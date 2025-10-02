تُعدّ IBM Concert -المدعومة من watsonx- أكثر من مجرد لوحة معلومات. فهي طبقة الاستخبارات التي تقف وراء عمليات أمن أكثر ذكاءً. إنها تجمع بين البيانات في الوقت الفعلي وتحديد الأولويات المستند إلى الذكاء الاصطناعي وسير العمل الخاص بالمطورين لمساعدة الفرق على تجاوز التعقيدات والتركيز على الأمور المهمة واتخاذ الإجراءات بشكل أسرع. تساعد Concert على تحويل التعقيد إلى وضوح، بدءًا من إدارة الثغرات ووصولاً إلى الرؤى التشغيلية.

ساعدت IBM Concert على تحديد المخاطر الأمنية المحتملة في 874 تطبيقًا داخليًا خلال 24 ساعة، حيث حددت عددًا من الثغرات الأمنية يفوق العدد الذي حددته الأدوات التقليدية القائمة على CVSS التي كانت IBM تستخدمها سابقًا بنسبة 32%. والأكثر إثارة للإعجاب! فقد أعطت الأولوية لحوالي 70 ثغرة أمنية وخطرًا أمنيًا شائعًا (CVE) يشكل خطورة أقل، وكانت تلك الثغرات والمخاطر تشكل خطرًا حقيقيًا ولكنها كانت لتُهمل إذا تم التقييم على أساس معيار CVSS فقط.