ونتيجة لهذا التحوّل، تم تخفيف العبء التشغيلي الكبير عن فريق البنية التحتية لضمان الجودة (QA)، المرتبط بإدارة بيئة كبيرة ومعقدة. وقد مكّن هذا التغيير الفريق من إعادة تركيز جهوده على تحسين وتطوير إطار عمل الاختبار الداخلي.

كما أن التحول إلى نموذج السحابة الأصلية كشف أيضًا عن أوجه غير فعالة في تصميم وتنفيذ الاختبارات، ما أدى إلى تحسين استخدام الموارد وتحسين التكاليف. وسابقًا، بسبب محدودية الرؤية لاستهلاك الموارد، أنشأت بعض الفرق عدة أصول مكررة، وغالبًا لم يتم إيقاف تشغيلها بشكل صحيح بعد تنفيذ الاختبار.

وباستخدام قدرات الفوترة وتقارير الاستخدام في IBM Cloud، أصبح لكل فريق رؤية واضحة لاستهلاك الموارد والتكاليف المرتبطة بها، ما يعزز ثقافة المساءلة وإدارة الموارد بكفاءة.

وقد أدى هذا التحول إلى خفض التكاليف الإجمالية للبنية التحتية والاختبارات الإضافية بمقدار الثلث تقريبًا.

ويدير فريق البنية التحتية لضمان الجودة المكون من 6 أعضاء الآن ما يقرب من 80 مسارًا، مع دعم فرق الركائز الأخرى التي تشغل 90 مسارًا. ولقد تم القضاء بشكل فعال على الحاجة إلى موظفين متخصصين فقط في تحسين البنية التحتية. وعلاوة على ذلك، تغيرت مجموعة المهارات الفنية المطلوبة لإدارة وتشغيل النظام بشكل كبير، حيث تتماشى الآن بشكل وثيق مع تلك الخاصة بمطور VPC النموذجي. ولم يعد هناك حاجة للخبرة المتقدمة في الشبكات وأنظمة التشغيل وإدارة قواعد البيانات.