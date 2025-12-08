جديد في قابلية ملاحظة الأداء في AWS: تحديث الذكاء الاصطناعي وكفاءة EKS وتحسين تكلفة السحابة

يقع Amazon EKS في قلب العديد من منصات التطبيقات والذكاء الاصطناعي الحديثة. مع توسع نطاق المجموعات، تصبح التكلفة بنفس أهمية الأداء. ولهذا السبب، توفر Instana رؤية موحدة لكل من أداء Kubernetes وتكلفته، مع تقارير تكلفة Kubernetes المدعومة بواسطة KubeCost، ما يساعد الفرق على ربط سلوك التطبيق بشكل مباشر بتكاليف البنية التحتية الحقيقية.

تمثل التكلفة أيضًا مشكلة لدى العديد من مستخدمي CloudWatch الذين يعانون من عدم كفاءة الاستطلاع التقليدي في الأداة. باستخدام ميزة بث المقاييس في Amazon CloudWatch، تستوعب Instana فقط التغيرات الفعلية في المقاييس بدلاً من استقصاء البيانات نفسها بشكل متكرر. يؤدي هذا إلى تقليل زمن انتقال بيانات CloudWatch بنسبة تتراوح بين 70% إلى 80%. والأهم من ذلك، أنه يقلل من تكاليف واجهة برمجة التطبيقات (API) وتكاليف استيعاب البيانات، ما يسمح بمراقبة CloudWatch بشكل أكثر قابلية للتوسع من خلال Instana. والأفضل من ذلك، ادمج بث المقاييس هذا مع Amazon Data Firehose للحصول على قياسات عن بعد أسرع وأكثر فعالية من حيث التكلفة في بيئات AWS الكبيرة متعددة الحسابات.