كيف بنت Dynamiq سير عمل قانوني للبحث يراعي التكلفة باستخدام IBM watsonx

ومن المتوقع أن تقدّم الفرق القانونية إجابات سريعة وموثقة يمكن الدفاع عنها فيما يتعلق بالعقود والسياسات ومسائل الامتثال. ومع ذلك، يستمر حجم المستندات في التزايد، في حين تتزايد توقعات الأعمال بالحصول على أوقات استجابة شبه فورية. وكانت هذه هي المشكلة الرئيسية التي واجهها عميل أوروبي في قطاع التأمين يعمل مع شريك IBM Partner+®، Dynamiq.

ولمواجهة هذا التحدّي، استخدم شريك IBM Partner+®، Dynamiq، منصة IBM watsonx® لتقديم حل تقني لمشكلة تمثلت في كميات كبيرة من المعلومات غير المنظمة، وكثرة عمليات التسليم بين الأطراف، والحاجة إلى قدر كبير من الجهد اليدوي في المراجعة. ونفذت Dynamiq نظامًا يدعم تجميع العقود من مستندات متعددة، والإجابة عن أسئلة السياسات، والتحليل التنافسي، وإجراء فحوصات الامتثال عبر اختصاصات قضائية متعددة.

وجمعت البنية الناتجة بين التنسيق، وتصنيف الاستعلامات منخفض التكلفة، والبحث المتعمق، مما خفّض وقت مراجعة العقود من 90 دقيقة إلى 45 دقيقة، وقلّص زمن الاستجابة لاستفسارات الأعمال من يومين إلى ساعة واحدة. وعلاوة على ذلك، سرّعت عملية تحديد البنود، وهي عملية العثور على أحكام أو التزامات أو شروط محددة واستخراجها من بين عقود طويلة ومعقدة، من 20 دقيقة إلى دقيقتين.

وفي العمليات القانونية، تمثل هذه السرعة عاملًا بالغ الأهمية. وتكمن أهميتها في أن إغفال بند واحد قد يغيّر المسؤولية أو شروط الدفع أو التزامات الامتثال، كما يضطر المحامون كثيرًا إلى مقارنة عشرات البنود عبر اتفاقيات متعددة ضمن مُهَل زمنية قصيرة.