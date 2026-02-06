كيف تمكَّنت Serre Chevalier من توسيع تجربة العملاء باستخدام تنسيق الذكاء الاصطناعي

تُعَد Serre Chevalier واحدة من عدة وجهات تزلج رئيسية تديرها Compagnie des Alpes (CDA)، إلى جانب منتجعات مثل Tignes وLa Plagne وMéribel. مع استقبال هذه الوجهات الجبلية الراقية لملايين الزوار سنويًا، يصبح تقديم تجربة حجز ورعاية عملاء سلسة وبديهية أمرًا حاسمًا للنجاح، خاصةً خلال مواسم الذروة حيث يكون الطلب والتعقيد وتوقعات العملاء في أعلى مستوياتها.

أدركت Serre Chevalier واقعًا متناميًا يواجه قطاع السفر والضيافة بأكمله: النماذج التقليدية لخدمة العملاء لا تستطيع مواكبة التعقيد المتزايد، والارتفاع الموسمي في الطلب، والحاجة إلى تجارب رقمية مخصصة. فبدلًا من إضافة المزيد من روبوتات المحادثة أو الحلول المنقطعة، كانوا بحاجة إلى أساس قادر على تنسيق الإجراءات والبيانات واتخاذ القرارات عبر المؤسسة بأكملها.

لمواجهة هذا التحدي، لجأت Serre Chevalier إلى ®IBM watsonx Orchestrate لإعادة تصوُّر الطريقة التي يختار بها العملاء بطاقات التزلج ويجدون حلولًا للأسئلة الشائعة. وما بدأ كمبادرة محددة لخدمة العملاء سرعان ما أثبت أنه نموذج شامل على مستوى المؤسسة للعمليات المدعومة بالذكاء الاصطناعي.