يتطلب البدء إصلاحًا شاملاً. ابدأ بتطبيق هذه الأتمتة على مشروع التطوير القادم لديك.
من خلال أتمتة إعدادات الأمان لمخزن بيانات جديد واحد فقط، يمكنك إثبات القيمة على الفور—ما يقلل مدة تلك المهمة اليدوية التي كانت تستغرق 35 دقيقة إلى بضع دقائق فقط وهو إنجاز قريب المدى يوفر مسارًا واضحًا وقابلاً للتكرار لتوسيع نطاق الأمان والامتثال عبر مؤسستك بأكملها.
يمكنك العثور على كل ما تحتاجه لبدء الاستخدام في Terraform Registry:
وحدة Terraform لتدقيق قواعد البيانات والامتثال