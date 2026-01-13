كيف يمكن لشركات المرافق البقاء في الطليعة في مواجهة مخاطر حرائق الغابات باستخدام IBM Outage Prediction

لم يتم تصميم شبكة الكهرباء الحالية لمواجهة واقع حرائق الغابات اليوم. فقد أصبحت حرائق الغابات خطرًا تشغيليًا على شركات المرافق على مدار العام. تغيُّر المناخ يؤدي إلى ظروف أكثر حرارة وجفافًا ورياحًا، كما أن الحرائق التي تُسببها شركات المرافق تواجه رقابة عامة وتنظيمية مشددة.

أظهرت أحداث من هاواي إلى تكساس مدى سرعة تأثير الرياح الشديدة والجفاف والحرارة في البنية التحتية، وكيف يمكن أن تتحول إلى حرائق مدمرة إذا لم يتم قطع الكهرباء في الوقت المناسب. على الرغم من أن شركات المرافق تعمل على تعزيز البنية التحتية، وتحويل الخطوط إلى تحت الأرض، وتحديث أنظمة الحماية، فإن هذه المشاريع بطيئة وتتطلب رأس مال كبيرًا. لا تزال فِرق العمليات تواجه السؤال اليومي: متى وأين يجب أن نقطع أو نَحُدّ الكهرباء لتقليل مخاطر حرائق الغابات - دون التسبب بانقطاعات غير ضرورية للعملاء؟

تبدأ العديد من شركات المرافق بالاعتماد على مؤشرات حرائق الغابات الوطنية الواسعة، مثل تلك الصادرة عن المسح الجيولوجي الأمريكي (USGS) أو هيئة البيئة الكندية. على الرغم من أن هذه الخرائط مفيدة، فإنها قد تكون عامة جدًا لاتخاذ قرارات على مستوى الأحياء، أو التخطيط لإيقاف التيار للسلامة العامة (PSPS)، أو إجراء تقييمات دقيقة لمخاطر الأصول.