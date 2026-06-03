داخل بنية IBM التي تدعم تفاعل المشجعين في بطولة أمريكا المفتوحة للتنس (US Open)

ساعدت بيانات IBM والذكاء الاصطناعي ومجموعة السحابة الهجينة الاتحاد الأمريكي للتنس (USTA) على بناء منصة رؤى سريعة وقابلة للتوسع لحدث التنس الأبرز، مما يوفر للجماهير سياقاً وتوقعات وسرداً في الوقت الفعلي.
في بطولة أمريكا المفتوحة، لا تكون أهم لحظة على أرض الملعب واضحة دائماً من النتيجة. يمكن للاعب أن يتأخر بمجموعتين ومع ذلك يبدأ في بناء الزخم. قد يرى مشجع عادي يفتح تطبيق بطولة أمريكا المفتوحة US Open أكثر من اثنتي عشرة مباراة في نفس الوقت ويحتاج إلى إجابة سريعة: أي مباراة تستحق انتباهي الآن؟
إليكم التحدي وراء "Live Likelihood to Win"، وهو محرك توقع مدعوم بالذكاء الاصطناعي في IBM SlamTracker. يتم تحديثه بعد كل نقطة ، ويتنبأ باللاعب الذي من المرجح أن يفوز وكيف يتغير هذا الاحتمال مع تغير الزخم.
يدير الاتحاد الأمريكي للتنس (USTA) بطولة أمريكا المفتوحة للتنس (US Open) السنوية باعتبارها بطولة ضمن مجموعة بطولات جراند سلام الأربع في فلاشينغ ميدوز، نيويورك. خلال البطولة، شارك أكثر من 14 مليون مستخدم فريد عبر تطبيق وموقع بطولة أمريكا المفتوحة (US Open). خلف هذه التجربة، هناك أكثر من 7 ملايين نقطة بيانات، حيث تنتج كل نقطة أكثر من 150 متغيراً مثل سرعة الإرسال وطول مسافة الركض ووضع الضربات.
كان التحدي يتمثل في جعل تلك البيانات المباشرة مفيدة في الوقت الفعلي، على نطاق البطولة، دون تحويل المنتج إلى لوحة معلومات. من خلال البناء باستخدام الذكاء الاصطناعي ومنتجات البيانات من IBM، حولت USTA توقع المباريات إلى منصة رؤى قابلة للتوسع للعب غير المتوقع، وارتفاع حركة الزيارات العالمية، وارتفاع توقعات الجماهير.
تخبر النتائج المباشرة المشجعين من فاز بالنقطة أو المباراة أو المجموعة الأخيرة. فهي لا تُظهر دائمًا ما إذا كانت المباراة تتقلص، أو أن الزخم يتغير، أو أن المباراة الروتينية ستصبح واحدة تستحق المشاهدة.
يملأ Live Likability to Win هذه الفجوة. في IBM SlamTracker، يظهر كرسم بياني نقطة بنقطة يمنح المشجعين رؤية محدثة باستمرار لاتجاه المباراة.
هذه البساطة مهمة عندما يكون لدى المشجعين ما يصل إلى 20 مباراة للاختيار من بينها في وقت واحد. قد يرغب المستخدم القوي في الحصول على إحصائيات عميقة للاعب. قد يرغب أحد المشجعين العاديين في معرفة ما إذا كان يجب فتح بث. يجب أن يخدم النظام نفسه كلا السلوكين.
كانت مبادئ التصميم عملية. يجب أن يعكس التنبؤ نقطة المباراة الحالية نقطة تلو الأخرى لأن التنس ليس له مدة ثابتة. كان يجب أن تكون التجربة سريعة، مع إطار زمني يتراوح بين 5 إلى 10 ثوان فقط لاستيعاب البيانات، وإعادة حساب الاحتمالات، ونشر التحديث. كما كان يجب أن يكون الإخراج موثوقًا به أيضًا: فهو سريع الاستجابة بما يكفي لالتقاط اللحظات الحاسمة، ولكنه مستقر بما يكفي لعدم الشعور بالضوضاء.
شكلت متطلبات الثقة هذه تصميم النموذج. قام الفريق ببناء مقاييس سرد داخلية لقياس ما إذا كان التنبؤ سيظل مستقراً أثناء اللعب الثابت، وتفاعل مع تحولات الزخم الحقيقية، وحدد الفائز المحتمل مبكراً دون المبالغة في رد الفعل على الضوضاء.
تستخدم البنية التقنية الكامنة وراء Live Likability to Win تصميمًا متعدد الطبقات يفصل بين ذكاء ما قبل المباراة والتنفيذ المباشر نقطة بنقطة. فهو يجمع بين البيانات السابقة والبيانات في الوقت الفعلي لإنشاء تنبؤات. تم بناء النموذج على أكثر من 20 عامًا من البيانات السابقة وأكثر من 7 ملايين نقطة بيانات في الوقت الفعلي.
كان القرار الهندسي الرئيسي هو اختيار الأساليب الحسابية الصحيحة في اللحظات المناسبة. تحتوي طبقة ما قبل المباراة على بيانات أكثر ويمكنها استخدام نماذج هندسة ميزات وتعلم آلي أغنى لأنها تملك وقتاً أطول للحساب. ومع ذلك، تتطلب البيانات من طبقة نقطة بنقطة نهجًا أسرع قائمًا على المحاكاة لمواكبة نقاط البيانات الواردة بمجرد بدء التشغيل.
بدءًا من مربع "مصادر البيانات" الأزرق على الجانب الأيسر من الرسم البياني أعلاه، تُستخدم طبقة ما قبل المباراة لتحديد الاحتمالية الأساسية قبل بدء المباراة. تأتي البيانات من مصادر بيانات منظمة وغير منظمة.
تشمل هذه المصادر تصنيفات لاعبي رابطة محترفي التنس (ATP) ورابطة التنس النسائية (WTA) وبيانات الأداء التاريخية المباشرة من Sportradar. كما أنها تشمل أيضاً إشارات الخبراء ووسائل الإعلام التي تظهر من خلال برنامج IBM Discovery وبرامج التنبؤ في مجال التنس المطوّرة خصيصاً من أجل البطولة.
ثم، مع بدء المباراة، تبدأ البيانات بالتدفق إلى طبقة نقطة بنقطة. هنا، يتم استيعاب نتائج التسجيل المباشر وبيانات اللعب بشكل مستمر. يتم أيضًا استيعاب إحصائيات المباراة - بما في ذلك سرعة الإرسال، وإحصائيات المباراة، والضربات الساحقة، والأخطاء المزدوجة، والأخطاء غير المقصودة، وطول التبادل، والمسافة المقطوعة، وإحصائيات الكرة الطائرة والرد - في الوقت الفعلي.
ما يجعله قويًا بشكل خاص هو أن احتمال الفوز ليس ثابتًا. يتم تحديثه ديناميكيًا بعد كل نقطة، ويعيد حساب احتمالية فوز كل لاعب باستمرار بناءً على ما يحدث على الهواء مباشرة على أرض الملعب.
IBM watsonx.data هو أساس البيانات الموحدة (المربع الوردي "البيانات الموحدة" من الرسم البياني). تجمع هذه الطبقة بيانات التنس السابقة والمواجز المباشرة من Sportradar وبيانات مباريات اتحاد USTA في الوقت الفعلي. تدار البيانات عبر IBM Db2 وIBM Cloudant وIBM Cloud Object Storage، مما يمنح النظام أساساً لكل من تدريب نماذج الدفعات والتحليلات المباشرة.
تقوم طبقة ما قبل المباراة بعمل تحليلي كبير قبل بدء المباراة. نماذج التعلم الآلي تستوعب الإشارات—بما في ذلك تقارير إعلامية عن أداء اللاعبين السابق وبيانات من المواجهات السابقة بين الخصوم. يتم دمج هذه الإشارات في مؤشرات مثل مؤشر Watson Power Index، الذي يوفر رؤية منظمة لقوة اللاعبين وسياق المباراة.
يأخذ النظام أيضًا في الحسبان الحالات التي يمكن أن يؤدي فيها اهتمام وسائل الإعلام أو الإشارات السردية إلى تحريف رؤية إحصائية بحتة للفائز المتوقع. تقوم وحدة التنبؤ بالارتفاعات المفاجئة بتحديد تلك الحالات الشاذة وتعديل تأثيرها، بحيث يمكن للنموذج تضمين الإشارات السياقية دون السماح لها بالتغلب على التنبؤ الأساسي.
مع بدء المباراة، تتدفق أحداث المباراة المباشرة من خلال إطار عمل نشر/اشتراك نقل الرسائل عن بُعد (MQTT) ومعالجتها نقطة بنقطة من خلال أكثر من 20 وحدة من وحدات البث الخاصة بـ Red Hat OpenShift. وعلاوة على ذلك، يتم دمج المخرجات المعالجة من البيانات المباشرة وبيانات ما قبل المباراة وتنظيمها قبل إرسالها إلى محرك التنبؤ المباشر من خلال Apache Kafka.
يمكن أن تشمل حمولة يانات Kafka من فاز بالنقطة، سواء كانت آس، طول الهجوم، نوع التسديدة، موقع الكرة، وموقع اللاعب. يستخدم نموذج الطبقة المباشرة تقنيات محاكاة حتمية وإحصائية من حالة المباراة الحالية، حيث يجمع بين الزخم الحالي، والأداء على أرض الملعب، والقدرة التاريخية على تحديث التوقعات بعد كل نقطة.
إن الفصل بين سياق ما قبل المباراة والمحاكاة المباشرة للمباراة يجعل هدف زمن الاستجابة قابلاً للتحقيق. لا يحاول النظام إجراء كل العمليات الحسابية بعد كل نقطة. فهو يقوم بإجراء عمليات حسابية أثقل مقدمًا، ثم يحافظ على تركيز الطبقة المباشرة على التحديثات السريعة التي يمكن أن تعمل ضمن الإطار الزمني المطلوب والذي يتراوح مدته من 5 إلى 10 ثوانٍ.
يتم تجميع المخرجات في شكل موجزات مطابقة JSON، ويتم تخزينها في IBM Cloud Object Storage ويتم توزيعها عالميًا من خلال شبكة توصيل المحتوى (CDN) الخاصة بشركة IBM. يعمل هذا الموجز على تشغيل تطبيقات US Open على الويب والأجهزة المحمولة. تم اختيار شبكة IBM CDN لأنها دعمت متطلبات زمن الانتقال مع إمكانية توسيع النطاق خلال ارتفاعات حركة الزيارات العالمية خلال نهائيات الرجال والسيدات.
يُعد توزيع البيانات قدرة حساسة لهذا التطبيق. ينشئ تطبيق US Open نمطاً تشغيلياً متقطعاً: حدث سنوي قصير نسبياً مع طفرات هائلة في حركة الزيارات. يتطلب التوزيع العالمي توافرًا عاليًا. دعت المتطلبات إلى التعامل مع ارتفاعات مفاجئة لحركة الزيارات تصل إلى 5000% والحفاظ على مدة تشغيل تصل إلى 99.999%.
إن استخدام Red Hat OpenShift، والنشر المؤتمت، وقابلية الملاحظة، والأجهزة التي تتحمل الأعطال عبر AWS و IBM Cloud، والتسليم القائم على CDN، يمنح اتحاد USTA نموذج تشغيل أكثر قابلية للتطوير مما قد توفره خدمة التنبؤ لمرة واحدة.
والنتيجة هي تجربة ذكاء اصطناعي يمكنها الترفيه والمساعدة في توجيه انتباه المشجعين إلى أهم اللحظات أثناء اللعب المباشر. كما أن فهم متى يحدث تقلبات في الزخم في المباراة يخلق إشارات مفيدة لاحقة لفرق اتحاد USTA الأخرى. يمكن أن تساعد تحولات الزخم فرق التحرير على فهم أين تغير زخم المباراة.
على سبيل المثال، يمكن أن تفيد هذه المعلومات مهام سير العمل في إنشاء مقاطع فيديو مميزة. يمكن أن تدعم في نهاية المطاف تنبيهات المشجعين الاستباقية، مثل تحديد وقت حدوث اضطراب أو عندما يسيطر لاعب على المباراة.
تعمل المنصة على Red Hat OpenShift (كما هو مذكور في المربع الأخضر أسفل المخطط)، حيث يتم نشر المكونات كخدمات مصغرة في حاويات. يوفر Red Hat OpenShift التنسيق والمرونة وقابلية التوسع المرنة. يدعم IBM Terraform نظام البنية التحتية كرمز برمجي، مما يساعد على أتمتة توفير البيئة ونشرها. يوفر IBM Instana قابلية الملاحظة عبر وحدات Red Hat OpenShift والخدمات والتبعيات، وهو أمر ضروري عندما يجب على نظام الخدمات المصغرة في الوقت الفعلي العمل بشكل موثوق خلال إطار زمني قصير وعالي الوضوح للأحداث.
صممت شركة IBM Consulting ودمجت الحل الشامل من البداية إلى النهاية، مما ربط بين أساس البيانات، ونمذجة الذكاء الاصطناعي، والمعالجة الفورية، وطبقة التسليم، وتجربة المشجعين في نظام إنتاج واحد.
ظهرت ميزة Live Likelihood to Win كميزة موجهة للمشجعين، لكن قيمتها الأكبر تأتي من كونها أساساً لكيفية تحويل تطبيق US Open لبيانات التنس المباشرة إلى رؤى مفيدة.
بالنسبة إلى المشجعين، تكون الفائدة فورية. فبدلاً من تتبع النقاط والنتائج والتخمين في أي مباراة تزداد سخونة، يمكنهم استخدام إشارة تنبؤ مباشرة لفهم الوضع الحالي للعب. فبدلاً من رؤية البيانات الأولية المتطابقة فقط، يحصلون على السياق والزخم والسرد.
بالنسبة إلى اتحاد USTA، يُنشئ النظام طبقة قابلة لإعادة الاستخدام للتجارب الرقمية المستقبلية. يمكن لنفس الإشارات الأساسية دعم IBM SlamTracker، وتجارب التطبيقات، ومهام سير العمل التحريرية، وأهم الأخبار، وتنبيهات المباريات، ورحلات المعجبين الأكثر تخصيصاً. مع تحسن النماذج والتفسيرات، يمكن للتجربة أن تتجاوز مجرد إظهار أن التنبؤ تغير إلى شرح سبب تغيره.
بالنسبة للمهندسين وفرق المنتجات، الدرس واضح: ينجح الذكاء الاصطناعي الإنتاجي عندما يكون مدمجاً في سير عمل حقيقي، مدعوماً ببنية بيانات موثوقة ومضبوط لتناسب التجربة التي يقدمها.
في US Open، لا يُعد الذكاء الاصطناعي ميزة قائمة بذاتها مثبتة على لوحة النتائج. إنه جزء من نظام في الوقت الفعلي، مبني على بيانات IBM والذكاء الاصطناعي وحزمة السحابة الهجينة، مصمم لمساعدة ملايين المشجعين على فهم ما يحدث على أرض الملعب، فور حدوثه.
شاهد كيف يتعاون اتحاد USTA مع IBM