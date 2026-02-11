كيفية تطوير شركة MyLÚA Health لمنصة قائمة على الوكلاء للرعاية في الفترة المحيطة بالولادة من خلال IBM watsonx Orchestrate وwatsonx.ai

تعتمد النتائج الصحية المتعلقة بالحمل على التوقيت. تظهر العديد من المضاعفات الأكثر خطورة قبل أن تتمكن سير عمل الرعاية الصحية التقليدية من رصدها، وخاصةً في أثناء الحمل وفي فترة ما بعد الولادة. يتطلب دعم الآباء والأمهات في هذه الأوقات الحرجة أنظمة استباقية تحافظ على الخصوصية وتكون متاحة عند الحاجة إليها—وليس بعد أسابيع خلال زيارة سريرية.

تجمع MyLÚA Health بين تقديم خدمات الرعاية الصحية، والذكاء الاصطناعي، وتجربة المستخدم. تركز المؤسسة على تقديم الدعم في أثناء الحمل وبعد الولادة، حيث تطور أدوات الذكاء الاصطناعي الوكيل التي توفر الدعم الفوري للوالدين، مع التنسيق مع أنظمة الرعاية والأنظمة المالية الأوسع نطاقًا. وتتضمن هذه النظم القابلات وفرق الرعاية وأصحاب العمل والخطط الصحية.

منصة MyLÚA Health مصممة لتزويد الوالدين في مرحلة الولادة بالدعم النفسي والجسدي والتعليمي والاجتماعي. تمكّن المنصة مقدمي الرعاية من الحصول على صورة أوضح لمجالات الحاجة المحتملة، حيث إنها تلتقط الإشارات النفسية والجسدية والاجتماعية التي غالبًا ما تكون غير مرئية في نماذج الرعاية التقليدية.

يتمثل الدافع الرئيسي وراء تصميم هذه المنصة في إمكانية الوقاية من العديد من النتائج الصحية في فترة الحمل وما بعد الولادة. وفقًا لمراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها (CDC)، "أكثر من 80% من الوفيات المرتبطة بالحمل كان يمكن الوقاية منها". وتفرض معالجة هذه الفجوة على نطاق واسع متطلبات صارمة على خصوصية البيانات، وموثوقية النظام، وحوكمة الذكاء الاصطناعي—وهي قيود تشكل بقوة التصميم التقني للمنصة.

طورت MyLÚA Health منصتها على محرك IBM Cloud® Code Engine للتوسع والبساطة، وعلى watsonx Orchestrate® لتنفيذ الوكلاء واستدعاء الأدوات وعلى watsonx.ai® لتقديم استجابات موثوقة.