أحدث بيان توجه لشركة Oracle، الذي تمت مشاركته في يونيو 2026، يعكس التعاون طويل الأمد بين IBM و Oracle. على مر السنين، قدمت كلتا المؤسستين الدعم للعملاء الذين يعتمدون على تشغيل أعباء العمل ذات الأهمية القصوى باستخدام أجهزة IBM® Power ونظام التشغيل AIX.

لبيئة عمل الشركات التي تعتمد على منصات البرمجيات الوسيطة، يشمل هذا التعاون دعماً مخططاً له للإصدارات المستقبلية من Oracle WebLogic Server و Oracle Fusion Middleware على IBM AIX.