يومان، مهندس واحد، بلا تخمين: تبسيط عملية تحديث معقدة باستخدام IBM Bob

لجأت شركة Novacomp الاستشارية في مجال تكنولوجيا المعلومات إلى IBM Bob، بيئة التطوير من IBM التي تضع الذكاء الاصطناعي في المقام الأول، لتحديث واجهة API مؤسسية حيوية للأعمال مبنية على تقنيات قديمة. وقد تجاوزت النتائج حدود السرعة والكفاءة.
ملاحظة المحرر: أصبح IBM Bob متوفرًا بوجه عام. هذا المنشور جزء من سلسلة قصيرة من قصص العملاء التقنية التي تتناول كيف ساعد مساعد التطوير بالذكاء الاصطناعي من IBM في تحديث قواعد التعليمات البرمجية القديمة، وإنشاء وثائق جديدة، وضمان الامتثال، واقتراح تحديثات أمنية مهمة.
في خريف 2025، تولّت شركة Novacomp الاستشارية في مجال تكنولوجيا المعلومات عملية تحديث صعبة ضمن عملياتها الداخلية: تحديث واجهة Java REST API حيوية للأعمال من دون تعطيل منطق الأعمال الحالي. وهذا هو نوع المشاريع التي قد يستغرق إنجازها بضعة أشهر من فريق Novacomp مكوَّن من ثلاثة إلى خمسة أشخاص: البحث عن الاعتماديات القديمة، وتنفيذ ترقيات معقدة يدويًا، مع إدارة التعرض للمخاطر الأمنية والحفاظ في الوقت نفسه على جميع السلوكيات والعقود الأساسية.
وبصفتها شريكًا من شركاء IBM، شاركت Novacomp في المعاينة المسبقة الخاصة ببيئة IBM Bob، وهي بيئة التطوير المتكاملة (IDE) القائمة على الذكاء الاصطناعي من IBM. وقررت الشركة اختبار IBM Bob ضمن جهود التحديث الداخلية لديها.
وكانت النتائج لافتة. فباستخدام IBM Bob، تمكّن Senior Solution Architect وIBM Champion لعام 2026، Jorge De Trinidad من Novacomp، من إنجاز عملية الترقية المعقدة خلال يومين. كانت النتيجة أسرع بنحو 98% مما كان سيتطلبه الأمر عادةً مع فريق أكبر. وتشير Novacomp إلى أن IBM Bob يتجاوز بكثير مجرد أداة لإنشاء التعليمات البرمجية. فهو يوفّر تحليلًا سياقيًا ومفصلًا لقاعدة التعليمات البرمجية، ويقترح استباقيًا تحسينات وترقيات بنيوية، بل ويضع خرائط طريق لخيارات الترقية المستقبلية.
في هذا المنشور، سنتناول حالة الاستخدام الأساسية، وتفاصيل البنية التي ساعد IBM Bob على تحديثها، والفوائد التي قدّمها IBM Bob إلى Novacomp وعميلها.
كانت حالة الاستخدام الأساسية في مشروع عميل Novacomp هذا ترقية بنيوية: إعادة نقل تطبيق أحادي منطقي متعدد الطبقات إلى منصة جديدة، بما يتيح بنية قائمة على بنية سحابية أصلية وخدمات مصغَّرة. وتتكون التطبيقات من واجهات REST API مؤسسية مكتوبة بإصدارات أقدم من Java، وتعتمد على أشجار اعتماديات قديمة أصبحت صيانتها أعلى تكلفة وتأمينها أكثر صعوبة.
وكان مستخدمو واجهة API هذه فِرقًا هندسية تعمل في سياقات البنية التحتية لتقنية المعلومات، بما في ذلك فِرق تعمل حول بيئة التقاط بيانات التغيير (CDC). وتراقب هذه الأداة عمليات النسخ المتماثل لتقنيات IBM، وتكشف واجهات برمجة تطبيقات يستخدمها الأطراف المعنيون داخليًا.
ونظرًا إلى أن هذه الواجهات كانت حيوية للأعمال، واجه فريق Novacomp تحدي الحفاظ الصارم على الوظائف. فقد كان عليهم الحفاظ على استقرار منطق الأعمال وعقود واجهة برمجة تطبيقات أثناء ترقية البنية.
وقبل التحديث، كانت البنية المرجعية خدمة Java متعددة الطبقات: وحدات تحكم REST، وطبقة خدمة، ومستودعات Java Persistence API (JPA)، مدعومة بقاعدة بيانات علائقية، مع إدارة الاعتماديات عبر Maven أو Gradle (انظر المخطط الوارد لاحقًا).
وبوصفه محرّكًا أساسيًا لعملية التحديث، كان IBM Bob أكثر من مجرد أداة لإنشاء التعليمات البرمجية؛ إذ كان مساعدًا مدركًا لسياق المستودع ومدمجًا في حلقة تحقق هندسية. كان لا بد أن تراعي توصيات IBM Bob سياق قاعدة التعليمات البرمجية الحالية، وأن تقدّم تفسيرًا واضحًا لتوصياتها التقنية، مع إتاحة المجال للمهندسين للتحقق منها وصقلها.
وبعبارة أخرى، كان المطلوب من IBM Bob أن يعمل باعتباره "مُعزِّزًا معرفيًا"، لا بديلًا عن قرارات المطورين. فعلى سبيل المثال، أثناء ترقية إصدارات Java وSpring Boot، راجع IBM Bob بنية التعليمات البرمجية والتهيئات والاعتماديات، لاقتراح تغييرات تدريجية مستندة إلى التعليمات البرمجية نفسها.
وحدّد التعليقات التوضيحية المهملة وشرحها، إلى جانب التغييرات التي قد تؤدي إلى أعطال بين إصدارات إطار العمل، كما قدّم تحليلًا كاملًا للاعتماديات قبل تنفيذ الترقية. وبينما كان IBM Bob يتحقق باستمرار من التغييرات من خلال عمليات بناء خالية من الأخطاء وحل تعارضات الاعتماديات، أبقى العنصر البشري جزءًا من العملية من خلال التوقف عند الحاجة إلى مراجعة معمارية. وقد أدت وثائق التغييرات القابلة للتتبع دور معايير القبول قبل أن يوافق المهندسون على دمج التغييرات.
بعد التحديث، ظلت البنية متعددة الطبقات، لكنها أصبحت أنظف من الناحية الهيكلية وأكثر جاهزية للمستقبل: إصدار Java مُحدَّث من Java 17 إلى Java 21 LTS، وإصدار حديث من Spring Boot، وشجرة اعتماديات موحَّدة ومتحقق منها، وتهيئات أُعيدت هيكلتها بما يتماشى مع ممارسات البنى السحابية الأصلية الحالية. وأُزيلت التعليقات التوضيحية المهملة والأنماط القديمة، كما استُبعدت المكتبات ذات الثغرات الأمنية، وأصبحت البنية أكثر اتساقًا مع نماذج النشر الحديثة وأكثر توافقًا مع النقل بالحاويات.
وظهرت قيمة IBM Bob في هذا السيناريو من خلال أربعة جوانب عملية:
وتكتسب عدة نتائج من مشروع التحديث هذا أهمية خاصة لقادة الهندسة، لأنها ترتبط مباشرةً بالتكلفة والمخاطر وإمكانية التنبؤ بالتسليم:
وقد قدّم IBM Bob أيضًا إلى Novacomp مجموعة من التوصيات حول المسارات المختلفة للترقية من الإصدارات القديمة إلى الإصدارات الجديدة، مثل نهج الخدمات المصغَّرة مقارنةً بنهج أكثر تقليدية. وساعد هذا النهج على إعداد خارطة طريق للتحول، مع اعتماد IBM Bob دليلًا يوضّح مبررات توصياته.
وكان من أبرز آثار IBM Bob في Novacomp، إلى جانب دوره في مشروع إعادة الهيكلة هذا، اكتشاف منهجية تحديث قابلة للتكرار. إذ يتيح IBM Bob استخدام الذكاء الاصطناعي لكشف واقع الاعتماديات والتهيئات في مرحلة مبكرة، مع إبقاء القرارات المعمارية تحت سيطرة العنصر البشري، والتعامل مع الوثائق والاختبارات والحوكمة باعتبارها مخرجات أساسية، لا عناصر تُضاف لاحقًا.
وهذه القابلية للتكرار هي ما يمنح النهج قابلية التوسُّع ضمن نموذج العمل الاستشاري. ويمكن تطبيق سير العمل نفسه كتقييم وقائي قبل الترقيات الكبرى، أو ضمن مراجعة طلبات السحب، لمنع التغييرات التي قد تؤدي إلى تعطّل الوظائف والحد من تراكم الدين التقني في مرحلة مبكرة من عملية التطوير.
ويدعم هذا النهج أيضًا أساليب تنفيذ مختلفة. ويمكن لهذا النهج أن يدعم نماذج تنفيذ مختلفة، منها نموذج "software factory" لتسليم البرمجيات داخل بيئة محكومة، وكذلك نموذج تعزيز الكوادر، حيث يحصل العملاء على التراخيص بما يتيح للفِرق المشتركة التعاون باستخدام أدوات موحَّدة وحوكمة متسقة.
ومن خلال اعتماد IBM Bob طبقة تحديث تضع الذكاء الاصطناعي في المقام الأول، حوّلت Novacomp ترقية Java وSpring Boot المعقدة وعالية المخاطر إلى ممارسة هندسية محوكمة وقابلة للتكرار. وتساعد هذه الممارسة على تقليل مخاطر الترحيل، وتحسين قابلية الصيانة، وتسهيل تطوير الخدمات الحيوية من دون إعادة بناء الأساس في كل مرة.
استكشف إصدارًا تجريبيًا مجانيًا لمعرفة كيف يطوّر المطوِّرون تعليمات برمجية عالية الجودة بوتيرة أسرع