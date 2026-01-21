ضخم ومتعدد اللغات: كيف تُتيح IBM قاعدة معرفة Wikipedia للنماذج اللغوية الكبيرة ومطوِّري الذكاء الاصطناعي.

تُعرَف Wikipedia بشموليتها، وسهولة الوصول إليها، والثقة التي اكتسبتها. السر وراء هذه الخصائص هو إنشاء Wikipedia وصيانتها عبر مجتمع المستخدمين. هذا التجميع الضخم للمعرفة -الذي يشمل 300 لغة و25 مليار مشاهدة شهريًا- يشكِّل مصدرًا موثوقًا به وتعاونيًا ومفتوحًا للمعلومات يستخدمه عدد لا يحصى من الأشخاص يوميًا.

ومع ذلك، مع صعود الذكاء الاصطناعي، أصبح الوصول الآلي يمثِّل تحديًا جديدًا للمؤسسات التي تطوِّر وتدعم Wikipedia. كانت Wikidata، المنصة المرتبطة والمفتوحة التي تُتيح بيانات Wikipedia لآلاف المطورين في مجال المصادر المفتوحة، بحاجة إلى جعل هذا الرسم البياني المعرفي الضخم متعدد اللغات (الذي يضم نحو 120 مليون إدخال و2.4 مليار تعديل حتى الآن) أكثر سهولة واستخدامًا من قِبل النماذج اللغوية الكبيرة (LLMs).

بعد تجربة عدة قواعد بيانات متجهات، توجَّهت Wikimedia Deutschland، المؤسسة المسؤولة عن تطوير Wikidata، إلى DataStax Astra DB على IBM watsonx.data. بالمقارنة مع حساب المتجهات محليًا، عززت Astra DB ذات قابلية التوسع العالية وزمن الانتقال القصير سرعة الاستعلام -وهو عامل حاسم لتطبيقات التوليد المعزز بالاسترجاع (RAG)- بنحو 30 ضعفًا. شهد وقت التطوير في Wikimedia Deutschland انخفاضًا بنسبة 90%، إذ يمكن لفريق التطوير الآن التركيز على الابتكار بدلًا من استضافة وصيانة البنية التحتية للبيانات.