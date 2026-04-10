كيف اكتسب نخبة الرياضيين في إسبانيا ميزتهم التنافسية من خلال إعادة تصور بياناتهم

في الرياضات عالية الأداء، تصنع الفروقات الصغيرة فرقًا كبيرًا. جزء من الثانية. تحوُّل بسيط في خطوة بخطوة. تغيير طفيف في أنماط التعافي. أدركت الرابطة الإسبانية لألعاب القوى (RFEA) أن هناك رؤى قيّمة كامنة في البيانات المحيطة برياضييها. ولو جرى توحيد هذه البيانات وإتاحتها، لأمكن لتلك الرؤى أن تُحدث تحولًا في الأداء وترتقي به.
ولمواجهة هذا التحدي، أطلقت RFEA مبادرة IA-THLETICS، وهي مبادرة استراتيجية صُممت لإضفاء الهيكل والمعنى والقيمة العملية على الحجم المتزايد من بيانات الأداء المتولدة عبر مختلف التخصصات.
وكما يوضح Raúl Chapado، رئيس الاتحاد الملكي الإسباني لألعاب القوى: "IA-THLETICS منصة تجمع كل الحلول التقنية المتاحة لرياضيينا. وهي تتيح لنا تحويل البيانات إلى معرفة، والمعرفة إلى أداء."
وقبل اعتماد مستودع watsonx.data®، كان واقعهم يشبه الواقع الذي تواجهه مؤسسات كثيرة اليوم. كانت البيانات موزعة في كل مكان، وكان الوصول إلى الرؤى أمرًا صعبًا.
وكانت السجلات التاريخية للرياضيين محفوظة داخل Salesforce. كما كانت مشاريع الابتكار تولد أشكالًا جديدة من بيانات أجهزة الاستشعار المستمدة من الأحذية، والأجهزة القابلة للارتداء، والساعات الذكية. وكانت مجموعات البيانات هذه ترد بصيغ متعددة، من ملفات أولية إلى مقاطع فيديو وجداول بيانات. أما نتائج المنافسات وملاحظات التدريب، فكانت محفوظة في موقع آخر. وكان كل شيء منفصلًا عن الآخر، ويصعب تحليله بصورة ذات معنى.
كانت أوجه القصور واضحة. وكانوا بحاجة إلى وسيلة تجمع كل هذه المعلومات من دون إبطاء وتيرة الابتكار أو رفع التكاليف. وغالبًا ما تواجه المؤسسات التي تدير بيانات قديمة، وتتوسع لديها البيانات غير المنظمة بسرعة، وتتعرض لضغط متزايد من أجل الابتكار، التحديات الأساسية نفسها:
ولهذا تعاونت RFEA مع HabberTec وIBM لإرساء أساس يوحّد هذه المعلومات ويضعها في خدمة تحليل الأداء والذكاء الاصطناعي.
ومع استمرار نمو حجم البيانات وتنوعها، أدركت RFEA الحاجة إلى أساس بيانات قابل للتوسع ومحكوم بضوابط واضحة، بحيث يدعم تحليل الأداء الحالي والابتكار المستقبلي معًا. لم يقتصر الهدف على جمع المعلومات في مكان واحد، بل تمثل في إتاحة بيئة يمكن فيها استكشاف البيانات التاريخية والبيانات التجريبية الجديدة معًا، من دون إضافة تعقيد تشغيلي.
وعندما اجتمعت HabberTec مع RFEA، برزت فكرة واحدة على نحو متكرر. كانت الفرق قد سئمت محاولة ربط الأنظمة بعضها ببعض. وكانوا بحاجة إلى بيئة تعمل فيها جميع العناصر كوحدة واحدة، وتتيح تحليل البيانات التاريخية وبيانات أجهزة الاستشعار الجديدة جنبًا إلى جنب.
وقد وفر watsonx.data ذلك بالفعل. فبدلًا من المفاضلة بين قواعد بيانات مرتفعة التكلفة أو بناء منصة بيانات كاملة من الصفر، حصلت RFEA على مخزن بيانات مرن جمع بين التقنيات المفتوحة، وحوكمة المؤسسات، والتخزين الفعّال من حيث التكلفة.
باستخدام watsonx.data، أصبحت RFEA قادرة على تخزين كميات كبيرة من البيانات التاريخية في Cloud Object Storage. كما تمكنت من ربط بيانات Salesforce مباشرةً بمستودع watsonx.data باستخدام Presto. وتمكنت كذلك من إدخال الملفات الأولية من مشاريع الابتكار ومعالجتها باستخدام Apache Spark. واستطاعت أيضًا توحيد معلوماتها ضمن جداول Iceberg ظلت قابلة للاستعلام الكامل عبر جميع المحركات. والأهم من ذلك كله، أنها باتت قادرة على ربط كل شيء من دون الحاجة إلى تطوير عمليات تكامل مخصصة لكل مشروع جديد.
وكما أوضح Daniel Expósito García من HabberTec: "أتاح لنا watsonx.data ربط البيانات التاريخية بمشاريع الابتكار لدينا بأسلوب منظم وقابل للتوسع. ولم نكن مضطرين إلى بناء كل شيء بأنفسنا. بل كان يعمل بكفاءة من البداية."
وبالتعاون بين RFEA وHabberTec وIBM، جرى إنشاء بنية مخزن بيانات تدعم الآن الاتحاد بأكمله.
وأصبح مخزن البيانات الجديد الركيزة الأساسية لأداء RFEA. وبات المدربون قادرين على الاطلاع على السجل الكامل لكل رياضي. وأصبح المحللون قادرين على دراسة أنماط المنافسة والميكانيكا الحيوية معًا. كما باتت فرق الابتكار قادرة على إجراء التجارب بحرية من دون الانشغال بتكاليف التخزين أو هشاشة عمليات التكامل.
وبمجرد أن جمعت RFEA كل شيء داخل مستودع watsonx.data، بدأت النتائج في الظهور سريعًا. وبدأت جميع أنظمة البيانات تعمل معًا. وأصبح التحليل أسرع وأكثر عمقًا. وباتت فرق الأداء قادرة على استكشاف بيانات المنافسات، والمعلومات البيوميكانيكية، والسجلات الممتدة للرياضيين داخل بيئة واحدة. أما الرؤى التي كانت تتطلب في السابق ساعات من الجهد اليدوي، فأصبحت متاحة في غضون ثوانٍ.
وكما وصف Daniel من HabberTec الأمر: "لقد غيّر ربط البيانات كل شيء. أصبح تحليلنا أعمق، وأكثر ذكاءً، وأكثر فائدة للرياضيين."
وتستند RFEA اليوم إلى أساس بيانات حديث وقابل للتوسع، يدعم تحليل الأداء، والابتكار، ومبادرات الذكاء الاصطناعي المستقبلية عبر برامجها الرياضية. ومن خلال توحيد السجلات التاريخية، وبيانات أجهزة الاستشعار المباشرة، والرؤى المتعلقة بالرياضيين داخل بيئة واحدة محكومة بضوابط واضحة، عزز الاتحاد قدرته على دعم المدربين والرياضيين وفرق الأداء برؤى موثوقة تستند إلى الأدلة.
وصُمم هذا الأساس ليتطور بالتوازي مع احتياجات ألعاب القوى الإسبانية، بما يتيح لRFEA دمج تخصصات جديدة، ومصادر بيانات إضافية، وقدرات تحليلية متقدمة، مع الحفاظ على التحكم والحوكمة والاستدامة على المدى الطويل.