يعمل الحل كخدمة على IBM Cloud، كما أنه مُصمم للعمل في watsonx.data، وعلى مزودي الخدمات السحابية الآخرين، وفي مراكز البيانات المحلية عند الحاجة. برزت متطلبات الحوسبة الهجينة من واقع العمل الميداني: حيث أصر كبار العملاء بشكل متزايد على عمليات النشر في السحابة الخاصة أو محلياً، وذلك نتيجة للمخاوف المتعلقة بالخصوصية والامتثال للوائح التنظيمية. إستراتيجية IBM القائمة على "التصميم الهجين" كانت سبباً رئيسياً في جذب فريق Edsvard.

داخل طبقة أنظمة الذكاء الاصطناعي، يتسم مسار العمل بالبساطة المدروسة والتركيز على متطلبات الإنتاج: استخراج النصوص للمستندات الرقمية الأصلية؛ والتعرف الضوئي على الحروف (OCR) للمدخلات القائمة على الصور؛ وإعداد النصوص؛ والتعرف على الكيانات المسماة كجزء من عملية التعميم قبل استنتاج النموذج.

بناءً على الخطوة، قد يتم تعيين مكوّن واحد لتشغيل المهمة، أو قد يكون هناك عدة مكوّنات يتم اختيار الأنسب من بينها تلقائياً. على سبيل المثال، قد تستخدم خطوة التعرف الضوئي على الحروف (OCR) محرك Tesseract مفتوح المصدر، أو PaddlePaddle، أو أي محرك OCR آخر.

يحدث العمل المتمايز في حلقة النمذجة والتكيف. تستخدم شركة Edsvard نظاماً للتعليقات التوضيحية واستراتيجية مخصصة لنماذج اللغات: حيث اختار الفريق بناء نموذجهم الخاص والمُحسّن للغات مستهدفة محددة، بما في ذلك الإنجليزية والسويدية والإسبانية والإيطالية وعدة لغات أخرى. شمل العمل المزيد من التدريب على المجال لأنواع العقود، بالإضافة إلى الضبط الدقيق الخاص بالعملاء والمدفوع بالتعليقات التوضيحية.

تستهدف كل هذه الإجراءات استخراج الحقول الدقيقة ذات الأهمية (على سبيل المثال: أرقام العقود، وفترات الصلاحية، ومساحة العقار، وأقسام المباني، والإيجار، وتوقيت التجديد أو الإنهاء).

اختارت Edsvard بناء نموذجها الخاص لتتمكن من تحسين حجمه وبنيته وتدريبه، مما أدى إلى تسريع عمليتي التدريب والاستنتاج. .كما أدى هذا الإجراء إلى تقليل بصمة الذاكرة. وجد الفريق أن هذا النهج أكثر حتمية، لضمان أفضل جودة بيانات ممكنة.

يتم تجميع الحقول المستخرجة في "حالة دقيقة للعقد"، وتُحفظ في مخزن السلاسل الزمنية (watsonx.data) ومن ثم عرضها من خلال واجهات برمجة التطبيقات (APIs) ولوحات المعلومات. بالنسبة لذكاء العقود، قامت Edsvard في نهاية المطاف ببناء لوحة معلومات مخصصة للمخرجات—حيث استخدم الفريق في البداية Elasticsearch Kibana، لكنهم لم يتمكنوا من الوصول إلى مستوى سهولة الاستخدام المطلوب. بالنسبة إلى ذكاء الفواتير، يفضل العملاء أحيانًا دفع القيم المستخرجة مباشرةً إلى أنظمتهم الخاصة.