تقرير جديد من IDC: كيفية تطوير الذكاء الاصطناعي للشبكات المؤسسية

أصدرت IBM بحثًا جديدًا من IDC يوضح خطوات تحديث الشبكات التي تتخذها المؤسسات لدعم الذكاء الاصطناعي في بيئة الإنتاج
بينما تنقل المؤسسات مبادرات الذكاء الاصطناعي من مراحل اختبار السحابة العامة إلى عمليات النشر في بيئة الإنتاج في مراكز البيانات المحلية، فإنها تواجه متطلبات جديدة للسرعة والتوسع والمرونة والأمان.
ومع ذلك، تظهر أحدث أبحاث IDC أن شبكات اليوم، التي غالبًا ما تُبنى على تصاميم قديمة ثلاثية الطبقات، تواجه صعوبة في تلبية هذه المتطلبات. وهذا الوضع يجعل المؤسسات عرضة للتعقيد التشغيلي، وأعطال الأداء، ونقص المهارات، وزيادة المخاطر الأمنية.
يجب على المؤسسات إعادة النظر في بنية الشبكة وعملياتها—والتعاون مع مزود خدمات ذي خبرة—لتخطيط وتصميم وتطوير منصة آمنة وحديثة تقلل من فترات التعطل، وتسرع عملية النشر، وتقلل من المخاطر التشغيلية.
تختلف أحمال تشغيل الذكاء الاصطناعي عن التطبيقات المؤسسية التقليدية.
تؤكد مؤسسة IDC أن الذكاء الاصطناعي يعتمد على حركة مرور ضخمة بين الخوادم، وتبديل عالي السرعة (400–800 جيجابت إيثرنت)، ومسارات يمكن التنبؤ بها ذات زمن انتقال قصير لدعم الاتصال الوثيق بين وحدات معالجة الرسومات ووحدات معالجة الرسومات ووحدات التخزين—وهي متطلبات لا تستطيع البُنى القديمة تلبيتها.
تعتقد IDC أنه على المدى القريب، ستكون مراكز البيانات المؤسسية نموذجًا "هجينا" يعمل على مزيج من بُنى الشبكات التقليدية ذات الثلاث طبقات (الواجهة الأمامية) وبنية leaf-spine (الواجهة الخلفية لنسيج الذكاء الاصطناعي). يدعم هذا النموذج الهجين احتياجات أداء الذكاء الاصطناعي، لكنه يضيف أيضًا تعقيدًا تشغيليًا، حيث يجب على الفرق إدارة مخططات شبكة متعددة، وزيادة متطلبات الطاقة والتبريد، ومتطلبات الكابلات الكثيفة المرتبطة بأنظمة الذكاء الاصطناعي.
أربع نتائج لتجربة المشتري:
تساعد IBM TLS المؤسسات على التحديث من خلال منهجيات موحدة، ومعارف مدعومة بالذكاء الاصطناعي، وخبرات الموردين المتعددين لتصميم ونشر بُنى الشبكات الهجينة. تقلل TLS المخاطر من خلال تمكين الشبكات من دعم أحمال تشغيل الذكاء الاصطناعي على نطاق واسع، كما يقلل من سوء التكوين وفترات التعطل المفاجئة.
تعمل IBM TLS أيضًا عن كثب مع مزودي شبكات رائدين مثل Cisco وJuniper. وتجمع بين إستراتيجية دعم مراكز البيانات المتكاملة وقوة مجموعة IBM Infrastructure لضمان التكامل والدعم السلس عبر بيئات الشبكات المتنوعة. يساعد هذا النهج العملاء على تسريع عملية التحديث باستخدام تقنيات OEM الموثوقة.
تحدد IDC الجاهزية التشغيلية، والوضع الأمني، ونقص المهارات كعوائق رئيسية أمام تبني الذكاء الاصطناعي عبر الشبكة. مع توسع أحمال تشغيل الذكاء الاصطناعي، تنتقل البيانات عبر بيئات أكثر—مراكز البيانات، والشبكات البينية، والحافة، والسحابة المتعددة، ما يوسع نطاق الهجوم ويزيد من الحاجة إلى تصميم شبكات يركز على الأمان أولاً.
وفي الوقت نفسه، يجب على فرق NetOps تشغيل بيئات هجينة باستخدام أدوات وعمليات وأطر أتمتة جديدة مثل AIOps أو البنية التحتية كتعليمات برمجية. ومن دون هذه الجاهزية، تكون المؤسسات عرضة لمخاطر سوء التكوين، وطول أوقات حل الحوادث، وزيادة العبء التشغيلي.
خمس نتائج لتجربة المشتري
توفر IBM TLS ما يلي:
يمكن هذا المزيج من الذكاء الاصطناعي والأتمتة والخبرة البشرية العملاء من بناء شبكات مرنة وآمنة عبر بيئات مراكز البيانات.
تتسارع وتيرة تبني الذكاء الاصطناعي، ما يفرض متطلبات جديدة على الشبكات المؤسسية. لا يمكن للبُنى التقليدية أن تحافظ على متطلبات الحجم والسرعة والأمان الخاصة بأحمال تشغيل الذكاء الاصطناعي الحديثة.
وفقًا لدراسة IDC، "ستحتاج المؤسسات إلى إعادة النظر في تصميم شبكات مراكز البيانات لدعم أحمال تشغيل الذكاء الاصطناعي. سيتطلب هذا التحول الانتقال من التصاميم التقليدية ذات الثلاث طبقات إلى نشر بُنى leaf and spine الحديثة، والتي يمكن أن تدعم الكميات الكبيرة من البيانات المطلوبة للتدريب والضبط الدقيق والاستدلال. بالإضافة إلى ذلك، يجب على المؤسسات أن تقيّم بعناية المحولات الجديدة عالية السرعة التي تدخل السوق (400–800 جيجابت إيثيرنت)."
IBM Technology Lifecycle Services جاهزة لمساعدتك على التحول إلى الذكاء الاصطناعي، مقدمة مركز بيانات مرن مدعوم بالذكاء الاصطناعي والأتمتة والخبرة البشرية. يتيح لك هذا النهج التركيز على تنمية الأعمال وتحقيق نتائج ملموسة.
صُنفت IBM كشركة رائدة في تقييم IDC MarketScape: تقييم موردي خدمات دعم الأجهزة عالميًا لعام 2025 (#US53830325، أكتوبر 2025). يؤكد هذا الإنجاز على إمكاناتنا العالمية ونطاق عملنا ومنهجياتنا المثبتة لدعم البنية التحتية المعقدة والحيوية.
اطلع على إرشادات IDC الكاملة حول كيفية تطوير الذكاء الاصطناعي لتصميم الشبكات والعمليات والأمان.
تنزيل الملخص التنفيذي لشركة IDC: تأثير أحمال تشغيل الذكاء الاصطناعي في الشبكات وعملياتها
ورقة بحثية صاردة عن IDC، برعاية IBM Technology Lifecycle Services—تأثير أحمال تشغيل الذكاء الاصطناعي في الشبكات وعملياتها، نوفمبر 2025