يومان، مهندس واحد، بلا تخمين: تبسيط عملية تحديث معقدة باستخدام IBM Bob

في خريف 2025، تولّت شركة Novacomp الاستشارية في مجال تكنولوجيا المعلومات عملية تحديث صعبة ضمن عملياتها الداخلية: تحديث واجهة Java REST API حيوية للأعمال من دون تعطيل منطق الأعمال الحالي. وهذا هو نوع المشاريع التي قد يستغرق إنجازها بضعة أشهر من فريق Novacomp مكوَّن من ثلاثة إلى خمسة أشخاص: البحث عن الاعتماديات القديمة، وتنفيذ ترقيات معقدة يدويًا، مع إدارة التعرض للمخاطر الأمنية والحفاظ في الوقت نفسه على جميع السلوكيات والعقود الأساسية.

وبصفتها شريكًا من شركاء IBM، شاركت Novacomp في المعاينة المسبقة الخاصة ببيئة IBM Bob، وهي بيئة التطوير المتكاملة (IDE) القائمة على الذكاء الاصطناعي من IBM. وقررت الشركة اختبار IBM Bob ضمن جهود التحديث الداخلية لديها.

وكانت النتائج لافتة. فباستخدام IBM Bob، تمكّن Senior Solution Architect وIBM Champion لعام 2026، Jorge De Trinidad من Novacomp، من إنجاز عملية الترقية المعقدة خلال يومين. كانت النتيجة أسرع بنحو 98% مما كان سيتطلبه الأمر عادةً مع فريق أكبر. وتشير Novacomp إلى أن IBM Bob يتجاوز بكثير مجرد أداة لإنشاء التعليمات البرمجية. فهو يوفّر تحليلًا سياقيًا ومفصلًا لقاعدة التعليمات البرمجية، ويقترح استباقيًا تحسينات وترقيات بنيوية، بل ويضع خرائط طريق لخيارات الترقية المستقبلية.

في هذا المنشور، سنتناول حالة الاستخدام الأساسية، وتفاصيل البنية التي ساعد IBM Bob على تحديثها، والفوائد التي قدّمها IBM Bob إلى Novacomp وعميلها.