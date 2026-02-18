توسيع نطاق عمليات المرافق باستخدام IBM Maximo: كيفية تعامل Mitie مع 3 ملايين طلب خدمة شهريًا، مع الالتزام باتفاقيات مستوى الخدمة التي تفرض استجابة خلال 30 دقيقة

تعتمد مجموعة إدارة المرافق الرائدة في المملكة المتحدة على IBM Maximo كمحرك سير عمل مرن وحديث لإدارة توزيع المهام عبر آلاف المواقع وعشرات الآلاف من الأشخاص.
إدارة المرافق هي مشكلة هندسية كبيرة الحجم وعالية التباين: الملايين من طلبات الخدمة، والأصول المتباينة، واتفاقيات مستوى الخدمة (SLAs) الصارمة، والضغط المستمر لتحسين كفاءة الاستخدام من دون زيادة المخاطر.
بالنسبة إلى شركة Mitie Group plc، القائمة في لندن، وهي الشركة الرائدة في إدارة المرافق في المملكة المتحدة، فإن تقديم خدمات أماكن العمل والمباني بأمان وسرعة وعلى نطاق واسع يُعد بمثابة مسار عمل دائم. تجمع المؤسسة ما يصل إلى 3 ملايين طلب خدمة شهريًا، مع كون IBM Maximo® Application Suite الركيزة الأساسية لها، حيث تتعامل مع تخصيص المواد وتوزيع القوى العاملة عبر حالات متعددة، مع الالتزام باتفاقيات مستوى الخدمة الصارمة.
في السيناريوهات الأكثر صعوبة، يمكن أن تفرض اتفاقيات مستوى الخدمة استجابة سريعة خلال مدة تصل إلى 30 دقيقة فقط. وهو هدف صعب في البيئات الحضرية المكتظة حيث يشكل إرسال الفني المناسب بسرعة الفارق بين احتواء التأثير ووقوع الاضطرابات المتتالية.
المستخدمون النهائيون لشركة Mitie هم الأشخاص الذين يشغلون البيئات العمرانية ويتنقلون خلالها ويعملون بها ويعتمدون عليها كل يوم—مثل المكاتب ومراكز النقل والمستشفيات وغيرها من المواقع المعقدة. إذا كنت تعيش أو تعمل في المملكة المتحدة، فقد تكون مستخدمًا نهائيًا لشركة Mitie دون أن تعرف ذلك حتى. هدف تجربة المستخدم واضح: تمكين مديري المرافق من إجراء الصيانة وحل المشكلات بسرعة كافية بحيث لا يلاحظ المستخدمون النهائيون أي تدخل.
ما التحدي؟ "المرافق" لا تمثل عبء عمل واحد. بل يتضمن تدفق طلبات الخدمة الموحد كل شيء، بدءًا من مشكلات الراحة ذات الأولوية المنخفضة ووصولاً إلى أحداث السلامة والاستمرارية ذات الأولوية العالية، مثل التسريبات أو أعطال المعدات الحيوية.
ويتطلب تلبية اتفاقية مستوى الخدمة خلال 30 دقيقة في ظل هذا التباين أن تكون ثلاثة أشياء صحيحة باستمرار:
تقاس القيمة المقدمة للمستخدمين النهائيين من خلال الوقت اللازم للاحتواء والوقت اللازم للحل. تُعد المساعدة عن بُعد مثالًا جيدًا: حيث يمكن توجيه العامل في الموقع لاتخاذ الخطوة الأولى لاحتواء المشكلة (على سبيل المثال، إغلاق الصمام لإيقاف التسرب) بهدف إيقاف تعطل المستخدم بسرعة، بينما يمكن جدولة الإصلاح الدائم في وقت لاحق.
بنية Mitie منظمة حول نظام Maximo كنظام السجلات ومحرك سير العمل، مع الأنظمة المحيطة التي توفر الجدولة وخدمات الهواتف المحمولة والتحليلات ووصول المستخدمين.
يمكن وصف هذه البنية النهائية بأنها نموذج "قمر صناعي" يدور حول نواة Maximo، إلى جانب تحول متعمد نحو توحيد "المجموعة أولاً"—أي نقل الإمكانات التي كانت خارجية سابقًا إلى نظام Maximo Application Suite.
يعمل IBM Maximo كمنصة مركزية يبدأ من خلالها العمل وينتهي، بما في ذلك اتفاقيات مستوى الخدمة وتخصيص المواد، والموظفين، والمهام.
تُستخدم أداتان فرعيتان هما Clik و"MiJobs" (تطبيق الأجهزة المحمولة المطور داخليًا) للجدولة والمساعدة عبر الهواتف المحمولة؛ وهما متصلتان من خلال طبقة برمجيات وسيطة مع Maximo.
يستكشف فريق Mitie ميزة Maximo Remote Assist (المعروفة باسم Maximo Collaborate في الإصدار 9.1) بهدف تحسين قدرته على تلبية اتفاقيات مستوى الخدمة الصارمة وتقليل الاعتماد على الانتقال الفعلي للخبراء إلى المواقع.
تستخدم Maximo Collaborate الذكاء الاصطناعي والواقع المعزز لمساعدة الفنيين على استكشاف أعطال المعدات وإصلاحها بكفاءة أكبر. يساعد المساعد عن بُعد أيضًا على ربط الفنيين المخضرمين بالعمال الجدد لنقل خبراتهم. يُعد هذا المساعد مهمًا لإثراء الجيل التالي من الفنيين مع اقتراب القوى العاملة الحالية من سن التقاعد.
في عمليات الأصول والمرافق، غالبًا ما تكون البوابات وقنوات التواصل الحوارية مجهزة بضوابط وصول قائمة على الأدوار ووساطة واجهة برمجة التطبيقات. وهذا الوضع ضروري لفصل رؤية العملاء عن العمليات الداخلية، ما يحسن الوضع الأمني مع الحفاظ على بساطة تجارب المستخدمين.
طورت شركة Mitie مساحة مخصصة تسمى ESME ("تمكيني ودعمني") تتيح إمكانات روبوت المحادثة وسير عمل حجز الغرف. تعرض بوابة عملاء منفصلة البيانات التشغيلية لعملاء Mitie حتى تتمكن الأطراف المعنية من استعراض معلومات الخدمة ذات الصلة.
تدعم بحيرة البيانات التحليلات، مع استخدام Power BI لإعداد التقارير.
استندت خيارات شركة Mitie في النشر إلى متطلبات الحوكمة والحاجة إلى التحكم التشغيلي:
تطورت Maximo Application Suite على ®Red Hat® OpenShift لتسهيل النقل عبر السحابة الهجينة، بما في ذلك خيارات النشر على السحابة المتعددة وفي البيئات المحلية.
برز قراران هندسيان كطريقتين حاسمتين لتبسيط وتحسين بنية Mitie:
جلبت مرونة Maximo Application Suite (بما في ذلك التطبيقات المتكاملة وإمكانات السحابة الهجينة) مجموعة من المزايا العملية لمهندسي Mitie والمديرين الفنيين للمنتجات. بشكل عام، يذكر فريق Mitie أن الدافع الأكبر لانخفاض تكلفة الملكية الإجمالية (TCO) يأتي من إمكانات التكامل وتخفيف العبء التشغيلي.
عملت Mitie مؤخرًا على ترقية جميع نسخ Maximo إلى Maximo Application Suite 9.1، موفرة منصة حديثة ومتسقة تدعم الأتمتة والذكاء الاصطناعي والتحليلات على نطاق واسع، من دون عناء الإصدارات المختلطة أو قيود الأنظمة القديمة. وبالمقارنة مع الإصدارات السابقة، يوفر الإصدار 9.1 لشركة Mitie أداءً أفضل بكثير وأقل قدر من الأعطال، كما هو موضح في مخططات الأداء.
تُظهر بنية Maximo من Mitie أحجام عمليات المرافق الفعلية: الملايين من طلبات الخدمة شهريًا، واتفاقيات مستوى الخدمة الصارمة، ونموذج القوى العاملة الذي يجب أن يتطور مع تقاعد الفنيين ذوي الخبرة.
تُعد القدرة على إضافة السعة عاملاً مهمًا في قابلية التوسع. وفي الوقت نفسه، يُعد تقليل التكلفة الهامشية لكل سير عمل جديد—المواقع الجديدة، ومتطلبات العملاء الجديدة، والقنوات الجديدة—من دون إعادة بناء الأساس في كل مرة أمرًا مهمًا بالقدر نفسه.
من خلال التطوير على منصة Maximo من IBM مع تبني عقليّة توحيد المجموعة أولاً، تحول Mitie طلبات خدمة المرافق ذات الحجم الكبير إلى نموذج تشغيل أكثر نمطية ومرونة وقابلية للنقل. نموذج يمكنه استيعاب مواقع جديدة، وخطوط خدمة جديدة، وقيود جديدة على القوى العاملة مع الاستمرار في تحسين التجربة اليومية للأشخاص الذين يعتمدون على المباني والبنية التحتية التي يساعد على صيانتها.