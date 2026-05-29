كيف استخدمت Fiducia AI منصة IBM watsonx.ai وIBM Cloud Object Storage وIBM Cloud لتحويل أسبوع الموضة إلى تجربة تسوق قابلة للتوسع

وبفضل تألقه وإطلالته، تم تصميم مدرج عرض الأزياء لجذب الانتباه بسرعة. يكمن التحدي في كيفية تحويل تلك اللحظة إلى تفاعل دائم من العملاء وفهم المنتج والثقة في الشراء. ويزداد هذا التحدي حدة بشكل خاص بالنسبة للملابس عالية التنظيم، حيث نادراً ما يُظهر التصوير الفوتوغرافي الثابت للمنتج ومخططات المقاسات كيف تتناسب القطعة مع الجسم أو تتحرك أو تتغير معه.

احتاجت Kate Barton، وهي مصممة مقرها نيويورك تشتهر بالملابس المنحوتة والمصممة بشكل هندسي للغاية، إلى تجربة رقمية يمكنها الحفاظ على تكامل تصميماتها مع تسهيل استكشاف مجموعة الأزياء على الإنترنت.

عملت شركة Fiducia AI التي تتخذ من سان رامون، كاليفورنيا مقراً لها، مع Kate Barton وIBM لبناء SpeedShotX، وهي عدسة تعمل بالذكاء الاصطناعي وتجربة حوارية على الهاتف الذكي تم تقديمها لأول مرة في أسبوع الموضة في نيويورك في فبراير 2026. كان بإمكان الضيوف التعرف على قطع من المجموعة، وطرح الأسئلة بأي لغة تقريباً عبر الصوت أو النص، ومشاهدة تجارب افتراضية فوتوغرافية من خلال تجربة تم بناؤها باستخدام IBM watsonx.ai على IBM Cloud.

تحركت عملية النشر بسرعة. استغرقت عملية تنشيط Kate Barton لأسبوع الموضة في نيويورك ومنصة التجارة الإلكترونية حوالي خمسة أيام لإنشائه، ثم استغرق حوالي يومين آخرين لنشره على واجهة متجر العلامة التجارية على Shopify. في أقل من شهرين من استخدام منصة التجارة الإلكترونية، تفاعل أكثر من 2500 عميل مع تجربة الارتداء الافتراضية.