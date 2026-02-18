توسيع نطاق عمليات المرافق باستخدام IBM Maximo: كيفية تعامل Mitie مع 3 ملايين طلب خدمة شهريًا، مع الالتزام باتفاقيات مستوى الخدمة التي تفرض استجابة خلال 30 دقيقة

إدارة المرافق هي مشكلة هندسية كبيرة الحجم وعالية التباين: الملايين من طلبات الخدمة، والأصول المتباينة، واتفاقيات مستوى الخدمة (SLAs) الصارمة، والضغط المستمر لتحسين كفاءة الاستخدام من دون زيادة المخاطر.

بالنسبة إلى شركة Mitie Group plc، القائمة في لندن، وهي الشركة الرائدة في إدارة المرافق في المملكة المتحدة، فإن تقديم خدمات أماكن العمل والمباني بأمان وسرعة وعلى نطاق واسع يُعد بمثابة مسار عمل دائم. تجمع المؤسسة ما يصل إلى 3 ملايين طلب خدمة شهريًا، مع كون IBM Maximo® Application Suite الركيزة الأساسية لها، حيث تتعامل مع تخصيص المواد وتوزيع القوى العاملة عبر حالات متعددة، مع الالتزام باتفاقيات مستوى الخدمة الصارمة.

في السيناريوهات الأكثر صعوبة، يمكن أن تفرض اتفاقيات مستوى الخدمة استجابة سريعة خلال مدة تصل إلى 30 دقيقة فقط. وهو هدف صعب في البيئات الحضرية المكتظة حيث يشكل إرسال الفني المناسب بسرعة الفارق بين احتواء التأثير ووقوع الاضطرابات المتتالية.