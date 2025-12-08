جديد في قابلية ملاحظة الأداء في AWS: تحديث الذكاء الاصطناعي وكفاءة EKS وتحسين تكلفة السحابة
أكثر من اثنتي عشرة قدرة جديدة تشمل الذكاء الاصطناعي والسحابة الأصلية وقابلية ملاحظة الأداء في AWS وKubernetes.
في AWS re:Invent هذا العام، أطلقت Instana قدرات رئيسية جديدة. تحدثنا في العام الماضي عن نماذج AWS Bedrock اللغوية الكبيرة وقدرة Instana على مراقبة أحمال التشغيل تلك. هذا العام، تركز ميزات الذكاء الاصطناعي الجديدة من Instana على الذكاء الاصطناعي الوكيل قيد الإنتاج. تكمن إحدى الاختلافات في زيادة التركيز على التكاليف السحابية الإجمالية، وتكاليف Kubernetes وتكاليف الذكاء الاصطناعي.
على مدار الاثني عشر شهرًا الماضية، أطلقت Instana أكثر من اثنتي عشرة قدرة جديدة تشمل الذكاء الاصطناعي والسحابة الأصلية وقابلية ملاحظة الأداء في AWS وKubernetes. إليك أمثلة على أفضل الميزات.
يقع Amazon EKS في قلب العديد من منصات التطبيقات والذكاء الاصطناعي الحديثة. مع توسع نطاق المجموعات، تصبح التكلفة بنفس أهمية الأداء. ولهذا السبب، توفر Instana رؤية موحدة لكل من أداء Kubernetes وتكلفته، مع تقارير تكلفة Kubernetes المدعومة بواسطة KubeCost، ما يساعد الفرق على ربط سلوك التطبيق بشكل مباشر بتكاليف البنية التحتية الحقيقية.
تمثل التكلفة أيضًا مشكلة لدى العديد من مستخدمي CloudWatch الذين يعانون من عدم كفاءة الاستطلاع التقليدي في الأداة. باستخدام ميزة بث المقاييس في Amazon CloudWatch، تستوعب Instana فقط التغيرات الفعلية في المقاييس بدلاً من استقصاء البيانات نفسها بشكل متكرر. يؤدي هذا إلى تقليل زمن انتقال بيانات CloudWatch بنسبة تتراوح بين 70% إلى 80%. والأهم من ذلك، أنه يقلل من تكاليف واجهة برمجة التطبيقات (API) وتكاليف استيعاب البيانات، ما يسمح بمراقبة CloudWatch بشكل أكثر قابلية للتوسع من خلال Instana. والأفضل من ذلك، ادمج بث المقاييس هذا مع Amazon Data Firehose للحصول على قياسات عن بعد أسرع وأكثر فعالية من حيث التكلفة في بيئات AWS الكبيرة متعددة الحسابات.
مع انتقال الذكاء الاصطناعي الوكيل إلى مرحلة الإنتاج، يقوم العملاء ببناء أنظمة مستقلة متعددة الخطوات باستخدام Amazon Bedrock AgentCore. تؤدي هذه الأنظمة إلى خلق تعقيدات يصعب على قابلية الملاحظة التقليدية إدارتها. توفر Instana الآن قابلية ملاحظة عميقة لـ AgentCore من خلال استيعاب إشارات OpenTelemetry (OTel) مباشرةً من الوكلاء وتصور سلاسل التفكير واستدعاءات الأدوات وسلوك النموذج في سياق البنية التحتية لـ AWS.
كما أصبحت قابلية الملاحظة في Instana أكثر تفاعلية. يسمح خادم Instana MCP -المتاح كإدراج مجاني في سوق AWS Marketplace- للمطورين بالاستعلام من Instana باستخدام اللغة الطبيعية مباشرةً من Amazon Kiro IDE وKiro CLI. يتيح ذلك إمكانية استكشاف الأخطاء وإصلاحها بمساعدة الذكاء الاصطناعي وتحليل السبب الأساسي بشكل أسرع. يمكن للمهندسين طرح أسئلة مثل: "ما الذي تغير في مجموعة EKS الخاصة بي اليوم؟" أو "ما الخدمات التي لديها معدلات خطأ عالية؟" والحصول على رؤى في الوقت الفعلي، ما يوفر قابلية الملاحظة المدعومة بالذكاء الاصطناعي مباشرةً في سير عمل التطوير والعمليات اليومية.
وسعت Instana دعمها لقابلية الملاحظة الخاصة الشاملة باستخدام AWS PrivateLink، ما يسمح بتدفق القياسات عن بعد دون الحاجة إلى عناوين IP عامة أو التعرض للإنترنت. تنتقل البيانات عبر الشبكة الأساسية لـ AWS ذات زمن الانتقال المنخفض، ما يدعم كلاً من البنى الهيكلية داخل المنطقة وعبر المناطق للبيئات الخاضعة للتنظيم. تُظهر عمليات النشر المبكرة للعملاء انخفاضًا بنسبة 70–90% في تكاليف خروج الشبكة مقارنة ببوابات NAT.
لدعم العملاء العالميين والمنظمين، أطلقت Instana أيضًا منطقة برمجيات كخدمة (SaaS) جديدة في سنغافورة وبيئة AWS GovCloud (US) SaaS (الولايات المتحدة) المتوافقة مع متطلبات FedRAMP.
وسعت Instana تواجدها في سوق AWS Marketplace بحيث يمكن للعملاء البدء بشكل أسرع: من خلال إدراج خدمة البرمجيات كخدمة (SaaS) للدفع مقابل الاستخدام مع نسخة تجريبية مدتها 14 يومًا، وإدراج إصدار مستضاف ذاتيًا مع خاصية QuickLaunch، ومشغل Instana لعمليات نشر EKS، وخادم Instana MCP لقابلية الملاحظة التخاطبية. تتوفر جميع العروض من خلال عمليات سير عمل المشتريات القياسية لدى AWS.
في AWS re:Invent، هناك أمر واحد واضح: تحديث الذكاء الاصطناعي لا يتعلق فقط ببناء أنظمة أكثر ذكاءً؛ بل يتعلق بتشغيلها بثقة. على مدار العام الماضي، عملت IBM Instana وAWS معًا لضمان حصول العملاء الذين يقومون بالتحديث باستخدام خدمات مثل Amazon EKS وAmazon Bedrock على أساس إمكانية قابلية الملاحظة الذي يحتاجون إليه للتوسع والتحكم في التكاليف وإدخال الذكاء الاصطناعي الوكيل في عملية الإنتاج بثقة.
يمكنك مشاهدة هذه القدرات أثناء العمل من خلال إعادة تشغيل هذه الندوة عبر الإنترنت: الندوة عبر الإنترنت: 3 نقرات إلى الوضوح السحابي إعادة اختراع قابلية ملاحظة AWS باستخدام IBM Instana.