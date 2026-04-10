كيف اكتسب نخبة الرياضيين في إسبانيا ميزتهم التنافسية من خلال إعادة تصور بياناتهم

ومع استمرار نمو حجم البيانات وتنوعها، أدركت RFEA الحاجة إلى أساس بيانات قابل للتوسع ومحكوم بضوابط واضحة، بحيث يدعم تحليل الأداء الحالي والابتكار المستقبلي معًا. لم يقتصر الهدف على جمع المعلومات في مكان واحد، بل تمثل في إتاحة بيئة يمكن فيها استكشاف البيانات التاريخية والبيانات التجريبية الجديدة معًا، من دون إضافة تعقيد تشغيلي.

وعندما اجتمعت HabberTec مع RFEA، برزت فكرة واحدة على نحو متكرر. كانت الفرق قد سئمت محاولة ربط الأنظمة بعضها ببعض. وكانوا بحاجة إلى بيئة تعمل فيها جميع العناصر كوحدة واحدة، وتتيح تحليل البيانات التاريخية وبيانات أجهزة الاستشعار الجديدة جنبًا إلى جنب.

وقد وفر watsonx.data ذلك بالفعل. فبدلًا من المفاضلة بين قواعد بيانات مرتفعة التكلفة أو بناء منصة بيانات كاملة من الصفر، حصلت RFEA على مخزن بيانات مرن جمع بين التقنيات المفتوحة، وحوكمة المؤسسات، والتخزين الفعّال من حيث التكلفة.

باستخدام watsonx.data، أصبحت RFEA قادرة على تخزين كميات كبيرة من البيانات التاريخية في Cloud Object Storage. كما تمكنت من ربط بيانات Salesforce مباشرةً بمستودع watsonx.data باستخدام Presto. وتمكنت كذلك من إدخال الملفات الأولية من مشاريع الابتكار ومعالجتها باستخدام Apache Spark. واستطاعت أيضًا توحيد معلوماتها ضمن جداول Iceberg ظلت قابلة للاستعلام الكامل عبر جميع المحركات. والأهم من ذلك كله، أنها باتت قادرة على ربط كل شيء من دون الحاجة إلى تطوير عمليات تكامل مخصصة لكل مشروع جديد.

وكما أوضح Daniel Expósito García من HabberTec: "أتاح لنا watsonx.data ربط البيانات التاريخية بمشاريع الابتكار لدينا بأسلوب منظم وقابل للتوسع. ولم نكن مضطرين إلى بناء كل شيء بأنفسنا. بل كان يعمل بكفاءة من البداية."