تعمل IBM وشريكها modulAlre على تمكين الذكاء الاصطناعي بمستوى مؤسسي للمنظمات غير الربحية.
يُسلط الصعود السريع لشركة modulAIre كشريك بلاتيني لشركة IBM الضوء على كيفية مساهمة هذا النظام في تسريع وتيرة الوصول إلى تقنيات الذكاء الاصطناعي للمنظمات غير الربحية. «من خلال منصتها الآمنة والهجينة “AI-in-a-Box”، المدعومة بـ IBM Fusion و IBM watsonx وقدرات الذكاء الاصطناعي الخاصة بشركة modulAIre، صمم الشريك حلاً يساعد المنظمات غير الربحية على تبني ذكاء اصطناعي بمستوى مؤسسي في غضون أسابيع بدلاً من شهور.
تدرك المنظمات غير الربحية بشكل متزايد أن الذكاء الاصطناعي قادر على إحداث تحول جوهري في أساليب عملها، بدءاً من تعزيز التفاعل مع المانحين، وتسريع وتيرة تمويل الأبحاث، وتبسيط المهام الإدارية، وصولاً إلى تقديم خدمات أفضل للمستفيدين.
ومع ذلك، تواجه معظم المنظمات غير الربحية التحديات الأساسية نفسها، وهي: تشتت البيانات، ومحدودية الموارد التقنية الداخلية، بالإضافة إلى التكلفة العالية والتعقيد المرتبط ببناء بنية تحتية آمنة للذكاء الاصطناعي.
في الوقت نفسه، غالبًا ما تواجه الشركات الناشئة ومزودو حلول الذكاء الاصطناعي صعوبة في طرح عروض ذكاء اصطناعي بمستوى مؤسسي إلى السوق بسرعة وفعالية وبتكلفة ميسورة. تحتاج المنظمات غير الربحية إلى منصة آمنة، وقابلة للتوسع، وجاهزة للنشر فوراً، دون الحاجة إلى أشهر من أعمال الهندسة والتكامل. كما أنهم بحاجة إلى الوصول إلى تقنية موثوقة لضمان قدرتهم على إنجاز مهمتهم في الخدمة بأمان
سعت modulAIre إلى سد هذه الفجوة من خلال حلها المسمى “AI-in-a-Box”، وهو منصة يمكن للمنظمات غير الربحية اعتمادها بكل ثقة. ولكن لتحقيق ذلك ، طلبوا:
من خلال الجمع بين خبرة modulAIre العملية التي تمتد لأكثر من 15 عاماً في هندسة وتطوير ونشر تقنيات الذكاء الاصطناعي (AI) والتعلم الآلي (ML)، وبين حلول IBM Fusion ومنصة IBM watsonx؛ يعمل حل AI-in-a-Box على توفير ذكاء اصطناعي بمستوى مؤسسي للمؤسسات الأكثر احتياجاً إليه—لا سيما تلك التي افتقرت تاريخياً إلى الموارد اللازمة للبدء في هذا المجال.
باعتماد IBM Fusion كركيزة أساسية و watsonx كمحرك للذكاء الاصطناعي، قامت modulAIre بتوظيف قدراتها الفريدة لبناء منصة ذكاء اصطناعي متكاملة، قادرة على دعم مجموعة متنوعة من حالات الاستخدام للمنظمات غير الربحية، بدءاً من تعزيز التواصل مع المانحين وصولاً إلى خدمات المستفيدين وتحسين الكفاءة التشغيلية. ما يستغرق عادةً من المؤسسات شهوراً لتجميعه، يمكن نشره وتجهيزه للعمل الفعلي في غضون أسابيع، مع تكلفة أقل بكثير مقارنة بنماذج نشر الذكاء الاصطناعي التقليدية، والقضاء في الوقت ذاته على تكاليف السحابة المتغيرة.
تُتيح حلول modulAIre للمنظمات غير الربحية الوصول إلى تقنيات الذكاء الاصطناعي المتقدمة، بما في ذلك النماذج اللغوية الكبيرة (LLMs)، والتحليلات التنبؤية، وأدوات التحسين والأتمتة، وذلك من خلال نظام متكامل صُمم خصيصاً مع مراعاة أعلى معايير الأمان والحوكمة والامتثال. بالنسبة للمنظمات التي تدير معلومات حساسة عن المستفيدين والمتبرعين، فإن هذا المستوى من الثقة والشفافية أمر حساس.
بعد انضمامها حديثاً، حققت modulAIre المستوى البلاتيني في أقل من 5 أشهر، مما يبرهن على كيفية دعم كل من IBM Fusion و IBM watsonx،عندما تُستخدم بأيدي خبراء متمرسين في مجالي الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي،لتطوير حلول ذكاء اصطناعي تجارية وقابلة للتوسع للمنظمات غير الربحية.
أطلقت modulAIre منصة صناعية موجهة للمؤسسات غير الربحية، وذلك بهدف توفير تقنية “AI-in-a-Box” على نطاق واسع، مما يتيح لألاف المنظمات غير الربحية الاستفادة من قدرات الذكاء الاصطناعي بمستوى مؤسسي.
تُقدّم المنصة حلولاً متطورة لتفاعل المانحين مدعومة بالذكاء الاصطناعي، وسير عمل مؤتمت للخدمات، وتحليلات تنبؤية، وأدوات الذكاء الاصطناعي التوليدي، المصممة خصيصاً لعمليات المنظمات غير الربحية. يحقق العملاء وفورات تتراوح بين 15% و20% في تكاليف العمليات الداخلية، وزيادة في إيراداتهم الإجمالية بنسبة 20% تقريباً، مما يؤدي إلى استرداد كامل قيمة الاستثمار في غضون أشهر بدلاً من سنوات.
لقد قامت Arrow و IBM بتمكين modulAIre بشكل مشترك من خلال الإعداد السريع، والاستفادة من بيئة مركز الخبرة التابع لشركة Arrow، والموارد التسويقية، وخيارات التمويل الإبداعية، والدعم الهندسي.
من خلال الاستفادة من مركز الابتكار OMA التابع لشركة IBM، تمكنت شركة modulAIre من جمع العديد من المنظمات غير الربحية المعترف بها وطنياً مع كبار المسؤولين التنفيذيين في IBM، وذلك لعقد ورشة عمل وعرض توضيحي للحلول المقترحة. استعراضاً لقدراتها في تقديم تقنيات ذكاء اصطناعي والتعلم الآلي بمعايير عالمية، قدمت شركة modulAIre منصتها AI-in-a-Box المدعومة بتقنيات IBM Fusion و watsonx.
لقد ساهمت هذه الشراكات مجتمعة في تعزيز مكانة modulAIre لضمان استمرار ظهورها ونموها في القطاع، مما يبرهن على كيفية مساهمة منظومة IBM في مساعدة الشركاء على تسريع وتيرة الابتكار وتوسيع نطاق الوصول إلى تقنيات الذكاء الاصطناعي في القطاع غير الربحي.