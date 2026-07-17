من تشتت المستندات إلى ذكاء موثوق: نظرة داخل البنية الهجينة التي تعتمدها Migrato لاستخلاص رؤى متوافقة من المستندات باستخدام الذكاء الاصطناعي

يوضح مخطط البنية عملية نشر هجينة لمنصة MICC تفصل بين المحتوى الخاضع لسيطرة العميل، وعمليات استيعاب البيانات، والمعالجة المحلية، وخدمات مختارة من IBM Cloud، ومخرجات الأنظمة اللاحقة. ويمتد التصميم من اليسار إلى اليمين على النحو الآتي:

تغذي مستودعات المؤسسة طبقة استيعاب البيانات تنقل طبقة استيعاب البيانات المحتوى إلى منصة MICC المحلية تنسق MICC خدمات ذكاء المستندات وحوكمتها تتصل أحمال تشغيل محددة بأمان بخدمات IBM Cloud تعيد المنصة مستندات مصنفة، وملخصات، وبيانات وصفية، ومؤشرات إلى البيانات الحساسة، وتقارير عن النسخ المكررة، وتوصيات بشأن الاحتفاظ بالمستندات، وقوائم انتظار للمراجعة البشرية، ومخرجات خاصة بالامتثال

تتمثل الطبقة الأولى في الموضع الذي تتصل فيه MICC بمصادر المحتوى لدى المؤسسة. ومن المهم ملاحظة تنوع هذه المصادر، إذ نادرًا ما تبدأ حوكمة المستندات داخل نظام واحد منظم. وتحتاج معظم المؤسسات إلى فهم المحتوى الموزع بين مشاركات الملفات القديمة، وأنظمة الأعمال المتخصصة، وأدوات التعاون، قبل أن تتمكن من تحديد ما ينبغي ترحيله أو الاحتفاظ به أو حذفه.

تتمثل الطبقة الثانية في طبقة استيعاب البيانات، التي يوضحها المخطط المحدّث بمزيد من التفصيل. يمكن لمنصة MICC استيعاب المحتوى من خلال واجهات برمجة التطبيقات، والوصول إلى مشاركات الشبكة عبر SMB، والاتصالات المباشرة بقواعد البيانات، وواجهة برمجة تطبيقات Microsoft Graph.

وتتضمن طبقة الاستيعاب أيضًا MICC Import، الذي يوفر موصلات مضمّنة للاستيراد والنقل. تستخدم عملية النقل الآمن نمط الوصول المناسب إلى المصدر، سواء من خلال واجهة برمجة تطبيقات أو SMB أو Graph API عبر TLS عند الاقتضاء. وبذلك تظل عملية الاستيعاب متوافقة مع قيود أنظمة المصدر لدى العميل، بدلًا من فرض نموذج موصل واحد على جميع المستودعات.

تتمثل الطبقة الثالثة في منصة MICC، التي تُنشر محليًا لذكاء المحتوى وحوكمته. داخل MICC، ينسق منسق المعالجة عمل خدمات متخصصة، بدلًا من التعامل مع تحليل المستندات بوصفه مهمة واحدة كبيرة. داخل MICC، ينسق منسق المعالجة عمل خدمات متخصصة، بدلًا من التعامل مع تحليل المستندات بوصفه مهمة واحدة كبيرة. وبعد ذلك، يمكنها استدعاء خدمة التصنيف لإضافة تسمية تحدد نوع المستند، مثل فاتورة أو نموذج W7 أو تقرير.

تحدد خدمة اكتشاف البيانات الخاضعة للائحة العامة لحماية البيانات (GDPR) العناصر الحساسة، مثل أرقام الضمان الاجتماعي وعناوين البريد الإلكتروني والأسماء الشخصية وغيرها من البيانات الخاضعة للضوابط التنظيمية. وتضيف خدمة إثراء البيانات الوصفية والمحتوى ملخصات وموضوعات وكلمات مفتاحية، وتحدد معلومات التعريف الشخصية (PII) أو المعلومات الصحية المحمية (PHI). ثم تحدد خدمة اكتشاف التكرار النسخ المتطابقة تمامًا والنسخ شبه المتطابقة.

تتضمن طبقة MICC المحلية أيضًا قاعدة بيانات لمستودع البيانات الوصفية تستخدم MySQL Community Edition، ويمكن تثبيتها محليًا أو على Azure أو IBM Cloud وفقًا لنموذج النشر. وتوفر بوابة الويب في MICC للمستخدمين مكانًا للبحث، ومراجعة التصنيفات، وتشغيل التقارير، وإدارة مهام سير العمل. كما يتيح مكوّن المراجعة البشرية ومهام سير العمل للمراجعين الموافقة على النتائج وإجراءات الاحتفاظ أو رفضها، قبل حذف المستندات أو نقلها إلى المرحلة التالية من عملية الحوكمة.

يوضح المخطط اتصالات آمنة عبر TLS بين MICC وخدمات IBM Cloud. تُستخدم منصة watsonx.ai في التصنيف، وتحديدًا لإضافة تسميات تصنيف المستندات. ويستخرج IBM OCR النصوص من صور ملفات PDF أو الصور الأخرى. وتدعم IBM AI Services اكتشاف البيانات الخاضعة للائحة GDPR ومعلومات التعريف الشخصية، من خلال تحديد البيانات الحساسة، مثل المعلومات المرتبطة باللائحة، ومعلومات التعريف الشخصية (PII)، والمعلومات الصحية المحمية (PHI). ويُبقي هذا التقسيم بيئة المعالجة الرئيسية في MICC محليًا، مع إتاحة استخدام خدمات IBM Cloud لوظائف محددة في الذكاء الاصطناعي والتعرّف البصري على الأحرف.

يظهر أساس النشر في الجزء السفلي من المخطط. يمكن تشغيل MICC على أجهزة افتراضية أو Kubernetes أو حاويات، مع تطبيقات مساندة مطوّرة باستخدام ™Java على منصة Windows محلية. وتستخدم طبقة قاعدة البيانات MySQL Community Edition، بينما يعتمد التخزين على الأقراص. وتشمل المواصفات الأساسية للأجهزة 64 جيجابايت من الذاكرة، ومحرك أقراص SSD بسعة 1 تيرابايت، ومعالجًا متعدد الأنوية.

يمتد الأمن والحوكمة والعمليات عبر جميع طبقات البنية. تستطيع MICC أتمتة التصنيف والتوصيات على نطاق واسع، لكنها لا تنتزع من العميل السيطرة على المحتوى الحساس أو قرارات الحوكمة النهائية.