من تشتت المستندات إلى ذكاء موثوق: نظرة داخل البنية الهجينة التي تعتمدها Migrato لاستخلاص رؤى متوافقة من المستندات باستخدام الذكاء الاصطناعي

تستخدم Migrato إمكانات الذكاء الاصطناعي والسحابة الهجينة من IBM لمساعدة المؤسسات على تصنيف ملايين المستندات غير المنظمة وتنقيتها وإخضاعها للحوكمة، حتى يتمكن عملاؤها من العثور على المعلومات المناسبة بسرعة أكبر، والحد من مخاطر الخصوصية، وتجنب ترحيل محتوى لم يعودوا بحاجة إليه.
يحل تحويل السجلات الورقية إلى صيغة رقمية مشكلة كبيرة، لكنه يخلق مشكلة أخرى؛ إذ يمكن للمؤسسات الاستغناء عن إدارة صناديق الأوراق، لكنها تظل بحاجة إلى فهم محتوى سنوات من ملفات Word وملفات PDF ورسائل البريد الإلكتروني والمستندات الممسوحة ضوئيًا والصور وجداول البيانات الموزعة بين مستودعات متعددة.
تساعد Migrato B.V.، التي يقع مقرها في هولندا، المؤسسات على تنظيم البيانات غير المنظمة من خلال تحليل المحتوى غير المخزن في صفوف مرتبة داخل قواعد البيانات، وحصره وتنقيته وترحيله. تحلل منصة MICC (Migrato Intelligent Content Classifier) التابعة للشركة جميع هذه البيانات، وتحول المحتوى غير المنظم إلى معلومات قابلة للبحث ومصنفة وخاضعة للحوكمة، بما يتيح للموظفين استخدامها فعليًا.
وقد يتصاعد حجم التعقيد بسرعة. فقد تمتلك إحدى البلديات عشرات التيرابايت من المحتوى التاريخي الموزع بين محركات أقراص الشبكة وSharePoint وأنظمة إدارة المستندات القديمة وتطبيقات الأعمال.
وفي بعض عمليات النشر، قد تحتاج منصة MICC إلى فحص ملايين المستندات. وغالبًا ما يتضمن المحتوى المخزن في البيئات البلدية نسخًا مطابقة تمامًا، ونسخًا شبه متطابقة، وأنواع ملفات قديمة، وسيرًا ذاتية محتفظًا بها لمدة تتجاوز المدة المسموح بها، ومعلومات حساسة عن الموظفين مخزنة في مواقع غير مناسبة. عبر مجموعة متنوعة من حالات الاستخدام، يجب أن يظل المحتوى المحمي، بما في ذلك أرقام الحسابات المصرفية وغيرها من معلومات التعريف الشخصية (PII)، داخل بيئة المؤسسة المحلية.
توضح هذه المقالة كيف أنشأت Migrato منصة MICC بوصفها منصة هجينة لذكاء المستندات وحوكمتها بالذكاء الاصطناعي، باستخدام ®watsonx.ai وIBM® Cloud ومكتبات الذكاء الاصطناعي ومعالجة اللغة الطبيعية من IBM، وبالتعاون مع IBM Build Labs. وتساعد المنصة الناتجة العملاء على تصنيف كميات كبيرة من المحتوى على نطاق واسع، مع إبقاء المعلومات الحساسة تحت سيطرتهم.
قد يبدو ترحيل المستندات للوهلة الأولى مهمة بسيطة لنقل المحتوى «من النقطة أ إلى النقطة ب». لكن هذه العملية أكثر تعقيدًا بكثير لدى المؤسسات الخاضعة للضوابط التنظيمية. فقبل نقل المحتوى، تحتاج الفِرق إلى تحديد ما ينبغي ترحيله، والمستندات التي يجب الاحتفاظ بها، والمحتوى الذي ينبغي حذفه، وما يجب إتاحته لإعادة الاستخدام.
وتكتسب هذه المسألة أهمية خاصة لدى البلديات والجهات الحكومية وشركات التأمين والبنوك والجامعات. فغالبًا ما يحتاج الموظفون في هذه المؤسسات إلى الاستجابة لطلبات الحصول على المعلومات العامة، أو العثور على سجلات لازمة لعمليات الأعمال، أو إثبات الامتثال لقواعد الخصوصية والاحتفاظ بالبيانات.
تساعد MICC على تحليل معنى المستندات وسياقها بدلًا من الاقتصار على البحث عن الكلمات المفتاحية. وتصنّف المنصة المستندات حسب الغرض منها، وتكتشف النسخ المتطابقة وشبه المتطابقة، وتحدد المعلومات الحساسة، مثل الأسماء وأرقام الحسابات المصرفية الدولية (IBANs) وأرقام خدمة المواطنين، وهي معرّفات شخصية تصدرها الحكومة في هولندا.
وتتضح قيمة المنصة في العمل اليومي. فعلى سبيل المثال، قد يتطلب طلب معلومات عامة مقدم بموجب قانون الحكومة المفتوحة الهولندي، المعروف باسم طلب WOO، من الموظفين البحث عن المعلومات ذات الصلة في مستودعات متعددة.
وباستخدام MICC، يستطيع المستخدمون البدء من قائمة حصر موثوقة بالمحتوى الذي تحتفظ به المؤسسة، بدلًا من البحث يدويًا في كل نظام. وبالنسبة إلى فِرق إدارة السجلات، يمكن للمنصة التوصية بالمستندات التي ينبغي الاحتفاظ بها أو التي انتهت مدة الاحتفاظ بها أو التي ينبغي حذفها، مع إبقاء المراجعة البشرية شرطًا أساسيًا قبل إزالة أي محتوى.
صممت Migrato منصة MICC لتحقيق التوازن بين أولويتين: إبقاء محتوى العملاء الحساس قريبًا من بيئاتهم، والاستفادة من الذكاء الاصطناعي القابل للتوسع في المواضع التي يمكن أن يضيف فيها السرعة والذكاء.
يوضح مخطط البنية عملية نشر هجينة لمنصة MICC تفصل بين المحتوى الخاضع لسيطرة العميل، وعمليات استيعاب البيانات، والمعالجة المحلية، وخدمات مختارة من IBM Cloud، ومخرجات الأنظمة اللاحقة. ويمتد التصميم من اليسار إلى اليمين على النحو الآتي:
تتمثل الطبقة الأولى في الموضع الذي تتصل فيه MICC بمصادر المحتوى لدى المؤسسة. ومن المهم ملاحظة تنوع هذه المصادر، إذ نادرًا ما تبدأ حوكمة المستندات داخل نظام واحد منظم. وتحتاج معظم المؤسسات إلى فهم المحتوى الموزع بين مشاركات الملفات القديمة، وأنظمة الأعمال المتخصصة، وأدوات التعاون، قبل أن تتمكن من تحديد ما ينبغي ترحيله أو الاحتفاظ به أو حذفه.
تتمثل الطبقة الثانية في طبقة استيعاب البيانات، التي يوضحها المخطط المحدّث بمزيد من التفصيل. يمكن لمنصة MICC استيعاب المحتوى من خلال واجهات برمجة التطبيقات، والوصول إلى مشاركات الشبكة عبر SMB، والاتصالات المباشرة بقواعد البيانات، وواجهة برمجة تطبيقات Microsoft Graph.
وتتضمن طبقة الاستيعاب أيضًا MICC Import، الذي يوفر موصلات مضمّنة للاستيراد والنقل. تستخدم عملية النقل الآمن نمط الوصول المناسب إلى المصدر، سواء من خلال واجهة برمجة تطبيقات أو SMB أو Graph API عبر TLS عند الاقتضاء. وبذلك تظل عملية الاستيعاب متوافقة مع قيود أنظمة المصدر لدى العميل، بدلًا من فرض نموذج موصل واحد على جميع المستودعات.
تتمثل الطبقة الثالثة في منصة MICC، التي تُنشر محليًا لذكاء المحتوى وحوكمته. داخل MICC، ينسق منسق المعالجة عمل خدمات متخصصة، بدلًا من التعامل مع تحليل المستندات بوصفه مهمة واحدة كبيرة. داخل MICC، ينسق منسق المعالجة عمل خدمات متخصصة، بدلًا من التعامل مع تحليل المستندات بوصفه مهمة واحدة كبيرة. وبعد ذلك، يمكنها استدعاء خدمة التصنيف لإضافة تسمية تحدد نوع المستند، مثل فاتورة أو نموذج W7 أو تقرير.
تحدد خدمة اكتشاف البيانات الخاضعة للائحة العامة لحماية البيانات (GDPR) العناصر الحساسة، مثل أرقام الضمان الاجتماعي وعناوين البريد الإلكتروني والأسماء الشخصية وغيرها من البيانات الخاضعة للضوابط التنظيمية. وتضيف خدمة إثراء البيانات الوصفية والمحتوى ملخصات وموضوعات وكلمات مفتاحية، وتحدد معلومات التعريف الشخصية (PII) أو المعلومات الصحية المحمية (PHI). ثم تحدد خدمة اكتشاف التكرار النسخ المتطابقة تمامًا والنسخ شبه المتطابقة.
تتضمن طبقة MICC المحلية أيضًا قاعدة بيانات لمستودع البيانات الوصفية تستخدم MySQL Community Edition، ويمكن تثبيتها محليًا أو على Azure أو IBM Cloud وفقًا لنموذج النشر. وتوفر بوابة الويب في MICC للمستخدمين مكانًا للبحث، ومراجعة التصنيفات، وتشغيل التقارير، وإدارة مهام سير العمل. كما يتيح مكوّن المراجعة البشرية ومهام سير العمل للمراجعين الموافقة على النتائج وإجراءات الاحتفاظ أو رفضها، قبل حذف المستندات أو نقلها إلى المرحلة التالية من عملية الحوكمة.
يوضح المخطط اتصالات آمنة عبر TLS بين MICC وخدمات IBM Cloud. تُستخدم منصة watsonx.ai في التصنيف، وتحديدًا لإضافة تسميات تصنيف المستندات. ويستخرج IBM OCR النصوص من صور ملفات PDF أو الصور الأخرى. وتدعم IBM AI Services اكتشاف البيانات الخاضعة للائحة GDPR ومعلومات التعريف الشخصية، من خلال تحديد البيانات الحساسة، مثل المعلومات المرتبطة باللائحة، ومعلومات التعريف الشخصية (PII)، والمعلومات الصحية المحمية (PHI). ويُبقي هذا التقسيم بيئة المعالجة الرئيسية في MICC محليًا، مع إتاحة استخدام خدمات IBM Cloud لوظائف محددة في الذكاء الاصطناعي والتعرّف البصري على الأحرف.
يظهر أساس النشر في الجزء السفلي من المخطط. يمكن تشغيل MICC على أجهزة افتراضية أو Kubernetes أو حاويات، مع تطبيقات مساندة مطوّرة باستخدام ™Java على منصة Windows محلية. وتستخدم طبقة قاعدة البيانات MySQL Community Edition، بينما يعتمد التخزين على الأقراص. وتشمل المواصفات الأساسية للأجهزة 64 جيجابايت من الذاكرة، ومحرك أقراص SSD بسعة 1 تيرابايت، ومعالجًا متعدد الأنوية.
يمتد الأمن والحوكمة والعمليات عبر جميع طبقات البنية. تستطيع MICC أتمتة التصنيف والتوصيات على نطاق واسع، لكنها لا تنتزع من العميل السيطرة على المحتوى الحساس أو قرارات الحوكمة النهائية.
ويتمثل التحول الأبرز في الانتقال من البحث الأساسي إلى فهم المستندات. يستطيع نظام البحث التقليدي تحديد ما إذا كانت عبارة معينة واردة في أحد الملفات. أما MICC، فتتجاوز ذلك لتحديد نوع المستند، والمعلومات الحساسة التي يتضمنها، وما إذا كانت هناك نسخ مشابهة منه بالفعل، وقاعدة الحوكمة التي ينبغي تطبيقها عليه.
ويغيّر هذا التحول نموذج التشغيل لدى فِرق إدارة السجلات. فبدلًا من مراجعة كل مستند وتصنيفه يدويًا قبل تنظيمه، تستطيع الفِرق استخدام التصنيف المدعوم بالذكاء الاصطناعي لتوليد توصيات تشمل كميات كبيرة من المحتوى. ويظل المراجعون البشريون أصحاب القرار، إذ يتحققون من النتائج ويوافقون على قرارات الحذف. ويكتسب هذا التقسيم للعمل أهمية خاصة في البيئات الخاضعة للضوابط التنظيمية، حيث يقلل الذكاء الاصطناعي الأعمال المتكررة من دون أن يصبح المرجع النهائي للقرارات الحساسة التي تؤثر في الامتثال أو الخصوصية أو الاحتفاظ بالسجلات.
تنبع قيمة الأعمال من تقليل حجم المحتوى الذي يجب ترحيله وتخزينه ومراجعته يدويًا. فعلى سبيل المثال، قد لا تكون هناك حاجة إلى ما يصل إلى 70% من المحتوى الذي تخزنه البلديات. وقد تمثل النسخ المتطابقة تمامًا نحو 30% من إجمالي البيانات، إلى جانب 10% أخرى من النسخ شبه المتطابقة، مثل مستندات Word وملفات PDF والنسخ الموقعة من السجل نفسه. ويسهم تجنب ترحيل المحتوى القديم أو المكرر في الحد من نمو احتياجات التخزين، وضغوط تراخيص الخدمات السحابية، وأعمال تنظيف السجلات في المراحل اللاحقة.
تعزز IBM إمكانات MICC بثلاث طرق:
بالنسبة إلى المؤسسات التي تمتلك ملايين المستندات، لا يمثل توسيع نطاق حوكمة المستندات من خلال زيادة القوى العاملة نهجًا مستدامًا. فالعمل متكرر، والمستودعات غالبًا ما تكون مجزأة، كما يزداد خطر إغفال المحتوى الحساس مع تزايد أحجام البيانات.
تواجه منصة MICC من Migrato هذا التحدي من خلال تخصيص كل طبقة لمجموعة محددة من المهام. ويظل المحتوى في المقام الأول تحت سيطرة العميل. وتدير MICC عمليات الحصر، ومنطق التصنيف، وتوصيات الاحتفاظ، ومهمة سير العمل الخاصة بالمستخدم. وتدعم إمكانات الذكاء الاصطناعي من IBM فهم اللغة والتلخيص والتصنيف، بينما تتولى IBM Cloud معالجة أحمال تشغيل محددة تتطلب سرعة عالية. كما يظل المراجعون البشريون مسؤولين عن القرارات النهائية، بما في ذلك تحديد ما إذا كان ينبغي الاحتفاظ بالمحتوى أو نشره أو حذفه.
يمنح هذا النهج المستخدمين النهائيين تجربة أفضل، ووصولًا أسرع إلى المعلومات، وحاجة أقل إلى التصنيف اليدوي، وضوابط أقوى للخصوصية، ومستودعات أكثر تنظيمًا. كما يوفر للفِرق التقنية نموذج نشر قابلًا للتكرار يدعم مجموعة واسعة من مؤسسات العملاء التي تتعامل مع كميات كبيرة من المستندات في مختلف القطاعات، من دون الحاجة إلى إعادة بناء الأساس لكل عميل.
ومن خلال الجمع بين MICC وإمكانات الذكاء الاصطناعي من IBM والمعالجة الانتقائية باستخدام IBM Cloud والحوكمة الخاضعة للمراجعة البشرية، حوّلت Migrato ترحيل المستندات إلى نشاط تجاري قابل للتوسع في مجال ذكاء المستندات. والنتيجة هي منصة قوية تساعد العملاء والموظفين على العثور على ما يحتاجون إليه، والتخلص من المحتوى الذي لم تعد هناك حاجة إليه، وإخضاع المحتوى الحساس للحوكمة من دون تسليم السيطرة على المستودع بأكمله إلى طبقة الذكاء الاصطناعي.